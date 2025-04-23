Дачный ликбез: пермские ученые рассказали, как закалить рассаду и уберечь сад от весенних заморозков

Весна в разгаре, а значит, самое время продумать план посадок и подготовиться к капризам погоды. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как правильно спланировать грядки, что посадить рядом, а что — врозь, как приучить рассаду к улице, почему опытные дачники выбирают севооборот, какой укрывной материал выбрать, а также как сохранить соцветия деревьев и кустов в майские заморозки.

Огородное соседство

Некоторые виды растений демонстрируют аллелопатию, то есть выделяют химические вещества, подавляющие рост других видов. Ярким примером несовместимости является соседство укропа и моркови: укроп выделяет соединения, препятствующие прорастанию семян моркови и замедляющие ее рост. Лук и чеснок также могут угнетать развитие бобовых культур, таких как фасоль и горох.

Подсолнечник, обладая мощной корневой системой, активно поглощает питательные вещества и влагу из почвы, создавая дефицит для многих других растений, особенно если они расположены близко друг к другу. Полынь и фенхель подавляют рост многих растений, поэтому их лучше сажать подальше от основных грядок.

— Картофель подвержен грибковой инфекции фитофторозу, который может быстро распространиться на томаты и другие растения семейства пасленовых, поэтому сажать их рядом не стоит. Помидоры могут угнетать рост капусты, а она, в свою очередь, может привлекать вредителей, которые будут поражать землянику, поэтому грядку с ягодами лучше отнести на несколько метров дальше. Редис и репу тоже лучше сажать на разных грядках, так как растения из одного семейства (крестоцветные) подвержены общим вредителям и болезням, а ароматические травы могут замедлять рост огурцов, — говорит Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

В то же время существуют примеры взаимовыгодного соседства, основанного на различных механизмах. Например, базилик, посаженный рядом с томатами, отпугивает томатную совку и улучшает вкус плодов томата. Морковь и лук, посаженные вместе, отпугивают соответственно морковную и луковую мух, обеспечивая взаимную защиту. Бобовые, такие как клевер или горох, фиксируют азот в почве благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями, тем самым обогащая почву и благоприятно влияя на рост соседних культур. Кукуруза, фасоль и тыква («три сестры») демонстрируют классическую взаимопомощь: первая дает опору, вторая обогащает почву азотом, а третья притеняет корни, сохраняя влагу. Календула и бархатцы, выделяя терпены, отпугивают круглых червей и других вредителей, защищая корни многих овощных культур.

Как грамотно спланировать грядки?

Планирование грядок с учетом совместимости растений — ключевой фактор для создания здоровой и продуктивной садовой экосистемы. Важно помнить, что культуры с высокой потребностью в определенных питательных веществах (например, азоте, фосфоре, калии) могут конкурировать друг с другом, особенно в условиях ограниченного пространства, например, томаты и огурцы соперничают за азот и воду. Картофель и тыква ведут борьбу за калий, а морковь и свекла тянут фосфор из одного слоя почвы. Следует избегать посадки таких видов рядом друг с другом или вносить достаточное количество комплексных удобрений.

Севооборот – это чередование культур на одном участке в течение 3–5 лет. Данный метод решает сразу несколько важных задач: поддерживает плодородие грунта, снижает зависимость от химических удобрений и пестицидов, минимизирует риски распространения болезней и вредителей, а биологическое разнообразие привлекает полезные микроорганизмы и насекомых, создавая устойчивую экосистему.

— Ключевой принцип севооборота — грамотное чередование растений из разных ботанических семейств. Такой подход предотвращает обеднение почвы одними и теми же питательными веществами, сохраняя ее плодородие. Например, после азотфиксирующих бобовых (гороха, фасоли, люцерны), обогащающих грунт этим важным элементом, идеально высаживать требовательные к азоту пасленовые или тыквенные, — отмечает Анна Перевощикова.

Особое значение имеет чередование растений с разными типами корневой системы. Глубоко проникающие корни свеклы или моркови улучшают структуру почвы и поднимают питательные вещества из нижних слоев, тогда как поверхностные корни салата или редиса эффективно используют верхний горизонт. Таким образом, после корнеплодов, можно посадить зелень (салат, шпинат, руккола, кресс-салат) тыквенные, или луковичные. Такой подход обеспечивает равномерное использование ресурсов грунта.

Практическая реализация севооборота начинается с планирования участка. Простейшая трехлетняя схема может включать последовательность: бобовые, крестоцветные, пасленовые. Более сложные четырехлетние циклы добавляют в ротацию корнеплоды — редька, свекла, морковь.

Парниковые хитрости: какие культуры стоит выращивать под укрытием?

Парники и теплицы создают оптимальные условия для выращивания культур, предпочитающих тепло и высокую влажность. В связи с этим в них особенно эффективно выращивать теплолюбивые растения с длительным периодом развития, такие как томаты, перцы, баклажаны и огурцы, поскольку защищенное пространство позволяет им раньше начать расти и продлить период плодоношения.

— Парник идеально подходит для выращивания рассады овощных и цветочных культур, обеспечивая им здоровый старт перед пересадкой на открытые грядки. Микроклимат, создаваемый в парнике, оптимален для культур, которым необходима стабильно высокая влажность, например, для салата, редиса и шпината, — рассказывает эксперт Пермского Политеха.

В то же время нет острой необходимости использовать укрывные материалы для холодостойких культур, таких как лук, чеснок, петрушка, укроп, щавель, ревень, смородина, крыжовник, малина, морковь, свекла, горох и многие виды салата, которые успешно развиваются в открытом грунте, особенно в умеренных широтах. Растения, приспособленные к засушливым условиям, такие как травы и суккуленты, также не нуждаются в защите, которую обеспечивает парник.

Иммунитет саженцев: как приучить их к улице?

Не стоит забывать и про закаливание рассады перед пересадкой в открытый грунт. Суть процедуры заключается в постепенном приучении саженцев к более низким температурам, яркому солнечному свету, ветру и колебаниям влажности.

— Закаливание обычно начинается за 7-14 дней до высадки рассады в открытый грунт. В первый день стоит вынести саженцы на улицу на 1-2 часа в защищенное от ветра и прямых солнечных лучей место или теплицу. Постепенно доведите время до 6-8 часов. Убедитесь, что ночные температуры не опускаются ниже 0°C, чтобы избежать повреждений растений, — дополняет Анна Перевощикова.

Закаливание укрепляет иммунную систему растений, повышает ее устойчивость к перепадам температур, стимулирует развитие корневой системы, увеличивает интенсивность фотосинтеза и способствует адаптации к новому месту произрастания.

Шпаргалка дачника: как защитить нежные растения от внезапных похолоданий?

При температуре от 0 до +5 градусов томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и тыквы могут получить переохлаждение, которое замедляет общий рост, вызывает увядание или отмирание листвы и повышает восприимчивость растения к болезням. Эффективная защита для них включает укрытие агроволокном, сооружение временных пленочных укрытий.

— Агроволокно (спанбонд) стало популярным выбором благодаря своей способности создавать оптимальный микроклимат – этот дышащий материал пропускает воздух и влагу, одновременно защищая от заморозков до -5°C. Традиционная полиэтиленовая пленка эффективно сохраняет тепло, но требует особой осторожности в использовании – в солнечные дни под ней может создаваться парниковый эффект, растения могут «сгореть». Для предотвращения этого необходимо регулярное проветривание, — добавляет Анна Перевощикова.

Мешковина и другие натуральные ткани идеально подходят для укрытия стволов деревьев и кустарников, обеспечивая защиту без риска перегрева. Этот материал особенно ценен для зимнего укрытия многолетников, так как хорошо пропускает воздух и предотвращает выпревание.

Как сохранить деревья и кусты в майские заморозки?

Весенние заморозки во время цветения плодовых деревьев — серьезная угроза для урожая, особенно в средней полосе России и северных регионах. Даже кратковременное понижение температуры до отрицательных значений может полностью уничтожить цветочные почки и соцветия. Так, например, бутоны яблони выдерживают мороз от -2,7°C до -3,8°C, груши – от -1,6°C до -3,5°C, сливы – от -1,1°C до -5,0°C, а вот для распустившихся цветков могут стать фатальными заморозки уже от -0,5°C до -1,5 °C.

— У дачников существует способ по спасению деревьев — дождевание. На шланг надо надеть насадку-разбрызгиватель. Поливают деревья и соцветия за несколько часов до сильных заморозков. Опрыскивание создает защитную ледяную «шубу» вокруг растения. Когда вода замерзает, она выделяет тепло (теплоту кристаллизации), которое передается растению, поддерживая температуру его тканей близкой к нулю градусов Цельсия, что предотвращает критическое замерзание внутриклеточной жидкости и повреждение клеток, — говорит эксперт Пермского Политеха.

Простой полив теплой водой не эффективен для защиты растений от заморозков. Наиболее эффективно использование укрывного материала при необходимости и соблюдении правил.

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ПНИПУ 1064 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.