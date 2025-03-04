В пищеварительной системе азиатских шершней нашли более тысячи видов животных

Ученые впервые детально изучили рацион азиатских шершней — одного из самых агрессивных инвазивных видов Европы. Исследователи проанализировали образцы из четырех стран и узнали, что угроза для экосистем со стороны этих насекомых оказалась масштабнее, чем предполагали.

Считается, что азиатские шершни (Vespa velutina) впервые попали в Европу в 2004 году — их случайно завезли во Францию с партией керамики из Китая. С тех пор хищники постепенно захватывают все больше европейских стран, наводя страх на пчеловодов, поскольку уничтожают популяции медоносных пчел (Apis mellifera). В Великобритании, например, каждый год избавляются от десятков гнезд, чтобы сдержать распространение азиатских шершней.

До недавнего времени предполагалось, что они охотятся в основном на медоносных пчел. Но, как показали авторы нового исследования, рацион этих насекомых гораздо шире, что создает опасность для биоразнообразия.

Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) проанализировали пищеварительный тракт 1500 личинок азиатских шершней из Франции, Испании, Великобритании и с острова Джерси, чтобы понять, какие виды насекомых входят в их рацион. Применив метод глубокого секвенирования ДНК, ученые идентифицировали 1449 таксонов — групп организмов. Более половины из них удалось отнести к конкретным видам. Остальные — либо неизученные организмы, либо те, чья ДНК еще не внесена в базы данных.

Выяснилось, что медоносные пчелы — действительно любимое лакомство азиатских шершней: их останки нашли в организме почти всех личинок. Но, помимо пчел, шершни предпочитают ос, мух, жуков, бабочек, мотыльков и пауков.

Из 50 наиболее часто встречающихся видов в пищеварительной системе азиатских шершней 43 оказались опылителями. Среди жертв — три главных опылителя Европы: медоносная пчела, земляной шмель (Bombus terrestris) и шмель красноватый (Bombus ruderatus). Таким образом, азиатские шершни представляют не только угрозу для пасек, но и для экосистем в целом.

Авторы исследования узнали, что азиатские шершни адаптируют рацион в зависимости от сезона и региона. Например, весной они чаще охотятся на мух, летом переключаются на пчел, осенью — на бабочек. Такая гибкость делает их особенно опасными: они вытесняют местных хищников и лишают пищи птиц, летучих мышей и других животных.

Азиатский шершень убивает медоносную пчелу / © Peter John Kennedy

Европейские экосистемы уже страдают от сокращения численности насекомых. Химическое загрязнение, разрушение среды обитания и климатические изменения снижают их популяции на 2-3% в год. Азиатские шершни усугубляют проблему, уничтожая ключевые виды.

Ученые призвали ужесточить меры по борьбе с инвазивным видом. Пока единственный способ сдержать его распространение — разрушать гнезда и отслеживать новые колонии с помощью дронов и тепловизоров.

Научная статья опубликована в журнале Science of the Total Environment.

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