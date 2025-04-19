В системе Kepler-139 обнаружили «невидимую» планету

До недавнего времени считалось, что вокруг солнцеподобной звезды Kepler-139, наблюдаемой с помощью одноименного космического телескопа NASA, обращаются четыре планеты. Однако теперь астрономы из Принстонского университета (США) сообщили об открытии в системе еще одного «невидимого» мира — Kepler-139f.

Компактная система Kepler-139, расположенная на расстоянии около 1289 световых лет от Солнечной системы, интересна тем, что все ее планеты обращаются очень близко друг к другу и к родному светилу. Три мира — Kepler-139b, Kepler-139c и Kepler-139d — обнаружили при помощи транзитного метода, основываясь на данных, собранных «Кеплером». Это означает, что ученые наблюдали кратковременные «падения» яркости звезды в результате прохождения перед ней планет.

Еще одну экзопланету в системе — кандидата в газовые гиганты Kepler-139e — нашли, применив метод вариации времени транзитов, основанном на измерении отклонений времени транзитов под действием гравитации других небесных тел.

Теперь, воспользовавшись тем же методом, группа астрономов под руководством Рована Ламмерса (Rowan D. Lammers) сообщила об открытии пятой планеты в системе. Kepler-139f, судя по всему, не проходит по диску звезды из-за небольшого орбитального наклона — на таких расстояниях этого достаточно, чтобы считать транзит маловероятным — но оставляет четкий след в гравитационном взаимодействии других тел системы.

Результаты научной работы, текст которой опубликован на сервере препринтов Корнеллского университета, показали, что если бы в подобных системах действительно существовали планеты, расположенные далеко от звезды, то их находили бы примерно в 35% случаев. Значит, либо такие миры просто не формируются, либо их орбиты и наклоны делают их «невидимыми» для транзитного метода.

Эти данные согласуются с гипотезой о том, что малое количество удаленных от родительской звезды миров в подобных системах обусловлено влияниям ближних планет-гигантов. То есть внешние миры, особенно с небольшим наклоном орбит, могут «выдавливать» меньших по размеру «соседей» из транзитной плоскости.

Чтобы проверить полученные результаты и параметры Kepler-139f, ученые применили метод лучевых скоростей, который заключается в спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды, однако однозначного подтверждения не получили.

Поскольку космическая обсерватория «Кеплер» завершила свою работу в 2018 году, дальнейшия наблюдения с помощью телескопа TESS и наземных обсерваторий позволят обнаружить больше «невидимых» планет в компактных системах, а также понять, действительно ли ближайшие к родительским звездам гигантские планеты активно вмешиваются в судьбы своих младших «собратьев».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.