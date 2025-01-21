Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости
«Раздутый» горячий юпитер WASP-127b, расположенный в 500 световых годах от нас, поразил ученых скоростью воздушного потока на экваторе. Несмотря на экстремальную погоду, сама планета оказалось гораздо более «стандартной», чем показывали предыдущие исследования.
Разглядеть погоду на планете в другой системе не самая простая задача. Чтобы построить модели физических и химических процессов в атмосфере, ученые используют спектрофотометрические данные, изучают, как газовые слои далекого астрономического тела поглощают, отражают и преломляют свет звезды.
Лучше всего для таких наблюдений подходят транзитные планеты, траектория полета которых пролегает между нами и звездой. Предпочтение отдается телам с небольшим орбитальным периодом до двух земных дней, потому что у них сильнее меняется угол обзора во время транзита, позволяя собрать обширный массив данных. Так ранее исследователи изучили погоду на WASP-121b, год на которой длится всего 31 час.
Орбитальный период объекта нового исследования — 4,18 земного дня. Горячий юпитер WASP-127b летает вокруг звезды спектрального класса G, к которому относится и Солнце. Этот газовый гигант в 1,31 раза больше Юпитера по радиусу, но гораздо менее массивный — 0,16 массы Юпитера. Плотность его «раздутой» атмосферы — одна из самых низких за всю историю наблюдений за экзопланетами, что делает его отличной целью для наблюдений.
Наблюдения транзита WASP-127b проводились в марте 2022 года с помощью спектрографа CRIRES+ обсерватории VLT в Чили. Результаты анализа полученных 98 спектров опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Оказалось, на экваторе WASP-127b несется воздушный поток со скоростью, близкой к девяти километрам в секунду, или около 7,7 километра в секунду, если вычесть предполагаемую скорость вращения самой планеты (как мы рассчитываем скорость атмосферных потоков на Земле или Юпитере). Впрочем, в обоих случаях речь идет, насколько сегодня известно, о самом быстром потоке такого рода во Вселенной.
Планета находится в приливном захвате, поэтому одна ее сторона всегда обращена к звезде, а на другой половине — вечная ночь. Всего за 10,4 часа экваториальный ветер проносится по темной стороне, а за 0,87 дня, то есть 20,88 часа, делает полный оборот вокруг планеты. Скорость ветра на экваторе в шесть раз больше, чем двигалась бы спокойная атмосфера при такой скорости вращения планеты. Для сравнения: рекорд скорости ветра на экваторе Сатурна — 0,43 километра в секунду.
Также ученые подтвердили, что в атмосфере планеты есть вода, но главное — впервые удалось засечь там оксид углерода. В ранее опубликованных исследованиях были выдвинуты необычные гипотезы о формировании планеты с целью объяснить недостаток оксида углерода. Выяснилось, что соотношение элементов на экзопланете WASP-127b довольно стандартное.
«Понимание динамики происходящего на таких планетах помогает нам изучать механизм распределения тепла и химические процессы, совершенствуя наши представления о формировании планет и потенциально проливая свет на зарождение нашей Солнечной системы», — объяснил соавтор публикации Дэвид Конт, исследователь атмосфер экзопланет из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана (Германия).
Примечательно, что на сегодня только наземные обсерватории могут вести такие наблюдения. Инструментам космических телескопов не хватает разрешения для выявления скоростей с достаточной точностью. Еще подробнее изучать погоду на экзопланетах позволит инструмент ANDES телескопа ELT. По плану, «первый свет» этот строящийся в Чили телескоп увидит в 2028 году.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Луна: опять двадцать пять?
Портрет воина
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии