Астрономы обнаружили две «невидимые» галактики

Ученые обратили внимание на молодую, только формирующуюся группу небольших галактик — так называемый протокластер, «зародыш» огромного галактического скопления. Как выяснилось, некоторые галактики в нем окутаны настолько плотными газопылевыми облаками, что вообще не прослеживаются в видимом свете.

Мы находимся в Местной группе галактик, которая по большому счету состоит из Млечного Пути, более крупной Андромеды, более мелкой галактики Треугольника и многочисленных карликовых галактик-спутников.

Среди них летают межгалактические облака массой в сотни миллионов Солнц каждое, очень медленно вещество перебирается из одной галактики в другую. В целом среда довольно разреженная, и в крупнейших галактиках каждый год рождаются всего по несколько новых звезд.

Соседняя галактическая «улица» под названием Скопление Девы — гораздо более обширная и густонаселенная: больше тысячи галактик, многие сопоставимы с нашей. Все это входит в Местное сверхскопление, которое простирается на 200 миллионов световых лет и содержит около 30 тысяч галактик.

Получившаяся картина не всегда была такой масштабной, это результат долгих миллиардов лет эволюции Вселенной, и когда-то давно огромное скопление Девы было маленькой группой молодых галактик — протокластером. Астрономы видят это собственными вооруженными глазами — через телескопы, способные заглянуть в далекое прошлое: там можно найти множество таких протокластеров.

Недавно международная команда астрофизиков рассмотрела один из них там, откуда свет летел к нам больше 12 миллиардов лет. Значит, он выглядит таким, каким был примерно через полтора миллиарда лет после Большого взрыва. Как пишут ученые в статье, опубликованной на сервере препринтов Корнелльского университета (США), в кластере прослеживается 13 галактик, и их общая масса примерно такая же, как у одной нашей галактики Млечный Путь, если не меньше — порядка сотен миллиардов Солнц.

Особенно заинтересовали две галактики, которые впервые заметили при наблюдениях через радиотелескоп. Впоследствии их удалось рассмотреть и в некоторых других диапазонах излучения, но только не в видимом и даже не в ближнем инфракрасном. По собранным данным, общий «вес» всех звезд в них составляет около 100 и 50 миллиардов солнечных масс. Для сравнения: 50 миллиардов — примерно такая же масса, как у галактики Треугольника.

Неразличимые в видимом свете галактики в протоскоплении CGG-z4 (выделены зелеными и желтыми эллипсами) / © Brinch et al, 2025

При этом «темные» галактики очень богаты межгалактическим газом — его масса заметно превышает общую массу всех звезд. В Млечном Пути газ «весит» на порядок меньше звезд вместе взятых. Это говорит о том, что наша зрелая галактика весь свой исходный материал для звездообразования по большей части израсходовала, потому и рождает единицы новых звезд в год. В далеких темных галактиках, по оценкам, их ежегодно «загораются» целые тысячи. Судя по всему, эти галактики потому и не видны в видимом свете, что они находятся в очень плотной среде и затенены ею.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.