Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Забег на тренажере раскрыл особенности метаболизма обыкновенных вампиров
С помощью компактной беговой дорожки канадские биологи сымитировали наземное перемещение летучих мышей вида Desmodus rotundus, прозванных обыкновенными вампирами за исключительно кровяную диету. Эксперимент позволил выяснить, какой механизм в обмене веществ обеспечивает этих животных энергией для подобного передвижения, которым кровососы пользуются, чтобы незаметно подбираться к жертве.
Во время ночной охоты вампировые летучие мыши нападают на спящих птиц или млекопитающих, в том числе на домашний скот и людей. Чтобы бесшумно приблизиться к цели, кровососы часто приземляются рядом и подкрадываются пешком, опираясь на сложенные крылья.
На такое преследование может уходить много энергии. Между тем кровь, составляющая рацион десмодусов, богата железом и белком, но содержит минимальное количество жиров и углеводов, с помощью которых большинство других млекопитающих покрывают энергозатраты. Недавнее исследование, вышедшее в журнале Biology Letters, показало, каким образом обыкновенные вампиры сумели к этому адаптироваться.
Некоторые кровососущие насекомые, такие как африканские мухи цеце (Glossina spp.), справляются с физической нагрузкой при низкокалорийном питании кровью за счет окисления аминокислоты пролин. Биологи из Университета Торонто (Канада) предположили, что у Desmodus rotundus могла развиться похожая способность.
Чтобы проверить гипотезу, ученые отловили в тропических лесах Центральной Америки более двух десятков вампировых летучих мышей. С ними провели эксперимент на специально сконструированной беговой дорожке с возможностью отбора проб воздуха на анализ содержания кислорода, двуокиси углерода и водяного пара.
Перед исследованием рукокрылых поили кровью коров с местной скотобойни. Предварительно ее обогатили двумя аминокислотами — глицином и лейцином, которые пометили изотопами углерода, чтобы точно отследить метаболические процессы вампиров. Также в эксперимент включили трех контрольных животных, которых кормили кровью без добавления аминокислот.
В серии опытов исследователи постепенно повышали скорость беговой дорожки с 10 до 20, а затем до 30 метров в минуту, в результате чего подопытные переходили с ходьбы на бег с подскоками. Между забегами на разной скорости делали небольшие перерывы, чтобы дать животным отдохнуть, обновить воздух в камере с беговой дорожкой, а также для повторного кормления кровью.
Во время экспериментов ученые по пробам дыхания летучих мышей измеряли потребление кислорода и выделение углекислого газа, что позволило оценить скорость метаболизма. Также исследователи проследили за окислением меченых аминокислот в выдыхаемом CO2.
В результате удалось установить, что расщепление глицина и лейцина из обогащенной крови, выпитой вампирами, обеспечивало более 60 процентов энергии на движение. Таким образом, опыты продемонстрировали способность Desmodus rotundus практически мгновенно преобразовывать поглощаемые аминокислоты в полезную энергию.
Вместе с тем у этой особенности есть и минусы: в результате адаптации под специфический рацион организм десмодусов в значительной мере утратил способность запасать энергию впрок. Это сделало их уязвимыми перед голодом — продолжительное отсутствие пищи для летучих мышей-вампиров смертельно опасно.
Впрочем, кровососы приспособились и к этому. В колониях успешно поохотившиеся особи часто делятся добытой кровью с менее удачливыми сородичами, отрыгивая съеденное «изо рта в рот». О дружбе рукокрылых вампиров Naked Science ранее подробнее писал в отдельном материале.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Живые существа в знакомом нам виде появились в начале кембрийского периода, причем быстро и сразу в большом разнообразии. Они заменили собой причудливых жителей эдиакарского периода — вендобионтов, которые ни на что не похожи. Однако находка из Эстонии показала, что жившие в сегментированных трубках червеобразные Conotubus hemiannulatus еще довольно долго обитали у берегов древнего континента Балтика. Скорее всего, благодаря его удаленности и прохладному климату.
Европейские палеобиологи впервые изучили анатомию шейных позвонков водных архозавроморфов с необыкновенно длинной шеей — у некоторых видов она превышала половину длины тела. Анализ костной ткани и компьютерная томография позволили ученым обнаружить уникальные особенности строения позвонков этих ископаемых животных и понять, на какие эволюционные компромиссы они пошли ради адаптации к водной среде.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 4)
Не коронавирус: что на самом деле вызвало аномальную смертность в Москве
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии