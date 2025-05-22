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7 минут назад
Елизавета Александрова
5

Подледный океан на Европе предложили найти по следам выхода воды на поверхность

4.8

Ученые экспериментально выяснили, как обнаружить на спутнике Юпитера Европе следы недавнего выхода воды на его покрытую льдом поверхность: после быстрого замерзания в этой воде должен прослеживаться минерал, который на Земле встречается в соленых озерах.

Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
Подледный океан спутника Юпитера Европы в представлении художника
Подледный океан спутника Юпитера Европы в представлении художника / © NASA/JPL-Caltech

На первый взгляд, трудно представить, что летающее вокруг далекого Юпитера небесное тело меньше Луны может скрывать в себе хоть каплю незамерзающей воды. Тем не менее именно такое подозрение сохраняется и с годами только укрепляется насчет Европы — одного из четырех галилеевых спутников Юпитера. Он целиком покрыт водяным льдом, что отчетливо видно по спектру отраженного от поверхности света.

По оценкам на основе сравнения размеров и массы луны, вода в том или ином виде покрывает Европу слоем примерно 100-километровой толщины. Целый список внешних признаков и явлений позволяет предполагать, что эта вода не насквозь промерзла. К примеру, характер расположения трещин на поверхности луны считают возможным признаком напряжения из-за не совсем синхронного движения ледяной «скорлупы» и ее содержимого. Проще говоря, похоже, что лед плавает.

Кроме того, работавший в 1995-2003 годах в системе Юпитера зонд «Галилео» зафиксировал, что внутри магнитосферы газового гиганта у Европы возникает индуцированное магнитное поле, и это означает наличие внутри спутника вещества, которое хорошо проводит электричество. Таким веществом вполне может оказаться соленая вода. Стоит отметить, что соль прослеживается на поверхности Европы.

Чтобы добраться до предполагаемого океана, нужно преодолеть серьезное препятствие — ледяную корку. Предположительно, ее толщина может достигать десятков километров. Пока инженеры изобретают способы ее пробурить или «протопить», планетологи ищут убедительные признаки возможного выхода воды на поверхность Европы.

Стоит упомянуть, что в 2019 году на спутнике действительно удалось зафиксировать возможные выбросы водяного пара, но сохраняются некоторые сомнения в их происхождении: не вполне исключено, что это лишь результат сублимации поверхностного льда, то есть его перехода в газообразное состояние. Так происходит, когда нет достаточного атмосферного давления.

Недавно ученые из Бернского университета (Швейцария) поделились на этот счет интересной идеей в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они считают, что убедительным признаком водного извержения на Европе может стать наличие в ее льдах минерала под названием гидрогалит (NaCl·2H₂О). Это каменная соль, в кристаллах которой заключены молекулы воды. На Земле ее можно встретить в пересыхающих соленых водоемах: Мертвом море, Большом Соленом озере.

С помощью эксперимента ученые попытались выяснить, что должно происходить на Европе при возникновении гейзера: они заморозили капли соленой воды, а потом подвергли их интенсивному облучению в вакууме. Образовавшийся лед начал сублимировать, и тогда в нем стал прослеживаться гидрогалит.

В то же время, по расчетам, он может сохраняться на поверхности Европы лишь 5-10 лет: радиация быстро разрушает его кристаллы. Значит, обнаружение на спутнике этого минерала будет означать, что из-под его льдов совсем недавно выходила вода. При этом отсутствие гидрогалита на Европе не означает необходимости немедленно перечеркнуть гипотезу подобных извержений — они просто могут происходить редко.

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Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
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