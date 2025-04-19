Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В системе Kepler-139 обнаружили «невидимую» планету
До недавнего времени считалось, что вокруг солнцеподобной звезды Kepler-139, наблюдаемой с помощью одноименного космического телескопа NASA, обращаются четыре планеты. Однако теперь астрономы из Принстонского университета (США) сообщили об открытии в системе еще одного «невидимого» мира — Kepler-139f.
Компактная система Kepler-139, расположенная на расстоянии около 1289 световых лет от Солнечной системы, интересна тем, что все ее планеты обращаются очень близко друг к другу и к родному светилу. Три мира — Kepler-139b, Kepler-139c и Kepler-139d — обнаружили при помощи транзитного метода, основываясь на данных, собранных «Кеплером». Это означает, что ученые наблюдали кратковременные «падения» яркости звезды в результате прохождения перед ней планет.
Еще одну экзопланету в системе — кандидата в газовые гиганты Kepler-139e — нашли, применив метод вариации времени транзитов, основанном на измерении отклонений времени транзитов под действием гравитации других небесных тел.
Теперь, воспользовавшись тем же методом, группа астрономов под руководством Рована Ламмерса (Rowan D. Lammers) сообщила об открытии пятой планеты в системе. Kepler-139f, судя по всему, не проходит по диску звезды из-за небольшого орбитального наклона — на таких расстояниях этого достаточно, чтобы считать транзит маловероятным — но оставляет четкий след в гравитационном взаимодействии других тел системы.
Результаты научной работы, текст которой опубликован на сервере препринтов Корнеллского университета, показали, что если бы в подобных системах действительно существовали планеты, расположенные далеко от звезды, то их находили бы примерно в 35% случаев. Значит, либо такие миры просто не формируются, либо их орбиты и наклоны делают их «невидимыми» для транзитного метода.
Эти данные согласуются с гипотезой о том, что малое количество удаленных от родительской звезды миров в подобных системах обусловлено влияниям ближних планет-гигантов. То есть внешние миры, особенно с небольшим наклоном орбит, могут «выдавливать» меньших по размеру «соседей» из транзитной плоскости.
Чтобы проверить полученные результаты и параметры Kepler-139f, ученые применили метод лучевых скоростей, который заключается в спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды, однако однозначного подтверждения не получили.
Поскольку космическая обсерватория «Кеплер» завершила свою работу в 2018 году, дальнейшия наблюдения с помощью телескопа TESS и наземных обсерваторий позволят обнаружить больше «невидимых» планет в компактных системах, а также понять, действительно ли ближайшие к родительским звездам гигантские планеты активно вмешиваются в судьбы своих младших «собратьев».
Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP» — что наука об этом думает?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии