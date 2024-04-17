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3 минуты назад
Игорь Байдов
10

Оплошность ученых позволила выяснить, что шмели живут под водой неделю

4.1

Во время лабораторного эксперимента канадские биологи проявили неосторожность, благодаря чему узнали, что шмели куда менее уязвимы к экстремальным погодным условиям и более выносливы, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# насекомые
# Опылители
# шмели
# эксперимент
матка шмеля
Матки шмелей после спаривания роют небольшие гнезда под землей и уходят туда «в спячку». Диапауза у них может продолжаться от шести до девяти месяцев / © Alamy, Aaron Bastin

В регионах с умеренным климатом живые организмы часто сталкиваются с неблагоприятными для них условиями, которые возникают в определенный промежуток времени (зима или засуха). Чтобы выжить в сложный период, многие животные научились приспосабливаться к сезонным изменениям.

У насекомых одна из наиболее распространенных стратегий выживания в суровый холод — диапауза. Это фаза покоя, когда замедляется обмен веществ, что позволяет насекомому долго оставаться без пищи. Во время этого состояния организмы практически не нуждаются в энергии, они не размножаются и почти не растут, но их жизнедеятельность продолжается, хоть и с гораздо более медленным протеканием обменных процессов.

Например, матки шмелей после спаривания роют небольшие гнезда под землей (на глубине до 15 сантиметров) и уходят туда «в спячку». Диапауза у них может продолжаться от шести до девяти месяцев. Эти матки — единственные особи, которые переживают зиму, в то время как старые матки, рабочие особи и самцы погибают, причем еще осенью. Такая подземная «зимовка» хоть и помогает насекомым спастись от холода, подвергает их воздействию различных стрессовых факторов, например паразитов, плесени, загрязнения почвы и подземных вод.

Чтобы лучше понять, как неблагоприятные климатические условия влияют на живые организмы, способные к диапаузе, группа канадских биологов под руководством Сабрины Рондо (Sabrina Rondeau) из Гуэлфского университета провела эксперимент с матками шмелей Bombus impatiens. Реакция пчелиных маток на внешние стрессоры имеет первостепенное значение, поскольку от выживаемости этих насекомых зависит, появится ли новая колония на свет в будущем. Колонии у шмелей строят матки сразу после выхода из диапаузы.

Во время эксперимента Рондо случайно совершила действие, которое привело к затоплению водой трубки с землей, где находились четыре матки Bombus impatiens в состоянии спячки. Когда же через пару дней ученый поняла, что совершила оплошность, и слила воду, она с удивлением обнаружила, что насекомые выжили.

После этого биологи провели новый эксперимент, чтобы выяснить, могут ли матки шмелей в диапаузе пережить «наводнение». Его результаты опубликованы в журнале Biology Letters.

Исследователи взяли 143 матки, разделили их на группы (в каждой было от 17 до 21 матки), а затем поместили в пробирки, заполненные землей, и убрали в холодильник, чтобы искусственно ввести насекомых в состояние спячки. Потом биологи добавляли в пробирки водопроводную воду и оставляли в таком состоянии на восемь часов, сутки и семь суток, сохраняя при этом условия «зимовки». То есть группы насекомых подвергались различным временным испытаниям водой (кто-то восемь часов, кто-то сутки, кто-то неделю).

Матка шмелей
Ученые испытывали матки шмелей тремя способами: без воды (контрольная группа), с частичным погружением в воду и полным. В последнем случае использовали специальный пресс / © Sabrina Rondeau, Biology Letters

Когда же эксперимент завершился, ученые извлекли из воды матки шмелей и перенесли в новые пробирки с грунтом, а после хранили в холодильнике в течение восьми недель. Та группа насекомых, которая подвергалась наиболее продолжительному испытанию (ее оставили в воде на семь дней), показала неожиданные результаты. Из 21 матки выжили 17 — следовательно, выживаемость составила 81 процент.

Авторы новой работы отметили, что такой чрезвычайно высокий уровень выживаемости существенно не отличается от выживаемости маток в реальных условиях, когда во время «спячки» насекомые не подвергаются воздействию воды. Ученые объяснили, почему, по их мнению, это происходит.

«Когда у шмелей снижается скорость метаболизма, им не требуется много кислорода для поддержания жизни, достаточно того уровня, что хранится в их теле, пока они спят», — уточнила Рондо.

Численность шмелей во всем мире сокращается. В 2021 году вышло исследование, авторы которого сравнили современные данные о количестве этих насекомых с данными 1990-х. Ученые пришли к выводу, что за последние 30 лет количество шмелей снизилось примерно на 25 процентов. В своем исследовании Рондо и ее коллеги показали, что шмели могут быть менее уязвимы к экстремальным условиям и оказаться более живучими, чем считалось. Иными словами, обнаруженная у этих насекомых «сверхспособность» дает более позитивный прогноз на их выживаемость.

Отметим, что роль шмелей в нормальном функционировании растительности трудно переоценить. В первую очередь это касается северных зон. В отличие от других опылителей, эти насекомые довольно холодолюбивые благодаря особенностям терморегуляции и густому покрову из волосков на теле. Они могут забираться далеко на север, где вносят важнейший вклад в опыление растений. Например, шмель ледниковый Bombus glacialis встречается даже на Новой Земле и острове Врангеля, где нет других крупных опылителей.

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Биология
# животные
# насекомые
# Опылители
# шмели
# эксперимент
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