Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На спутнике Юпитера нашли следы выходящей на поверхность воды
На покрытой льдом луне Юпитера Европе обнаружили вещество, которое явно совсем недавно оказалось на поверхности: оно еще почти не тронуто космической радиацией. По мнению планетологов, в некоторых местах вода замерзла буквально несколько дней назад. Это еще один аргумент в пользу гипотезы о существовании внутри спутника подледного океана.
С тех пор как астрономы впервые рассмотрели поверхность луны Юпитера Европы, интерес к ней только растет: она покрыта водяным льдом, под которым давно подозревают наличие глобального океана. Напомним, в списке подобных «подозреваемых» числятся также спутники Юпитера Ганимед и Каллисто, спутник Сатурна Энцелад, спутник Урана Миранда, спутник Нептуна Тритон и карликовая планета Церера.
Среди них самые явные признаки воды в жидком и даже газообразном состоянии наблюдают на Энцеладе: он отбрасывает высокие шлейфы. Тем не менее в 2019 году астрономы пришли к выводу, что над Европой тоже поднимается водяной пар. Недавнее новое исследование показало, что действительно есть основания подозревать выход воды на поверхность спутника. Планетологи из США, Швеции и Италии проанализовали данные наблюдений спутника с помощью орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» и поделились результатами в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.
Ученые рассказали, что в космосе часто встречается лед в экзотической для Земли форме — не кристаллический, как обычно, а аморфный. Это вода, которая замерзла слишком быстро: ее молекулы не успели выстроиться в кристаллическую структуру и скованы холодом хаотично. Так происходит в условиях космического вакуума и радиации.
Аморфный лед отражает свет немного иначе, чем кристаллический, и за счет этого его можно отличить. Многолетние наблюдения показали, что по большей части на Европе сверху лежит именно аморфный лед, а уже в глубине под ним спрятан кристаллический.
Теперь же обнаружили два региона, где доминирует именно «правильный», кристаллический, лед. Это обширные области Тара и Поуис в южном полушарии спутника. Они немного темнее и на 10-20 градусов теплее окружающей местности. Ученые предположили, что эти условия дают время замерзающей воде сформировать кристаллы.
Но самое интересное в том, что Европа расположена внутри радиационного пояса Юпитера. Спутник подвергается интенсивной бомбардировке заряженными частицами, а они разбивают кристаллы льда и в течение примерно 15 земных дней превращают его в аморфный. По мнению исследователей, это может означать, что вода в регионах Тара и Поуис замерзла недавно — всего пару недель назад. Не исключено, что она понемногу просачивается на поверхность постоянно.
В этих богатых кристаллическим льдом регионах также нашли замерзший углекислый газ, причем необычный — его молекулы содержат редкий изотоп углерода ¹³C. Примечательно, что больше нигде на Европе он не прослеживается. Этот CO₂ может выходить из недр луны вместе с водой, допустили ученые. Более того, рассматривается версия о том, что он стал результатом распада органических молекул.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенным по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Астроном Дэвид Киппинг использовал данные по последнему общему предку всего живого, чтобы сделать неожиданный вывод: жизнь возникла на нашей планете очень рано и самостоятельно, а не была занесена извне. Если это так, то ее возникновение должно быть достаточно частым событием. По крайней мере, на экзопланетах, по параметрам близким к Земле.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенным по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Концы света: границы всего
Катастрофа группового иммунитета: почему нет надежды, что переболевшие спасут нас от Covid-19
Вместо Луны
Откуда берутся таблетки: репортаж с завода фармкомпании «Гедеон Рихтер»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии