В ПНИПУ рассказали, почему надо мыть руки после контакта с животными и какие заболевания переносят блохи

Мытье рук после контакта с питомцами — это не просто гигиеническая мера, а важный шаг в поддержании здоровья как человека, так и четвероногого друга. Эксперт Пермского Политеха рассказал, какие виды глистов чаще всего передаются от животного, что за инфекция особенно опасна для беременных, можно ли заразиться бешенством без укуса, почему для нас вредны блохи кошек и собак и как отличить их от вшей, могут ли домашние любимцы подхватить от хозяев простуду и чем страшны кошачьи когти.

Глисты

«С шерсти кошки или собаки человек может получить полный спектр возбудителей самых разных групп болезней. Прежде всего, червей — гельминтов. По распространенности лидируют острицы, которыеугнетают иммунную систему, вызывают зуд, а через расчесывание могут занести инфекцию и привести к заражению крови. Острицы, как и все паразиты, это чужеродные биологические агенты в нашем организме, продукты их жизнедеятельности вызывают аллергию и расшатывают иммунитет. Все это сильно истощает организм, особенно детский», — рассказывает Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ.

Токсокароз — более серьезное заболевание. Черви-нематоды вырастают до 40 см в длину. Патология протекает двумя путями. Первый называется личиночным, когда личинки червей могут поселиться в глазу, оболочках мозга, забить легкие и печень. Такое поражение способно привести к летальному исходу. Второй путь, когда уже взрослые черви-аскариды паразитируют в кишечнике, заполняя его. Они забирают питательные вещества, выделяют токсичные продукты в организм человека, из-за чего он слабеет, приобретает нездоровый, серый вид, становится подвержен простудам.

Эхиноккокоз — очень тяжелое заболевание, причиняемое ленточными червями. Через кровоток яйцо гельминта перемещается по всему организму и попадает в какой-нибудь орган, например, печень, сердце, мозг или почку. Чтобы продолжать развиваться, червь формирует вокруг себя оболочку. Такой пузырь диаметром до 10-12 см способен нанести порой непоправимый вред человеку, вызвать разрыв органа.

Собаки или кошки могут заразиться глистами, бегая по песку, земле и потом, облизав лапы, проглотить яйца паразитов. Иногда черви передаются через блох: насекомое, напившись крови зараженного, носит в своей слюне и крови яйца гельминтов, передает их, укусив прежде здорового четвероногого или человека. Третий способ — с одного питомца на другого. Например, животное может контактировать с больным, на шерсти которого остались пылеватые частицы кала. Человек приносит вредителей через грязь на обуви в квартиру, поэтому заболеть может даже кошка, которая не выходит на улицу.

«Гельминты передаются фекально-оральным путем. То есть от человека питомец может получить глистов, например, соприкасаясь с унитазом. Если кормите кошку или собаку свежим мясом (фаршем, печенью и др.) и рыбой, то покупайте магазинную продукцию или ту, что имеет печать ветеринарного контроля. Не уверены в качестве — как следует проморозьте мясо. Оставьте его в морозилке минимум на 10-14 дней, на большой кусок потребуется больше времени. Хотя гарантированно избавиться от глистов поможет только термическая обработка», — отмечает ученый Пермского Политеха.

Микроскопические клещи

Обычно чесоточные клещи, живущие на кошках или собаках, безвредны для нас. Но именно человеческий вид способен на недолгое время переходить на животное. При чесотке есть риск расцарапать кожу до крови и занести инфекцию, вызвав сепсис.

Грибок

По словам биолога Марии Комбаровой стригущий лишай вызывают дерматофиты — грибы, которые питаются кератином, содержащимся в коже, волосах и ногтях. Основные возбудители — рода Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Это хоть и не страшная патология, но неприятная: в запущенных случаях можно лишиться всех волос. При этом у маленьких детей заболевание развивается очень быстро. Пораженные участки кожи чешутся, опять же есть риск занести инфекцию, если расчесать рану.

Одноклеточные паразиты

«Протозойные инфекции опасны тем, что их можно подхватить с животных, которые на вид вовсе не больны. Прежде всего, есть риск заболеть лямблиозом. Это заболевание довольно тяжело диагностировать. Микробы обычно поселяются в желчных протоках, угнетают наш организм. Иммунная система дает сбой, реагирует на них как на чужеродный объект. Возникают аллергии разной природы, могут выражаться как астма, экзема. Поражение самих желчных протоков приводит к нарушению работы печени, что особенно тяжело переносят маленькие дети», — рассказывает Мария Комбарова.

Пироплазмоз вызывают простейшие паразиты. Они путешествуют по кровяному руслу и разрушают красные кровяные тельца. Такое воздействие напоминает рак крови, оно также сильно разрушает клетки и способно привести к летальному исходу.

Токсоплазмоз — главная причина, почему беременным стоит особенно тщательно заботиться о чистоте рук после контакта с животным. Плод больной матери может получить патологии, несовместимые с жизнью. Как на ранних, так и на поздних сроках происходит абортирование. Ребенок может все же родиться, но высока вероятность летального исхода или развития серьезных отклонений здоровья.

«Бешенство необязательно передается через укус. Например, после вылизывания на шерсти кошки остаются частицы слюны. Вирус в таком виде способен проникнуть в человеческий организм через микроскопические ранки, трещинки на руке», – предостерегает биолог Пермского Политеха.

Чем опасны царапины от когтей?

Есть два заболевания, которые можно получить от даже самых безобидных, едва уловимых царапин. Бактериальный пастереллез имеет несколько форм. Первая — кожная, когда появляются гнойники, флегмоны (как абсцесс, но без четких границ), свищи вплоть до тяжелых гнойных образований. Диагностика затруднена, врач не сразу может понять, что дело именно в бактерии, занесенной при царапине.

«Второй вид — легочный. У человека появляется хронический кашель, затрудняется дыхание. Может протекать в форме острой пневмонии. Самый тяжелый тип пастереллеза — септический, когда бактерия попадает в кровяное русло. Распадаются суставы, отказывают почки. Очаг может возникнуть в околосердечной сумке, тогда развивается сердечная недостаточность. При поражении печени выявляют вторичный цирроз. Но диагностировать именно пастереллезную форму трудно. Все симптомы могут указывать на гепатит», — отмечает Мария Комбарова.

Другая бактерия вызывает бартонеллез. Из симптомов — лихорадка, ломота в теле, воспаление лимфатических узлов. Хотя это типичная картина, например, для гриппа. Поэтому без анализов болезнь не выявить. Животное при этом — просто переносчик и не болеет. Попасть под когти бактерии могут вместе с грязью с улицы. Другие способы передачи — через блох и от одного питомца к другому.

Могут ли питомцы заразиться простудой и гриппом от человека?

«Такого не случится. У наших питомцев свои возбудители тех же простуд, острых респираторных заболеваний, гепатита. Даже штаммы Covid у нас разные. Но есть инфекционные заболевания, опасные как для людей, так и питомцев. Например, туберкулез, передающийся воздушно-капельным путем, и свинка, вирус которой содержится в слизи изо рта, носа и вылетает при кашле и чихании», — рассказывает эксперт ПНИПУ.

Правда ли, что блохи неопасны для людей?

«Животные блохи не живут на людях. У нас меньше волос, но это не главная причина. Для питания им не подходит температура нашей крови — слишком холодная, у кошек и собак она примерно 42 градуса», — объясняет Мария Комбарова.

Существуют однако и человеческие блохи. Они живут как на людях, так и на питомцах, но сейчас встречаются крайне редко – были распространены в Средневековье при отсутствии хорошей гигиены. В то время такие паразиты считались нормой, аристократы даже носили блохоловки — специальные баночки из золота, слоновой кости, перламутра с мехом какого-нибудь зверька, где скапливались блохи.

Но даже те, что не живут на людях, могут стать причиной возникновения различных заболеваний. Например, глистов. Допустим, что дома живет зараженная кошка. Блохи, напившись ее крови, откладывают яйца не на животном. Они перебираются на старые ковры, в грязные щели пола, за плинтуса — туда, где находят пыль и прочий мусор. Вылупившись, молодая блоха начинает искать себе нового хозяина. Тогда она с пола прыгает на объект, например, человека, и кусает его. Таким образом черви с больной кошки и через слюну паразита попадают в наш организм.

Блохи также переносят чуму, туляремию, кишечные инфекции, энцефалит. Сальмонеллез в острой форме чаще всего протекает у детей до трех лет. Лептоспироз — тяжелое заболевание, повреждающее печень и почки, протекает очень быстро и часто летально.

Как отличить блох от вшей на животных?

«И те, и другие — высокоспециализированные паразиты, которые отличаются и внешне, и образом жизни. Вши, например, живут только на одном виде хозяина. То есть не могут кошачьи или человеческие перейти на собаку и наоборот. К тому же эти насекомые, присущие животным, не кусаются, поскольку питаются не кровью, а отмершими частичками кожи. В отличие от блох, не умеют прыгать и вообще очень плохо ползают, предпочитают просто прицепиться к волоску», — поясняет Мария Комбарова.

Хоть человеку вреда они не доставляют, избавить питомца от вшей необходимо. В расчесанные из-за паразитов раны может попасть инфекция. Это сильно ослабляет животное, особенно молодое.

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ПНИПУ 866 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.