Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Необычный радиосигнал связали с остатком сверхновой
Увидеть экстремальные космические события получается не всегда. Поэтому астрономы «слушают» Вселенную с помощью радиотелескопов, фиксируя повторяющиеся радиосигналы, испускаемые белыми карликами и нейтронными звездами, но бывают и исключения. Например, недавно обнаруженный китайскими исследователями сигнал, повторяющийся каждые 44 минуты, оказался связан с остатком сверхновой. Ничего подобного ученые ранее не встречали.
Недавно обнаруженный класс радиоизлучателей — долгопериодические радиотранзиенты — характеризуется необычайно длинными периодами вращения, от минут до часов. Их природа долго оставалась неизвестной. Дело в том, что длительные периоды не вписываются в традиционные модели нейтронных звезд или белых карликов. В частности, ранее Naked Science рассказывал о двойной системе GLEAM-X J0704−37 (с белым и красным карликами), которая испускала радиосигнал длительностью от 30 до 60 секунд, повторяющийся в среднем каждые 2,9 часа.
Новый сигнал астрономы зафиксировали с помощью Даочэнского радиотелескопа (DART), а повторялся он примерно каждые 44 минуты (2656,23 ± 0,15 секунды), то есть медленнее, чем сигналы, испускаемые обычными нейтронными звездами.
Результаты исследования, текст которого доступен на севере препринтов Корнеллского университета (США), показали, что расстояние до источника совпадает с таковым до остатка сверхновой G22.7-0.2, внутри которого расположилась нейтронная звезда DART J1832-0911. Ее вращение, однако, замедлилось из-за аккреционного диска, сформированного материалом, который остался после взрыва. Если выводы астрономов верны, DART J1832-0911 станет первым обнаруженным долгопериодическим радиотранзиентом, связанным с остатком сверхновой.
Это важно, поскольку бросает вызов существующим моделям эволюции нейтронных звезд сразу после вспышек сверхновых — сброса верхней оболочки и гравитационного коллапса ядра в конце жизненного цикла массивных светил. Вращаются эти объекты с огромной скоростью, а мощное излучение испускают из обоих полюсов. При этом ось вращения колеблется, создавая характерный «пульс» (его-то астрономы и фиксируют с помощью радиотелескопов).
Зафиксированный сигнал, однако, указывает на стабильную и упорядоченную магнитную структуру источника и его замедленное вращение (в результате взаимодействия с аккреционным диском). Так как оптические наблюдения с помощью других телескопов не обнаружили в наблюдаемой области никаких видимых объектов, исследователи предположили, что источник связан с остатком сверхновой G22.7-0.2.
Авторы научной работы отметили, что их результаты помогут понять эволюционные процессы нейтронных звезд непосредственно после взрыва. Открытие также расширяет понимание природы долгопериодических радиотранзиентов. Правда, подтвердить или опровергнуть связь зафиксированного сигнала с остатками сверхновой предстоит с помощью дальнейших наблюдений и исследований.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
На IV Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории Сириус, активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Подними голову! Познавательный тест по астрономии от Naked Science
Вторая война Судного дня: как «боевики в тапочках» поставили Израиль на грань выживания
Путь к энергии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии