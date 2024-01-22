Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые по-новому объяснили, почему собаки виляют хвостом
Большинство зоологов сходятся во мнении, что виляние хвостом у собак — это их средство коммуникации, с помощью которого животные выражают радость и другие положительные эмоции. В новом исследовании ученые из Европы предложили необычное объяснение этой распространенной у псов привычки.
Волки и лисы — ближайшие родственники домашних собак (Canis familiaris), но они почти не виляют хвостом (за исключением кратких эпизодов общения с близкими им сородичами и людьми). Значит, склонность часто вести себя таким образом у четвероногих друзей человека могла появиться в процессе одомашнивания. Но как и почему развилось это поведение? В поисках ответов команда исследователей из Нидерландов и Австрии рассмотрела существующие на этот счет гипотезы. Результаты их обзора опубликовал журнал Biology Letters.
Анализ научной литературы не привел к однозначным выводам. Авторы одной из работ, к примеру, выяснили, что собаки чаще волков виляют хвостами уже в трехнедельном возрасте, даже если щенков обоих видов растили в одинаковых условиях. В другом исследовании говорилось, что среди псовых именно собаки активнее всего виляют хвостами.
Впрочем, нашлись свидетельства того, что поведение, вероятно, возникло в процессе одомашнивания. Еще в одной работе исследователи наблюдали за чернобурыми лисицами (Vulpes vulpes), которых выращивали в неволе на протяжении нескольких поколений и целенаправленно отбирали с учетом покладистости и дружелюбия в характере. Со временем у прирученных лисиц развилась привычка вилять хвостом.
Голландские ученые полагают, что с собаками все могло происходить по схожему сценарию.
«У нас нет машины времени, чтобы вернуться к началу взаимоотношений людей с собаками, но мы можем рассмотреть поведение современных псов в тандеме с тем, как ведут себя люди, чтобы попытаться понять, как протекал процесс одомашнивания», — рассказала одна из авторов исследования Тейлор Херш (Taylor Hersh).
По мнению Херш и ее коллег, люди сознательно или бессознательно отбирали собак, которые чаще виляли хвостом. Причина — в ритме этих взмахов, напоминающем метроном, и привлекательности для человека всего ритмичного.
В посвященных собакам исследованиях не раз отмечалось, что и другие черты этих животных могли возникнуть благодаря искусственному отбору при одомашнивании. Например, именно так зоологи недавно объяснили, почему у большинства собак темные глаза.
Впрочем, чтобы подтвердить гипотезу о происхождении виляний хвостом и лучше понять значение этого поведения у собак, нужны дополнительные исследования, в том числе экспериментальные, добавили авторы.
В научном сообществе есть и другие предположения по этому поводу. В комментарии изданию The Guardian исследовательница Холли Рут-Гаттеридж (Holly Root-Gutteridge) из Линкольнского университета (Великобритания) допустила, что собаки приспособились вилять хвостом в общении с человеком, поскольку людей раздражал лай.
Добавим, что хвостом часто машут не только псовые, но и такой дикий зверь, как кабан. Однако в его случае это признак не столько добродушного настроения и веселья, сколько радостного возбуждения. Из-за особенностей поведения самцы кабанов могут испытывать его (и усиленно махать хвостом) перед нападением на того, кого воспринимают как посильного противника. Поэтому, увидев такое поведение в дикой природе, человеку стоит быть настороже.
Великобритания провела стрельбы по воздушным мишеням из своего нового оружия — мощного лазера Dragonfire. Несмотря на пресс-релиз Министерства обороны Соединенного Королевства, выпущенного по окончании испытаний, больше подробностей о новой установке не стало. Информация о ней по-прежнему засекречена — по крайней мере, что касается дальности действия. Эксперты полагают, что этот лазер, вероятно, станет недорогой альтернативой ракетам ПВО. С его помощью можно будет, например, сбивать дроны.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Группа калифорнийских палеонтологов усомнилась в существующих оценках строения тела древней акулы.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как стать пилотом
Частная космонавтика в России: что могут предложить отечественные негосударственные космические компании?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии