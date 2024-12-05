Необычный радиосигнал связали с остатком сверхновой 

Увидеть экстремальные космические события получается не всегда. Поэтому астрономы «слушают» Вселенную с помощью радиотелескопов, фиксируя повторяющиеся радиосигналы, испускаемые белыми карликами и нейтронными звездами, но бывают и исключения. Например, недавно обнаруженный китайскими исследователями сигнал, повторяющийся каждые 44 минуты, оказался связан с остатком сверхновой. Ничего подобного ученые ранее не встречали.



Недавно обнаруженный класс радиоизлучателей — долгопериодические радиотранзиенты — характеризуется необычайно длинными периодами вращения, от минут до часов. Их природа долго оставалась неизвестной. Дело в том, что длительные периоды не вписываются в традиционные модели нейтронных звезд или белых карликов. В частности, ранее Naked Science рассказывал о двойной системе GLEAM-X J0704−37 (с белым и красным карликами), которая испускала радиосигнал длительностью от 30 до 60 секунд, повторяющийся в среднем каждые 2,9 часа.

Новый сигнал астрономы зафиксировали с помощью Даочэнского радиотелескопа (DART), а повторялся он примерно каждые 44 минуты (2656,23 ± 0,15 секунды), то есть медленнее, чем сигналы, испускаемые обычными нейтронными звездами.

Результаты исследования, текст которого доступен на севере препринтов Корнеллского университета (США), показали, что расстояние до источника совпадает с таковым до остатка сверхновой G22.7-0.2, внутри которого расположилась нейтронная звезда DART J1832-0911. Ее вращение, однако, замедлилось из-за аккреционного диска, сформированного материалом, который остался после взрыва. Если выводы астрономов верны, DART J1832-0911 станет первым обнаруженным долгопериодическим радиотранзиентом, связанным с остатком сверхновой.

Это важно, поскольку бросает вызов существующим моделям эволюции нейтронных звезд сразу после вспышек сверхновых — сброса верхней оболочки и гравитационного коллапса ядра в конце жизненного цикла массивных светил. Вращаются эти объекты с огромной скоростью, а мощное излучение испускают из обоих полюсов. При этом ось вращения колеблется, создавая характерный «пульс» (его-то астрономы и фиксируют с помощью радиотелескопов).

Зафиксированный сигнал, однако, указывает на стабильную и упорядоченную магнитную структуру источника и его замедленное вращение (в результате взаимодействия с аккреционным диском). Так как оптические наблюдения с помощью других телескопов не обнаружили в наблюдаемой области никаких видимых объектов, исследователи предположили, что источник связан с остатком сверхновой G22.7-0.2.



Авторы научной работы отметили, что их результаты помогут понять эволюционные процессы нейтронных звезд непосредственно после взрыва. Открытие также расширяет понимание природы долгопериодических радиотранзиентов. Правда, подтвердить или опровергнуть связь зафиксированного сигнала с остатками сверхновой предстоит с помощью дальнейших наблюдений и исследований.

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