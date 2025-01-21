  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 минуты назад
МГППУ
8

Театральная деятельность улучшила социализацию подростков

4.4

Ученые из МГППУ в течение двух лет изучали влияние театральной деятельности на развитие навыков общения и социализации у школьников. Результаты показали, что это способствует улучшению коммуникативных навыков у подростков.

МГППУ
# актерское мастерство
# коммуникации
# подростки
# социализация
# театр
# школа
Детский школьный театр / © МБОУ «Школа №4» г. Кашира, Московская область

Исследование провели научные сотрудники Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Маргарита Хуснутдинова и Татьяна Поскакалова.

Эксперимент проводился в рамках двухлетнего театрального проекта, проходившего в 2023 и 2024 годах. Он стал этапом разработки деятельностной технологии «Мультимедиа-театр» под руководством Ольги Рубцовой. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Психологическая наука и образование».

Занятия в рамках проекта включали театральные тренинги, творческие встречи и экскурсии, самостоятельные и коллективные задания, создание мультимедийных и видеорядов. Участниками исследования стали 79 подростков в возрасте 13-15 лет.

Целью исследования было выяснить, как театральная деятельность может помочь подросткам улучшить их коммуникативные навыки, повысить уровень социализации, качественно изменить отношения в подростковых коллективах.

Участвовавших в исследовании подростков разделили на три группы: первая — подростки с низкой учебной мотивацией и трудностями в обучении, вторая — подростки с высокой мотивацией и хорошими навыками самостоятельной работы, третья — контрольная группа (с высокой мотивацией, но без интереса к социальной активности). Ученые МГППУ использовали методы тестирования и интервью для оценки изменений в поведении участников.

На первом этапе исследования были проведены 24 театральные сессии с каждой экспериментальной группой отдельно. Занятия включали актерское мастерство, создание мультфильмов, задания на развитие импровизации, воображения и эмоционального интеллекта. Основное внимание уделялось сплочению групп и развитию навыков командной работы в процессе подготовки спектакля по рассказам А. П. Чехова.

Второй этап также состоял из 24 совместных сессий для первых двух экспериментальных групп. Занятия включали тренинги по актерскому мастерству, журналистике, созданию видеороликов и интервьюированию. Предлагаемые задания были направлены на развитие самодисциплины, импровизации, воображения и коммуникации с людьми разных поколений. В рамках этих занятий акцент был сделан на этюдах по разрешению конфликтов и разработке бесконфликтных стратегий поведения. Целью этапа было укрепление дружеских отношений между подростками из параллельных классов и улучшение общения с родными и взрослыми в процессе сбора материалов о Великой Отечественной войне для спектакля.

Результаты показали, что театральная деятельность в целом способствует улучшению коммуникативных навыков у подростков, установлению просоциального поведения в общении, развитию дружеских отношений. У подростков из второй группы наблюдались высокие показатели компетентной позиции в общении, тогда как в первой отмечалось повышение агрессивной позиции. Контрольная группа не показала значительных изменений. Участники, активно вовлеченные в процесс, достигли лучших результатов.

Таким образом, исследование подтвердило эффективность театральной деятельности как инструмента повышения уровня социализации и развития коммуникативных навыков у школьников в долгосрочном периоде. Полученные эмпирические результаты дополнили ранее изученную командой исследователей ЦМИСД МГППУ картину о влиянии театральной деятельности на воспитание, развитие и обучение современных подростков.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
81 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# актерское мастерство
# коммуникации
# подростки
# социализация
# театр
# школа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Математика и компьютерные науки в фильмах и сериалах: во что мы верим?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
900
Итоги 2024 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Зачем людям Марс?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Бионическое моделирование электрических рыб
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Где может водиться рыбка в Солнечной системе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
600
Франки: происхождение и путь к власти
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
900
Микробиологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
500
Змеи Грузии. Разнообразие, эволюция и особенности
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Вчера, 14:39
Березин Александр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?

Технологии
# здоровье
# медицина
# увлажнители воздуха
Выбор редакции
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
17 января
Юлия Трепалина

Метаанализ показал, кто из детей чаще становится любимчиком родителей

Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.

Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно