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Астрономы изучили аварию на «галактическом перекрестке»
В сотнях миллионов световых лет от Земли наблюдают беспокойное место, где постоянно происходят катастрофы галактических масштабов. Там еще разбросаны многочисленные обломки прошлых массовых столкновений и уже на сверхзвуковых скоростях проносится новый «нарушитель». Ученым удалось увидеть гигантскую ударную волну в момент очередного инцидента.
Галактический Квинтет Стефана в созвездии Пегаса — место космических «автокатастроф». Вообще-то, строго говоря, это квартет — лишь четыре галактики являются участниками массовой аварии, а пятая (NGC 7320) только кажется расположенной вместе с ними, а на самом деле гораздо ближе и к творящемуся там безобразию никак не причастна.
Тем временем несколько в стороне, как бы «ни при чем» держится «скромная» галактика NGC 7320с. По данным астрономических «камер наблюдения», это давний нарушитель: сотни миллионов лет назад он пронесся через скопление, устроил хаос и теперь скрывается с места происшествия. Телескоп «Хаббл» нашел множество обломков «разбитых» галактик в Квинтете Стефана: разбросанных по межгалактическому пространству звездных скоплений.
Но сейчас внимание приковывает новое «космическое ДТП», которое устроила NGC 7318b. На снимках ее видно вместе с ни в чем не повинной NGC 7318a. Для понимания: виновница — спиральная, широко распахнувшая рукава, а жертва — эллиптическая (та, что ниже).
Кажется, что эти две галактики сливаются друг с другом, но на самом деле астрономы считают иначе: NGC 7318b для этого мчится слишком быстро, по сравнению с окружающими галактиками она буквально проносится мимо — ее скорость оценивают без малого в 900 километров в секунду. Это примерно в 120 раз выше скорости, нужной земным кораблям для выхода в космос.
«Превышение скорости» галактики NGC 7318b выдает в том числе огромная ударная волна, которая распространяется в результате ее столкновения с эллиптической NGC 7318a и тянется на сотню с лишним тысяч световых лет. Примерно таков диаметр нашей галактики Млечный Путь.
Недавно команда астрономов из Великобритании, Испании и других стран рассмотрела этот фронт с помощью спектрографа WEAVE на телескопе Уильяма Гершеля на острове Ла Пальма. Полученную картину ученые показали в своей статье для Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Исследователи объяснили, что авария вытолкнула огромное количество межзвездного газа в межгалактическое пространство, а ударная волна настолько сильная, что выбивает электроны из атомов этого водорода. В результате остается шлейф заряженной плазмы. При этом, когда волна «находит» на уже ионизированное вещество, она ослабляется.
По расчетам, отчаянная гонщица ворвалась на «перекресток» всего примерно 20 миллионов лет назад. Высказывают прогнозы, что авария еще продлится лишь около 10 тысяч лет. «Место происшествия» от нас удалено на 270-280 миллионов световых лет, и мы наблюдаем события именно такой давности.
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