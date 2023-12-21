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1 час назад
Мария Азарова
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Зоологи выяснили, почему у большинства собак темные глаза

4.2

Ученые провели эксперимент с участием людей, которым показывали фото темноглазых и светлоглазых собак. Результаты помогли понять, почему эти популярные домашние животные чаще всего обладают именно карими глазами, а не желтыми, как у их ближайших родственников — волков.

Биология
# глаза
# домашнее животное
# одомашнивание
# питомец
# собаки
Глаза собаки
У большинства волков ярко-желтые глаза, тогда как у большинства собак — почти черные / © Unsplash

Вопрос о связи между цветом радужки и коммуникативной функцией поднимался неоднократно. К примеру, распространено мнение о том, что темные глаза у людей усиливают взаимодействие с остальными членами группы с помощью взгляда. Помимо этого, исследователи изучали цвет глаз и его функции у птиц, амфибий и рыб, но лишь однажды ученые сосредотачивались на морфологии глаз млекопитающих, не относящихся к приматам. Так, анализ изображений показал, что большинство волкоподобных псовых (серые и красные волки, койоты, золотые и эфиопские шакалы) имеют светлую, более желтую, радужку, при этом они живут группами и вместе охотятся.

Однако у большинства собак (Canis Familiaris) — представителей рода волков из семейства псовых и старейших одомашненных животных — глаза карие, более темные. Такой цвет радужки даже упоминается в программах разведения для большинства чистокровных пород. Теперь зоологи из Научного университета Тейкё и Университета Сёва (Япония) решили прояснить, с чем связаны преимущественно темно-коричневые глаза у Canis Familiaris.

«Мы сосредоточились на эффекте одомашнивания и предположили, что темноглазых собак люди воспринимают как более дружелюбных и беззащитных, нежели светлоглазых, напоминающих об их предках — волках. Наша гипотеза основана на данных о том, что контраст между радужной оболочкой и зрачком (особенно его размером) может изменить социальные сигналы и воспринимаемые черты личности», — рассказали исследователи, статья которых вышла в журнале Royal Society Open Science.

На фото видно, что у волков глаза гораздо светлее, чем у собак / © Royal Society Open Science

Зоологи изучили высококачественные изображения морд 22 серых волков и 81 домашней собаки 35 популярных пород. На снимках, которые были сделаны при естественном дневном свете, можно было тщательно рассмотреть глаза животных. В анализе учитывали не только цвет, но еще контраст между радужкой и зрачком.

Затем ученые провели эксперимент с участием людей, которым показали фото 12 собак (изображения обрезали до области морды). В выборку вошли шесть чистокровных пород (два лабрадора-ретривера, сиба-ину, венгерская выжла, веймаранер и вельш-корги) и шесть беспородных питомцев (либо они принадлежали к неизвестной породе). Для сравнения авторы научной работы продублировали снимки, с помощью Adobe Photoshop изменив цвет глаз собак с исходного, темного, на желтый.

Изображения собак, которые оценивали люди / © Royal Society Open Science

Участники должны были рассказать, как они оценивают животных на фото. На выбор им предлагали 10 пар характеристик: неагрессивный — агрессивный, тревожный — покладистый, недоброжелательный — дружелюбный, недобрый — добрый, нелюдимый — общительный, инфантильный — зрелый, неуверенный — уверенный, зависимый — независимый, неумный — умный, ненадежный — надежный. Также люди отвечали на два вопроса: «Насколько вы хотели бы взаимодействовать с собакой на изображении?» и «Насколько вы хотели бы оставить себе эту собаку?»

Исследователи также опросили 76 человек, в основном студентов 18-38 лет. Они заполняли онлайн-анкеты, содержавшие несколько фото темноглазых и светлоглазых псов (но не одной и той же особи). Потом повторное исследование для перепроверки результатов проводили с участием 66 человек.

«Мы обнаружили, что изображения мордочек темноглазых собак имели более высокие показатели дружелюбия, чем светлоглазых. Кроме того, их чаще оценивали как незрелых (инфантильных). Темноглазых животных описывали как более спокойных, добрых, общительных, неагрессивных, неуверенных в себе, зависимых», — рассказали зоологи.

Цвет радужки не повлиял на желание людей «взаимодействовать» с собакой и взять ее домой. Тем не менее к питомцам, которых назвали более дружелюбными и инфантильными, участники относились «благосклоннее».

«Хотя механизм неясен, более темный цвет глаз может передавать человеку „детские“ сигналы. Вероятно, мы способны оценивать возраст другого человека на основе диаметра зрачка, поскольку его размер уменьшается по мере взросления. Учитывая, что более темноглазые собаки кажутся нам обладателями расширенных зрачков, мы можем считать их более молодыми по сравнению с собаками со светлыми глазами», — добавили исследователи.

По их мнению, результаты подтвердили гипотезу о том, что более темный цвет глаз у современных собак обусловлен искусственным отбором во время одомашнивания: кареглазые животные могли эволюционно адаптироваться, приобретя внешний вид, который человек воспринимает как «неугрожающий» и дружелюбный.

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Биология
# глаза
# домашнее животное
# одомашнивание
# питомец
# собаки
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