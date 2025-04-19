Изолированную популяцию бабочек признали новым видом

Генетический анализ небольшой популяции бабочек, обитающей в горах на юге Канады, показал, что эти насекомые отделились от сородичей около 40 тысяч лет назад и до сих пор пребывают в изоляции.

Национальный парк Уотертон-Лейкс (Канада), расположенный на юго-западе провинции Альберта на границе с Британской Колумбией и штатом Монтана (США), славится уникальным сочетанием горных, лесных и прерийных экосистем. Здесь, по приблизительным оценкам, обитает от 30 до 80 видов бабочек, включая Satyrium semiluna — один из видов дневных бабочек рода Satyrium из семейства голубянок (Lycaenidae).

Изначально международная исследовательская группа под руководством Кристиана Шмидта (Christian Schmidt) и Джона Спенса (John Spence) из Университета Альберты (Канада), отнесла бабочек, обитающих в изолированном высокогорье, к виду S. semiluna. Однако последующий генетический анализ показал, что десятки тысяч лет изоляции привели к формированию уникальных генетических и экологических особенностей, из-за чего бабочек отнесли к новому виду, который получил название Satyrium curiosolus.

Примечательно, что генетическая изоляция S. curiosolus сохраняется и сегодня, на что указывает отсутствие признаков обмена генетическим материалом с другими популяциями бабочек. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале ZooKeys.

В отличие от «родственников», предпочитающих степные ландшафты с полынью, S. curiosolus обитает в прериях с травянистыми растениями и питается исключительно серебристым люпином (Lupinus argenteus), в то время как их ближайший сородич S. semiluna предпочитает шелковистый люпин (Lupinus sericeus).

Дополнительным аргументом в пользу выделения S. curiosolus в самостоятельный вид, наряду с различиями в кормовых растениях и климатических предпочтениях, стало его уникальное взаимодействие с муравьями Lasius ponderosa: гусеницы выделяли сладкую жидкость, которую потребляли муравьи, в ответ защищая «малышей» от хищников и паразитоидов. S. semiluna, в свою очередь, сформировали симбиотическую связь с муравьями Formica и Camponotus.

Новый вид также отличается меньшим генетическим разнообразием и высокой степенью инбридинга, а эффективный размер популяции (среднее количество особей, обеспечивающих успешное размножение и выживание) составляет примерно 500 особей. Вместе все эти факторы ставят новый вид под угрозу исчезновения.

Открытие, как отметили его авторы, подчеркивает значение геномики для обнаружения других «скрытых» видов. Полученные результаты также помогут в разработке новых стратегий сохранения бабочек, их адаптации и эволюционного пути.

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