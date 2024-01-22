Молоко принесло пользу даже людям с непереносимостью лактозы

Согласно новому исследованию, повышенное потребление молока у людей с дефицитом лактазы снижает риск развития диабета второго типа. Причем более высокое потребление молока связано с более низким риском развития заболевания.

В среднем 65% взрослого населения земного шара страдает непереносимостью лактозы. Этот углевод, содержащийся в молочных продуктах, не всасывается через стенку тонкой кишки и обычно расщепляется ферментом лактазой. Но при ее отсутствии лактоза проходит в толстый кишечник. Там за нее берутся бактерии: они метаболизируют лактозу, выделяя при этом смесь газов (углекислого газа и метана), что приводит к различным кишечным расстройствам.

Оказалось, потребление молока при дефиците лактазы может иметь и положительный эффект: непереваренная лактоза, которая достается бактериям, приводит к повышению их разнообразия, что способствует снижению риска диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые, изучившие генотип, микробиом кишечника и уровни метаболитов в крови у 12 тысяч участников Исследования здоровья испаноязычного сообщества в течение среднего периода наблюдения в шесть лет. Результаты их работы опубликовали сегодня в журнале Nature Metobolism.

Ученые оценивали потребление молока с пищей с помощью двух диетических отзывов (участников просили вспомнить все продукты питания и напитки, которые они употребили за 24 часа) и анкеты о пищевых пристрастиях. В результате увеличение потребления молока на порцию в один стакан было связано со снижением риска развития диабета второго типа примерно на 30%, причем только у участников с неработающим геном лактазы. Связь между потреблением молока, генотипом лактазы и риском развития диабета второго типа затем была подтверждена у 167 тысяч человек в британском Биобанке.

При анализе микробиома участников авторы исследования выявили отчетливое изменение количества видов кишечных бактерий, в частности бифидобактерий. Также у потребителей молока с дефицитом лактазы наблюдались изменения в профилях циркулирующих в крови веществ (например, повышенный уровень индолпропионата — полезного метаболита кишечника). Эти изменения были связаны с определенными бактериями, ассоциированными с молоком.

Новая работа существенно меняет представление о непереносимости лактозы как таковой. На протяжении многих лет часто делали вывод, что людям с такой непереносимостью не стоит потреблять молоко. Появились даже линейки продуктов, не содержащих лактозу. Теперь же выясняется, что даже тем, у кого есть непереносимость, имеет смысл потреблять молоко.

Диабет второго типа — одна из самых массовых болезней современности, причем его частота в современных условиях только растет. Всего этим заболеванием страдают более полумиллиарда землян. Считается, что от самого диабета умирают не менее 1,5 миллиона человек в год, еще 2,2 миллиона ежегодных смертей тесно связаны с ним.

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