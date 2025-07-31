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Биологи узнали, как синицы намекают партнерам на грядущий «развод»
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) описали поведение диких синиц, которое еще задолго до начала очередного сезона размножения указывает, сохранится или распадется ранее сложившаяся пара. Новые детали из жизни пернатых раскрывают сложный характер их социальных взаимоотношений.
Расставание устоявшейся пары в птичьем мире не такая уж редкость. Прошлые научные работы показали, что партнеров после несколько сезонов размножения могут менять даже виды, которые считаются «эталоном» птичьей моногамии вроде лебедей и странствующих альбатросов.
В новом исследовании, вышедшем в журнале Proceedings of the Royal Society B, оксфордские биологи сосредоточили внимание на больших синицах (Parus major). Их тоже относят к моногамным, хотя изредка они бывают полигамны.
Проанализировав большой массив данных о поведении этих птиц, полученный благодаря многолетнему проекту британского вуза по изучению больших синиц (The Wytham Tit Project), специалисты обнаружили признаки надвигающегося «развода» в их повадках в начале зимы, за несколько месяцев до нового периода гнездования весной.
Наблюдение за синицами вели с помощью кормушек, оснащенных радиочастотными метками (RFID). Автоматически реагируя на крошечные электронные датчики у птиц, они распознавали каждую особь и записывали на видео их поведение, пока синицы кормились.
Сопоставление данных о посещениях кормушек с информацией о том, какие птицы образовывали пары в предыдущем и последующем сезоне размножения, позволило выявить несколько закономерностей.
Оказалось, синицы, которые с наступлением весны расставались и создавали новые пары, в зимний период редко прилетали к кормушкам вместе с прежними партнерами. Они предпочитали держаться врозь и питаться по отдельности в разное время. Напротив, пары, сохранявшие отношения, часто взаимодействовали у кормушек даже зимой, вне брачного сезона.
«Проследив за синицами в течение нескольких сезонов, мы смогли увидеть, как формируются и распадаются их отношения в дикой природе, чего невозможно сделать во время краткосрочных наблюдений», — отметили авторы работы. Теперь, зная признаки грядущих разрывов, исследователи планируют детальнее изучить их причины и последствия.
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