Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

До Земли доносится «эхо» разнообразных событий в космосе, особенно интересно «слушать» радиосигналы, которые повторяются, причем весьма пунктуально. Когда астрономы начали замечать подобное в 1960-х годах, чуть не разразилась сенсация: заподозрили, что получены послания от внеземной цивилизации. Так и были открыты нейтронные звезды, или пульсары — ядра «умерших» массивных светил.

Когда «перегорает» тяжеловесная звезда типа Бетельгейзе (раз в 15 массивнее Солнца), она сбрасывает с себя всю внешнюю оболочку (взрывается сверхновой), а ее ядро сжимается до диаметра в десятки километров, начинает вращаться вокруг своей оси с огромной скоростью и испускать мощное излучение из обоих полюсов. Ось вращения при этом сильно колеблется, поэтому полюса этой космической «юлы» то показываются нам, то скрываются, что и создает «пульс».

Нейтронные звезды часто делают вокруг своей оси сотни оборотов за секунду, поэтому «пульс» от них идет с соответствующей частотой. Но из космоса поступают гораздо более «медлительные» повторяющиеся радиосигналы. Об одном из таких случаев недавно рассказала в The Astrophysical Journal Letters международная команда астрономов под руководством исследователей из Университета Кертина (Австралия). Это источник GLEAM-X J0704-37.

Изображение источника GLEAM-X J0704-37 и характеристики его излучения / © N. Hurley-Walker et al, 2024

Каждый его радиосигнал длится примерно от 30 до 60 секунд подряд и повторяется в среднем через 2,9 часа. Ученые установили его местоположение: по их словам, источник оказался в 4900 световых годах от нас, в «малонаселенной» части Галактики. Благодаря этому его и удалось рассмотреть. По спектру света астрономы видят, что это красный карлик: звезда меньше и «легче» Солнца, которая может «гореть» миллиарды, если не триллионы лет.

Красные карлики, конечно, славятся своими вспышками, по сравнению с которыми солнечные выглядят совершенно безобидно, но эти вспышки нерегулярны. Астрономы подчеркнули, что подобная звезда не может сама испускать такие радиосигналы. Поэтому подозревают, что у нее есть компаньон.

Как объясняют ученые, этим компаньоном не может быть «живая» звезда, то есть сжигающая в себе термоядерное топливо (это в астрономии называется главной последовательностью): она прослеживалась бы в видимом свете. Поскольку в оптику ее не видно, остается заключить, что это должно быть оставшееся без оболочки ядро «мертвой» звезды.

Разумеется, первым делом пришло в голову, что это и есть пульсар, а может быть, его особая разновидность с супермощным магнитным полем — магнетар. Но астрономы сильно сомневаются, что это он. Они отметили, что при наблюдаемой медлительности вращения нейтронная звезда должна быть очень старой, а значит, уже была бы не в силах генерировать такое «радиовещание».

Ученые пришли к выводу, что напарник — белый карлик. Это тоже ядро «перегоревшей» звезды, только звезды с небольшой массой, примерно как у Солнца. Такие ядра сжимаются приблизительно до размеров планеты и могут иметь довольно внушительное магнитное поле.

По мнению исследователей, «пульсирующее» радиоизлучение из этой двойной системы может быть результатом взаимодействия звезд: на магнитосферу белого карлика попадает вещество от красного и ускоряется. Трехчасовая периодичность при этом должна объясняться либо вращением белого карлика вокруг своей оси, либо движением пары вокруг общего центра масс.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.