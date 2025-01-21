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Театральная деятельность улучшила социализацию подростков
Ученые из МГППУ в течение двух лет изучали влияние театральной деятельности на развитие навыков общения и социализации у школьников. Результаты показали, что это способствует улучшению коммуникативных навыков у подростков.
Исследование провели научные сотрудники Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Маргарита Хуснутдинова и Татьяна Поскакалова.
Эксперимент проводился в рамках двухлетнего театрального проекта, проходившего в 2023 и 2024 годах. Он стал этапом разработки деятельностной технологии «Мультимедиа-театр» под руководством Ольги Рубцовой. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Психологическая наука и образование».
Занятия в рамках проекта включали театральные тренинги, творческие встречи и экскурсии, самостоятельные и коллективные задания, создание мультимедийных и видеорядов. Участниками исследования стали 79 подростков в возрасте 13-15 лет.
Целью исследования было выяснить, как театральная деятельность может помочь подросткам улучшить их коммуникативные навыки, повысить уровень социализации, качественно изменить отношения в подростковых коллективах.
Участвовавших в исследовании подростков разделили на три группы: первая — подростки с низкой учебной мотивацией и трудностями в обучении, вторая — подростки с высокой мотивацией и хорошими навыками самостоятельной работы, третья — контрольная группа (с высокой мотивацией, но без интереса к социальной активности). Ученые МГППУ использовали методы тестирования и интервью для оценки изменений в поведении участников.
На первом этапе исследования были проведены 24 театральные сессии с каждой экспериментальной группой отдельно. Занятия включали актерское мастерство, создание мультфильмов, задания на развитие импровизации, воображения и эмоционального интеллекта. Основное внимание уделялось сплочению групп и развитию навыков командной работы в процессе подготовки спектакля по рассказам А. П. Чехова.
Второй этап также состоял из 24 совместных сессий для первых двух экспериментальных групп. Занятия включали тренинги по актерскому мастерству, журналистике, созданию видеороликов и интервьюированию. Предлагаемые задания были направлены на развитие самодисциплины, импровизации, воображения и коммуникации с людьми разных поколений. В рамках этих занятий акцент был сделан на этюдах по разрешению конфликтов и разработке бесконфликтных стратегий поведения. Целью этапа было укрепление дружеских отношений между подростками из параллельных классов и улучшение общения с родными и взрослыми в процессе сбора материалов о Великой Отечественной войне для спектакля.
Результаты показали, что театральная деятельность в целом способствует улучшению коммуникативных навыков у подростков, установлению просоциального поведения в общении, развитию дружеских отношений. У подростков из второй группы наблюдались высокие показатели компетентной позиции в общении, тогда как в первой отмечалось повышение агрессивной позиции. Контрольная группа не показала значительных изменений. Участники, активно вовлеченные в процесс, достигли лучших результатов.
Таким образом, исследование подтвердило эффективность театральной деятельности как инструмента повышения уровня социализации и развития коммуникативных навыков у школьников в долгосрочном периоде. Полученные эмпирические результаты дополнили ранее изученную командой исследователей ЦМИСД МГППУ картину о влиянии театральной деятельности на воспитание, развитие и обучение современных подростков.
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