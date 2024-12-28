Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.

Недавно первую более чем за полвека высадку людей на Луне — миссию «Артемида III» — отложили, причем уже не впервые. Теперь этот полет наметили на середину 2027 года. На этот раз отсрочку вызвала необходимость поработать с проблемой теплозащитного экрана корабля «Орион»: во время ноябрьского беспилотного испытательного полета он не совсем справился со своей задачей при входе в плотные слои атмосферы.

Кроме того, высказываются предположения, что NASA может отказаться от своей приоритетной для лунных миссий ракеты Space Launch System и выводимого на ней корабля «Орион», а вместо этого отдаст предпочтение лунной версии Starship от компании SpaceX.

Тем временем космическое агентство погрузилось в размышления еще по одному вопросу. Чтобы наглядно показать обдумываемую ситуацию, NASA поделилось растиражированным художественным изображением Starship на лунной поверхности и объяснило, что это изображение не совсем соответствует той действительности, которая ожидает корабль и его экипаж.

Художественные изображения космических кораблей у Южного полюса Луны, на которых неверно показаны условия освещения в этом регионе / © NASA, SpaceX

Дело в том, что для будущих высадок выбрали край лунной мерзлоты — окрестности Южного полюса естественного спутника Земли. Напомним, он заинтересовал всю мировую науку и космонавтику после того, как спутниковые приборы обнаружили там весомые залежи водяного льда. Но 50-метровый Starship там будет выглядеть не так, как его «нарисовали»: он будет отбрасывать тень длиной 475 метров.

Солнце во всех рассматриваемых местах прилунений не поднимается над горизонтом выше семи градусов. На практике это будет означать, что оно будет все время светить астронавту прямо в лицо, при этом в любой момент человеку может понадобиться что-то в глубокой тени, где ему будет поначалу практически ничего не видно с непривычки: глазам нужно время, чтобы адаптироваться от слепящего света к кромешной тьме и наоборот.

Это оказалось серьезным вызовом для NASA: астронавтам нужно будет как минимум всегда видеть, куда они идут или едут на луномобиле. В агентстве признались, что не в полной мере это учли при подготовке программы «Артемида» и, в частности, конструировании нового лунного скафандра. Астронавтам «Аполлонов» в смысле освещения было легче: все шесть высадок произошли в более низких лунных широтах, а там Солнце поднимается гораздо выше.

Поэтому NASA поручило группе специалистов смоделировать условия освещения у Южного полюса Луны и проверить, насколько будут защищать от слепящего Солнца имеющиеся щитки на шлеме скафандра. Уже разработаны рекомендации по внедрению в конструкцию дополнительных козырьков, а еще фонарей, чтобы нормально видеть в тени.

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