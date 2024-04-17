Фастфуд навсегда ухудшил способность запоминать

Большое количество жирной и сладкой пищи, например выпечки и фастфуда, способно привести к проблемам с запоминанием в подростковом возрасте, выяснили ученые из США. При этом переход на здоровое питание ситуацию не исправит.

Влиянию «мусорной» еды на организм человека посвящено множество современных научных работ. В одной из них доказали, что фастфуд негативно сказывается не только на физическом здоровье, но и на состоянии психики человека. Такая пища усилила риск депрессии, тревожности и других распространенных психических заболеваний. Кроме того, выяснили исследователи из Франции, сладкое и выпечка на завтрак из-за большого количества рафинированных углеводов делают людей менее привлекательными в глазах противоположного пола. Эта закономерность выполнялась вне зависимости от веса.

Специалисты из Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) обнаружили, что большое количество жирной и сладкой еды в рационе навсегда ухудшает способность запоминать информацию. У крыс, которых кормили нездоровой пищей в молодом возрасте, появлялись проблемы с памятью, никуда не исчезавшие по мере взросления. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Brain, Behavior, and Immunity.

Авторы исследования исходили из того, что в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера снижен уровень нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для памяти, обучения, внимания, возбуждения и непроизвольных движений мышц. Ученые отслеживали, как питание влияет на уровень ацетилхолина у крыс, питавшихся жирной и сладкой пищей, по сравнению с контрольной группой животных, а затем провели несколько тестов на память.

Крысам предлагали исследовать новые объекты в разных местах. Через несколько дней животным создали такую же среду, как в первый раз, но добавили один новый предмет. Крысы, которые ели нездоровую пищу, не могли вспомнить, что и где уже видели, при том что животные из контрольной группы узнавали знакомые предметы:

«Сигналы ацетилхолина помогают крысам кодировать и запоминать события, как это делают люди с помощью “эпизодической памяти”. Видимо, такие сигналы не возникают у животных, которые выросли на жирной и сладкой еде».

Специалисты предупредили, что подобное пищевое поведение в подростковом возрасте может привести людей к последствиям, устранить которые будет трудно. Этот период жизни очень важен для развития мозга, в организме происходят значимые процессы. И если механизмы памяти из-за нездорового питания нарушатся в детстве, то потом обратить изменения вспять будет гораздо труднее, чем если бы они произошли во взрослом возрасте.

Согласно данным исследователей, эффект от «мусорной» еды сохранится даже в том случае, если в какой-то момент перейти на сбалансированное питание. Без медицинского вмешательства функции памяти не восстанавятся. На другом этапе исследования авторы статьи обнаружили, что помочь способны лекарства, высвобождающие ацетилхолин, однако, по их словам, эту тему стоит изучать дополнительно.

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