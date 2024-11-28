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Биологи опровергли представления об эволюции человеческого мозга
Принято считать, что большой мозг, характерный для человека, появился как результат резких скачков развития от одного вида к другому. Однако ученые из Великобритании изучили самый большой в истории набор данных об окаменелостях древних людей и обнаружили, что эволюция мозга происходила по-другому.
Современные исследования регулярно предоставляют новую информацию о развитии мозга у разных биологических видов. Например, окаменелости австралопитека Литтл Фут — одной из самых известных представительниц древних людей — показали, как этот орган эволюционировал у гоминид. А эксперимент с мозговыми органоидами человекообразных обезьян — продемонстрировал, что развитие мозга у людей определил всего один мутантный ген.
Специалисты из Редингского и Даремского университетов (оба — в Великобритании) проанализировали данные об окаменелостях древнего человека, охватывающие семь миллионов лет, с помощью статистических методов устранили пробелы в летописи окаменелостей и опровергли давние представления об эволюции человеческого мозга. Научная статья, в которой описаны результаты исследования, появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что размер мозга у каждого древнего человеческого вида увеличивался постепенно, а не за счет резких скачков между видами. Если раньше считалось, что, например, неандертальцы не были способны адаптироваться, то теперь стало ясно, что движущей силой эволюции размера мозга стоит считать постепенные и непрерывные изменения.
«Это исследование полностью меняет понимание того, как эволюционировал человеческий мозг. Ранее считалось, что размер мозга у разных видов резко различается, как при обновлении последних компьютерных моделей. Наша работа показывает постоянное, постепенное “обновление программного обеспечения”, происходящее внутри каждого вида на протяжении миллионов лет. <…> Большие эволюционные изменения не всегда требуют драматических событий. Они могут происходить путем небольших, постепенных улучшений с течением времени, во многом похожих на то, как мы учимся и адаптируемся сегодня», — пояснили авторы статьи.
Исследователи также отметили, что различия в размере мозга, заметные у отдельных видов, не всегда коррелировали с размером тела, хотя обычно для более крупных видов характерен более крупный мозг. Эта особенность подчеркивает, что развитие мозга в течение длительного эволюционного периода определяется факторами, отличными от тех, которые значимы для отдельных видов.
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