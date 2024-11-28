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Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
До Земли доносится «эхо» разнообразных событий в космосе, особенно интересно «слушать» радиосигналы, которые повторяются, причем весьма пунктуально. Когда астрономы начали замечать подобное в 1960-х годах, чуть не разразилась сенсация: заподозрили, что получены послания от внеземной цивилизации. Так и были открыты нейтронные звезды, или пульсары — ядра «умерших» массивных светил.
Когда «перегорает» тяжеловесная звезда типа Бетельгейзе (раз в 15 массивнее Солнца), она сбрасывает с себя всю внешнюю оболочку (взрывается сверхновой), а ее ядро сжимается до диаметра в десятки километров, начинает вращаться вокруг своей оси с огромной скоростью и испускать мощное излучение из обоих полюсов. Ось вращения при этом сильно колеблется, поэтому полюса этой космической «юлы» то показываются нам, то скрываются, что и создает «пульс».
Нейтронные звезды часто делают вокруг своей оси сотни оборотов за секунду, поэтому «пульс» от них идет с соответствующей частотой. Но из космоса поступают гораздо более «медлительные» повторяющиеся радиосигналы. Об одном из таких случаев недавно рассказала в The Astrophysical Journal Letters международная команда астрономов под руководством исследователей из Университета Кертина (Австралия). Это источник GLEAM-X J0704-37.
Каждый его радиосигнал длится примерно от 30 до 60 секунд подряд и повторяется в среднем через 2,9 часа. Ученые установили его местоположение: по их словам, источник оказался в 4900 световых годах от нас, в «малонаселенной» части Галактики. Благодаря этому его и удалось рассмотреть. По спектру света астрономы видят, что это красный карлик: звезда меньше и «легче» Солнца, которая может «гореть» миллиарды, если не триллионы лет.
Красные карлики, конечно, славятся своими вспышками, по сравнению с которыми солнечные выглядят совершенно безобидно, но эти вспышки нерегулярны. Астрономы подчеркнули, что подобная звезда не может сама испускать такие радиосигналы. Поэтому подозревают, что у нее есть компаньон.
Как объясняют ученые, этим компаньоном не может быть «живая» звезда, то есть сжигающая в себе термоядерное топливо (это в астрономии называется главной последовательностью): она прослеживалась бы в видимом свете. Поскольку в оптику ее не видно, остается заключить, что это должно быть оставшееся без оболочки ядро «мертвой» звезды.
Разумеется, первым делом пришло в голову, что это и есть пульсар, а может быть, его особая разновидность с супермощным магнитным полем — магнетар. Но астрономы сильно сомневаются, что это он. Они отметили, что при наблюдаемой медлительности вращения нейтронная звезда должна быть очень старой, а значит, уже была бы не в силах генерировать такое «радиовещание».
Ученые пришли к выводу, что напарник — белый карлик. Это тоже ядро «перегоревшей» звезды, только звезды с небольшой массой, примерно как у Солнца. Такие ядра сжимаются приблизительно до размеров планеты и могут иметь довольно внушительное магнитное поле.
По мнению исследователей, «пульсирующее» радиоизлучение из этой двойной системы может быть результатом взаимодействия звезд: на магнитосферу белого карлика попадает вещество от красного и ускоряется. Трехчасовая периодичность при этом должна объясняться либо вращением белого карлика вокруг своей оси, либо движением пары вокруг общего центра масс.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
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