Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В пищеварительной системе азиатских шершней нашли более тысячи видов животных
Ученые впервые детально изучили рацион азиатских шершней — одного из самых агрессивных инвазивных видов Европы. Исследователи проанализировали образцы из четырех стран и узнали, что угроза для экосистем со стороны этих насекомых оказалась масштабнее, чем предполагали.
Считается, что азиатские шершни (Vespa velutina) впервые попали в Европу в 2004 году — их случайно завезли во Францию с партией керамики из Китая. С тех пор хищники постепенно захватывают все больше европейских стран, наводя страх на пчеловодов, поскольку уничтожают популяции медоносных пчел (Apis mellifera). В Великобритании, например, каждый год избавляются от десятков гнезд, чтобы сдержать распространение азиатских шершней.
До недавнего времени предполагалось, что они охотятся в основном на медоносных пчел. Но, как показали авторы нового исследования, рацион этих насекомых гораздо шире, что создает опасность для биоразнообразия.
Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) проанализировали пищеварительный тракт 1500 личинок азиатских шершней из Франции, Испании, Великобритании и с острова Джерси, чтобы понять, какие виды насекомых входят в их рацион. Применив метод глубокого секвенирования ДНК, ученые идентифицировали 1449 таксонов — групп организмов. Более половины из них удалось отнести к конкретным видам. Остальные — либо неизученные организмы, либо те, чья ДНК еще не внесена в базы данных.
Выяснилось, что медоносные пчелы — действительно любимое лакомство азиатских шершней: их останки нашли в организме почти всех личинок. Но, помимо пчел, шершни предпочитают ос, мух, жуков, бабочек, мотыльков и пауков.
Из 50 наиболее часто встречающихся видов в пищеварительной системе азиатских шершней 43 оказались опылителями. Среди жертв — три главных опылителя Европы: медоносная пчела, земляной шмель (Bombus terrestris) и шмель красноватый (Bombus ruderatus). Таким образом, азиатские шершни представляют не только угрозу для пасек, но и для экосистем в целом.
Авторы исследования узнали, что азиатские шершни адаптируют рацион в зависимости от сезона и региона. Например, весной они чаще охотятся на мух, летом переключаются на пчел, осенью — на бабочек. Такая гибкость делает их особенно опасными: они вытесняют местных хищников и лишают пищи птиц, летучих мышей и других животных.
Европейские экосистемы уже страдают от сокращения численности насекомых. Химическое загрязнение, разрушение среды обитания и климатические изменения снижают их популяции на 2-3% в год. Азиатские шершни усугубляют проблему, уничтожая ключевые виды.
Ученые призвали ужесточить меры по борьбе с инвазивным видом. Пока единственный способ сдержать его распространение — разрушать гнезда и отслеживать новые колонии с помощью дронов и тепловизоров.
Научная статья опубликована в журнале Science of the Total Environment.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
В интервью телеведущему Джо Рогану предприниматель сообщил, что уже в следующем году запустит к Марсу беспилотную версию Starship или даже несколько. Кроме этого, он рассказал о ключевых направлениях разработок в компании и том, каким видит последующее освоение Красной планеты.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пещеры всех людей
Карты Луны и Марса
Вопросы читателей (ч. 6)
Умные неандертальцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии