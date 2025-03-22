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Только что
Александр Березин
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Упоминания о планах высадить на Луну женщину и цветного удалили с сайта NASA

4.7

В ближайшие три года США планируют вернуть своих астронавтов на Луну. До сих пор декларировалось, что первыми в этом веке туда ступят негры и женщины. Похоже, что теперь все могло измениться.

Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
Комикс о Кэлли Родригес был первым, выпущенным NASA, но теперь он пропал с сайте, созданного Агентством / © NASA

В США активно работают над программой «Артемида». Она названа так в 2021 году по богине древнегреческого пантеона — близнецу Аполлона (в честь которого назвали первую лунную программу Штатов). Очень быстро символизм названия дополнили и существом миссий: первую высадку по новой программе должна была реализовать женщина. Позднее к этому добавили, что первыми на Луну ступит она и цветной.

Интересно, что тезис о женщине-первопроходце появился еще до Байдена, в 2020 году, причем его озвучил вице-президент Трампа. А в 2021 году NASA даже выпустило комикс о первой женщине на Луне (ее звали Кэлли Родригес).

Идея с женщиной с самого начала вызывала практические вопросы. Дело в том, что внекорабельная активность даже на орбите дается прекрасному полу непросто. Человек в скафандре прикладывает большие усилия при сгибании рук, ног и даже пальцев. Они так велики, что и у космонавтов-мужчин после выхода в западных скафандрах (в силу не самой удачной конструкции их перчаток) слазят ногти.

На Луне ситуация усугубляется гравитацией и возможностью падений. Скафандр для нее массой более 110 килограмм, поэтому встать упавший человек, по расчетам, самостоятельно может не всегда — даже если это физически очень сильный мужчина.

По этой причине на советском лунном скафандре даже планировали обруч, с помощью которого человек перекатился бы со спины на живот, чтобы проще было вставать. Для женщины подобные действия были бы физически сложнее. Ясно, что это нужно было бы как-то учесть при проектировании скафандров, чего на практике никто не делал.

Однако на днях британский научпоп-журналист Оливер Мортон заметил, что параграф о женщине и цветном человеке на Луне пропал с сайта NASA. Комикс о Родригес исчез с веб-страницы Агентства чуть раньше. Оба шага связывают с указом Трампа от 21 января 2025 года. Тот направлен против того, что обозначает как «опасные, унизительные и аморальные предпочтения на основе расы и пола под видом так называемых программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI)».

Официальный представитель NASA объяснил исчезновение этих упоминаний на сайте так: «Соблюдая указ президента, мы изменили язык наших описаний по планам высадки на поверхность Луны в рамках программы “Артемида”». Кроме того, он дал понять, что пока планы администрации Трампа по этому вопросу неясны.

Вне зависимости от того, перестраховываются ли в NASA, или Трамп действительно откажется от высадки женщины и цветного человека в составе первого экипажа на Луне, ясно, что вопрос присутствия астронавток на других небесных телах все равно нужно решать. Для этого придется модифицировать скафандры, потому что существующие пригодны в этом смысле весьма ограниченно. Но когда это будет сделано — неизвестно.

Скафандры продолжают оставаться самым узким местом американского возвращения на Луну / © NASA

На сегодня США не во что одевать даже мужскую команду. Если рабочий корабль для посадки и взлета с Селены у них почти наверняка будет уже в 2027 году, на который намечена высадка туда людей, то работоспособный скафандр к этой дате у Штатов будет вряд ли. На данный момент его конструкция все еще не утверждена окончательно, хотя это должно было случиться не позднее прошлого года.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
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