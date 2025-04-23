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3 минуты назад
Александр Березин
3

Европейские города оказались лучшим местом для проживания диких русаков

4.8

Анализ записей с ИК-чувствительных камер привел зоологов к необычному выводу: как минимум в ряде случаев плотность зайцев-русаков в городах может быть выше, чем в самых комфортных для них загородных зонах. Наибольшую концентрацию зафиксировали в городских центрах. Причины этого неочевидны.

Биология
# биология
# зайцы
# зоология
Люди в крупных городах, находя зайчат, считают их брошенными и куда-то уносят. Спасти так зайчонка на практике почти невозможно, потому что его некому будет выкормить. Самое же главное в том, что он и не нуждается в спасении: мать приходит к нему тогда, когда надо покормить. А в остальное время не приближается, чтобы не привлекать внимание хищников / © Wikimedia Commons

Заяц-русак — самый распространенный на сегодня вид крупных грызунов (до семи килограммов) в России и многих странах Европы. Исходно степной житель, в последний десяток тысяч лет он продвинулся далеко на север, до Скандинавии и Ладожского озера. Особенно хорошо распространение этого животного шло в зонах, где поля соседствовали с перелесками и оврагами: на открытой местности русаку проще уходить от врагов, а низины дают безопасное место для лежки. Поэтому во многие зоны он попал только после того, как туда пришли сельское хозяйство и массовые вырубки лесов. Так, например, случилось и в Дании 5500 лет назад.

Однако в XX веке изменение характера сельского хозяйства начало мешать русакам. Заяц ест то, что люди считают сорняками, зерновые их не привлекают. Есть предположения, что поедание сорняков, недавно обработанных гербицидами, может как-то негативно влиять на животных, но до конца это не известно.

Если в 1860-х в небольшой Дании отстреливали по полмиллиона зайцев в год и их число не уменьшалось, то в последние годы отстрел, в связи с уменьшением популяции, сократился до 40 тысяч в год. Датские исследователи решили выяснить, как в связи с этим обстоит дело в городах, где сорняки в меньшей степени находятся под давлением гербицидов. Статью об этом опубликовали в журнале Urban Science.

Найти зайца в городе сложно: он активен ночью и в сумерках, осторожен и скрытен. Кроме того, в норме население городов ненаблюдательно. Чтобы собрать максимум информации, ученые опубликовали специальную статью в крупнейших датских газетах и предложили гражданам сообщать о любых случаях, когда они встречали зайцев в Ольборге и Орхусе, втором и четвертом по величине городах королевства (300 и 145 тысяч человек населения соответственно). Кроме того, в 12 точках в этих городах исследователи установили ИК-камеры. Каждой точке, где выявили зайца, давали точные GPS-координаты.

Оказалось, что в центрах обоих городов плотность русаков очень велика: 26-33 особи на квадратный километр. Это больше, чем даже в плотно населенных зайцами загородных зонах. По мере удаления от центров городов плотность падала. Больше всего она была в кварталах плотной жилой застройки, а ниже всего, как ни странно, в зоне малоэтажной застройки с придомовыми садиками. В зонах, где наблюдение вели ИК-камеры, плотность оказалась максимальной — до 40 штук на квадратный километр. Тем не менее сообщения граждан о наблюдении русаков в тех же точках были в несколько раз более частыми, чем фиксация камерами. Очевидно, умеренный угол обзора мешал технике видеть всех животных вокруг себя.

Ученые отметили, что в сельской Дании даже поиск с беспилотников с ИК-камерами не позволял выявить зоны с плотностью выше 14 животных на квадратный километр. То есть русак отлично адаптировался в местных городах. Еще он спокойно размножался: от 10 до 13 процентов выявленных работой животных были зайчатами. Обычно самки посещают своих детей всего один-два раза в сутки, чтобы покормить молоком, а в остальное время держатся подальше, чтобы не привлечь к ним внимание хищников. Такая частота наблюдений детенышей не очень характерна для сельской местности. Либо зайцы в городах размножаются лучше, чем вне их, либо там их потомству сложнее скрыться от посторонних глаз.

Вместе с GPS-координатами, граждане, посылавшие сведения авторам работы, давали и фото. На этих снимках зайчата, найденными ими в Ольбурге и Орхусе / © Sussie Pagh et al.

Одной из основных причин успеха русаков в городских условиях может быть запрет на охоту, действующий в датских городах. Хотя там немало лис, люди не могут нанести вреда зайцам в городе, да и крупных хищных птиц там не так много. Добавим, что в российских городах зайцев тоже довольно много, иной раз включая их центры. В Москве, например, распространены как зайцы-русаки, так и беляки, отсутствующие в Дании в связи с ее более нормальным климатом. Со значительной вероятностью, у нас действуют те же механизмы, что у датчан: охота в столице России тоже запрещена.

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Биология
# биология
# зайцы
# зоология
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