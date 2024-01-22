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Василий Парфенов
1

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

3.4

В прошлом году произошла успешная демонстрация американской стратегии оперативного замещения поврежденных спутников на орбите. Частная космическая компания Firefly Aerospace запустила миссию Victus Nox, показав, что США способны вывести полезную нагрузку менее чем за 60 часов с момента возникновения необходимости. Но на большом масштабе таких действий в ответ на реальную угрозу потери спутника, скорее всего, будет недостаточно. Поэтому американские Космические силы рассматривают комплекс мер реагирования.

Космонавтика
# Boeing
# Firefly Aerospace
# Northrop Grumman
# космические силы США
# спутники
# США
Кинетическое противоспутниковое оружие устарело
Испытательный запуск противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT с истребителя F-15A 13 сентября 1985 года. Самонаводящаяся боевая часть (MHV) общей массой 14 килограмм успешно поразила спутник Solwind P78-1. Столкновение произошло на высоте 555 километров, скорость достигла 6,7 километра в секунду / ©Paul E. Reynolds, US public domain

О нынешних и перспективных способах ответа на уничтожение или повреждение американского спутника вероятным противником рассказал заместитель начальника космических операций Космических сил США (USSF) генерал Майкл Гутляйн (Gen. Michael Guetlein). Он дал подробное интервью Кари Бинджен (Kari Bingen), директору Проекта аэрокосмической безопасности аналитического института «Центр стратегических и международных исследований» (CSIS) в Вашингтоне. Полная запись мероприятия доступна онлайн, выдержки из него приводит портал SpaceNews.

Основную суть разговора с Гутляйном можно свести к трем ключевым тезисам:

• Оперативный запуск замены вышедшего из строя или сбитого спутника — это замечательно. И миссия Victus Nox безусловно поставила рекорд по скорости реагирования, все ее участники молодцы. Однако рассчитывать только на этот инструмент не слишком предусмотрительно, Космическим силам необходимо мыслить шире («сменить культуру реакции на вызовы в космическом пространстве»).

• Для оперативного восполнения функций потерянного аппарата имеет смысл обратиться к союзникам и коммерческим партнерам, «частникам». Чтобы существовала такая опция, нужны бюрократические и политические инструменты — специальные соглашения, договоренности, позволяющие Космическим силам оперативно использовать «чужую» инфраструктуру. При этом офицеры и гражданские специалисты USSF должны не долбиться лбом об стену пытаясь решать возникающие проблемы шаблонными методами (тем же запуском замены), но уметь мыслить творчески, реагируя «своевременно и сообразно тактической необходимости».

• Миссии вроде Victus Nox, хоть и не могут быть универсальным ответом на все возможные угрозы потери спутников, тем не менее очень необходимы. В числе прочего для того, чтобы оптимизировать связанные с подготовкой к запускам бюрократию, инженерные процессы и разработку нового оборудования.

Ответ США на сбитый спутник
Кари Бинджен (слева) и генерал Майкл Гутляйн / © CSIS, YouTube

Что особенно примечательно, генерал не делает никакого акцента на политических вопросах, сопутствующих подобным угрозам. Его сфера — практическая. Проще говоря, вопрос ставится по существу: мы потеряли важный спутник, что Космические силы способны предпринять, чтобы компенсировать его утрату в кратчайшие сроки? И это интервью показывает, что, как минимум на словах, американские военные работают над целым спектром возможных действий.

То есть в ближайшем будущем обороноспособность США в околоземном пространстве станет еще более крепкой и комплексной. Помимо возможности быстро заменить выбывший из эксплуатации спутник, USSF получат инструменты для как можно более оперативного замещения его функций. Либо для удешевления процесса, либо на случай возможной неудачи запуска подмены, либо в ситуации, когда необходимое время реакции ограничено единицами часов, а не десятками. Фактически, это двукратное расширение портфеля доступных опций на случай атаки американской или союзной космической группировки.

Во второй части мероприятия, которое провел CSIS, слово дали представителям гражданского сектора. Выступили Бреттон Александр (Bretton Alexander) из Firefly Aerospace, Курт Эберли (Kurt Eberly) из Northrop Grumman и Джейсон Ким (Jason Kim) из Millennium Space Systems, дочернего предприятия Boeing, создавшего полезную нагрузку для Victus Nox. Спикеры из коммерческих космических компаний не только выступили с одобрением выбранной USSF стратегии оперативного реагирования, но и дополнили общую картину. Ведь именно им предстоит выполнять большую часть работы по любым возможным миссиям, связанным с защитой американских интересов в околоземном пространстве.

Ким отметил, что во время подготовки Victus Nox пришлось «срезать множество углов» — процедуры проверки полезной нагрузки сокращались, бюрократия упрощалась. Это хорошо, потому что в таких миссиях важнее оперативность, чем долгосрочное функционирование аппарата, а значит можно проверить надежность всех минимально необходимых процедур в стрессовом режиме.

Александр выступил с отрезвляющей мыслью — миссии-демонстраторы возможностей оперативного реагирования не могут стать основной коммерческой модели для частных космических компаний. Это отличная возможность проявить себя, но подобные запуски никогда не будут массовыми (разве что в случае полномасштабной космической войны, но там будет работать совсем иная экономика — примечание Naked Science).

Эберли привел печальный пример разорившейся Virgin Orbit, которая делала большую ставку на оборонную программу. В итоге ее ракета не могла окупиться за счет государственных контрактов, но оказалась слишком дорогой для рядовых заказчиков. Им проще подождать следующей миссии SpaceX Transporter полгода и отправиться в космос за считанные тысячи долларов. Или заказать более выгодный по возможностям кастомизации носителя старт у Rocket Lab.

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Космонавтика
# Boeing
# Firefly Aerospace
# Northrop Grumman
# космические силы США
# спутники
# США
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