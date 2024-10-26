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В космосе рассмотрели сверхновую в виде одуванчика
Астрономы убедились, что туманность в созвездии Кассиопеи — действительно результат космического события, описанного в древних летописях. Теперь остается разобраться, почему она так странно выглядит.
В исторических записях Китая и Японии за 1181 год упоминается «звезда-гостья», которая внезапно возникла в небе и оставалась в нем 185 ночей. Лишь много столетий спустя астрономия получила достаточное развитие, чтобы найти в небе по сей день сохраняющийся остаток редкого события.
В 2021 году ученые обнаружили в созвездии Кассиопеи необычную туманность Pa 30 примерно в семи с половиной тысячах световых лет от нас и пришли к выводу, что это именно то, о чем писали древние астрономы.
Недавно команда ученых из США и Австрии окончательно в этом удостоверилась. В своей статье в The Astrophysical Journal Letters они рассказали, что расширение туманности до сих пор продолжается, притом с постоянной скоростью около 1000 километров в секунду. Сейчас она в диаметре достигает порядка трех световых лет. Это позволило легко вычислить тот момент времени, когда расширение должно было начаться, и расчеты приводят как раз к концу XII века. Но что именно тогда произошло?
Чтобы в этом разобраться, астрономы проанализировали данные наблюдений с помощью обсерватории Кека на Гавайях и составили на их основе трехмерную модель своеобразной структуры Pa 30 с расходящимися во все стороны «нитями» вещества. Они установили, что эти «нити» асимметричны. По мнению исследователей, вещество разлетелось неравномерно. Внутри туманности даже заметили довольно обширную полость. Все это дополняет картину редкого события в космосе — взрыва сверхновой звезды особого типа.
Самый частый, «стандартный» случай сверхновой — это сброс раздувшейся внешней оболочки массивной звезды после того, как в ней заканчивается топливо для термоядерных реакций. Эти реакции происходят в ядрах звезд и сдерживают собой гравитацию, которая все время стремится сжимать вещество. Когда они прекращаются, уже ничто не препятствует силе притяжения, и ядро коллапсирует.
Но бывают и другие сценарии сверхновой, когда вспышка возникает не от сброса звездной мантии, а от взрыва ядра. Так случается с белыми карликами. Это бывшие ядра маломассивных звезд — таких, как Солнце. Часто бывает, что они не одиноки, а составляют двойные или даже тройные системы. Тогда в тесной взаимосвязи со звездой-компаньоном белый карлик может начать перетягивать к себе ее вещество, рано или поздно «съедает» слишком много и взрывается.
Сверхновую 1181 года считают как раз таким интересным случаем, но с еще одной важной особенностью. Обычно при взрыве белого карлика от него не остается вообще ничего, но в туманности Pa 30 наблюдают сохранившуюся часть погибшей звезды. В сочетании с полостью и не совсем равномерными «нитями» этот «космический одуванчик» наводит астрономов на предположение, что в созвездии Кассиопеи произошло слияние двух белых карликов.
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