Ученые по-новому объяснили, почему собаки виляют хвостом

Большинство зоологов сходятся во мнении, что виляние хвостом у собак — это их средство коммуникации, с помощью которого животные выражают радость и другие положительные эмоции. В новом исследовании ученые из Европы предложили необычное объяснение этой распространенной у псов привычки.

Волки и лисы — ближайшие родственники домашних собак (Canis familiaris), но они почти не виляют хвостом (за исключением кратких эпизодов общения с близкими им сородичами и людьми). Значит, склонность часто вести себя таким образом у четвероногих друзей человека могла появиться в процессе одомашнивания. Но как и почему развилось это поведение? В поисках ответов команда исследователей из Нидерландов и Австрии рассмотрела существующие на этот счет гипотезы. Результаты их обзора опубликовал журнал Biology Letters.

Анализ научной литературы не привел к однозначным выводам. Авторы одной из работ, к примеру, выяснили, что собаки чаще волков виляют хвостами уже в трехнедельном возрасте, даже если щенков обоих видов растили в одинаковых условиях. В другом исследовании говорилось, что среди псовых именно собаки активнее всего виляют хвостами.

Впрочем, нашлись свидетельства того, что поведение, вероятно, возникло в процессе одомашнивания. Еще в одной работе исследователи наблюдали за чернобурыми лисицами (Vulpes vulpes), которых выращивали в неволе на протяжении нескольких поколений и целенаправленно отбирали с учетом покладистости и дружелюбия в характере. Со временем у прирученных лисиц развилась привычка вилять хвостом.

Голландские ученые полагают, что с собаками все могло происходить по схожему сценарию.

«У нас нет машины времени, чтобы вернуться к началу взаимоотношений людей с собаками, но мы можем рассмотреть поведение современных псов в тандеме с тем, как ведут себя люди, чтобы попытаться понять, как протекал процесс одомашнивания», — рассказала одна из авторов исследования Тейлор Херш (Taylor Hersh).

По мнению Херш и ее коллег, люди сознательно или бессознательно отбирали собак, которые чаще виляли хвостом. Причина — в ритме этих взмахов, напоминающем метроном, и привлекательности для человека всего ритмичного.

В посвященных собакам исследованиях не раз отмечалось, что и другие черты этих животных могли возникнуть благодаря искусственному отбору при одомашнивании. Например, именно так зоологи недавно объяснили, почему у большинства собак темные глаза.

Впрочем, чтобы подтвердить гипотезу о происхождении виляний хвостом и лучше понять значение этого поведения у собак, нужны дополнительные исследования, в том числе экспериментальные, добавили авторы.

В научном сообществе есть и другие предположения по этому поводу. В комментарии изданию The Guardian исследовательница Холли Рут-Гаттеридж (Holly Root-Gutteridge) из Линкольнского университета (Великобритания) допустила, что собаки приспособились вилять хвостом в общении с человеком, поскольку людей раздражал лай.

Добавим, что хвостом часто машут не только псовые, но и такой дикий зверь, как кабан. Однако в его случае это признак не столько добродушного настроения и веселья, сколько радостного возбуждения. Из-за особенностей поведения самцы кабанов могут испытывать его (и усиленно махать хвостом) перед нападением на того, кого воспринимают как посильного противника. Поэтому, увидев такое поведение в дикой природе, человеку стоит быть настороже.

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