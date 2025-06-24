Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

В Среднедунайской низменности в конце неолита сформировались большие, густонаселенные поселения. Некоторые занимали площадь 60-80 гектар и насчитывали по несколько тысяч обитателей. Однако между 4500 и 4450 лет до нашей эры эти поселения опустели.

В начале медного века на этой территории стала складываться плотная сеть мелких земледельческих хозяйств. Все стороны жизни претерпели глубокие изменения, что отразилось и на производстве керамики, и на похоронном обряде — появились кладбища вне поселений Появились признаки социального неравенства.

Для объяснения столь глубоких изменений ученые предложили несколько гипотез, вплоть до смены населения. Настораживала, однако, преемственность в некоторых культурных проявлениях. Антропологические данные и анализ изотопов стронция также не показали сильной мобильности жителей или прихода чужаков. Чтобы разобраться в вопросе, исследователи во главе с Дэвидом Райхом из Гарвардской медицинской школы (США), Анной Сеченьи-Наги из Гуманитарного исследовательского центра HUN-REN (Венгрия) и Сюзанной Сиклоси из Университета имени Лоранда Этвёша (Венгрия) проанализировали 125 полногеномных образцов из восьми археологических памятников. Кроме признаков смены населения ученых интересовала социальная организация. Результаты работы вышли в журнале Nature Communications.

Карта Большой венгерской низменности с отмеченными памятниками, откуда происходят генетические образцы / © Anna Szécsényi-Nagy et al., Nature Communications, 2025

Выяснилось, что население Большой венгерской низменности в позднем неолите — потомки живших здесь в более ранние эпохи. Причем их генетическое разнообразие склеивалось, а также следы восточных охотников-собирателей размывались. Однако с началом медного века наметились генетические различия между жителями разных регионов. При этом, к примеру в Полгаре, смена археологических культур прошла без заметного влияния мигрантов.

Анализ материнских линий показал, что предки населения раннего медного века жили здесь и в конце неолита. Генетическая однородность навела ученых на мысль о растущей изоляции популяций. Только две женщины с кладбища Басатанья оказались не отсюда. Тем не менее, их похоронный обряд ничем не выделялся. Кроме того, их потомки были связаны кровными узами с местным населением.

Образцы из памятника Урзичени-Вама того же времени оказались более разнообразными, с заметными восточными связями. Примечательно, что пять из восьми исследованных митохондриальных геномов — не местные.

Родственные связи погребеных в Урзичень-Вама в пределах двух поколений. Близкие родственники обычно хоронились на значительном расстоянии друг от друга в пределах кладбища / © Szécsényi-Nagy et al., 2025

Интересно также, что люди с Поволжья время от времени проникали в регион. Это показали данные с кладбища Сонград-Кеттошалом возрастом 4330−4070 до нашей эры.

При помощи метода совпадающих участков ДНК (Identical by Descent, IBD) ученые исследовали кровные связи людей. В некоторых кладбищах обнаружили рядом захоронений близких родственников. Также кровные узы связывали некоторых индивидов с кладбища Полгар-Сесёлом и Басатанья, хотя их разделяют 300 лет.

Авторам удалось зафиксировать изменение размера популяций. Если в конце неолита группы населения были довольно большими, то при смене эпох проявился более сложный сценарий. В одних местах сообщества даже выросли, в других — сократились. В Полгаре обнаружили браки между двоюродными, что авторы отнесли за счет социо-культурной изоляции. Главное, что показала работа, — за единой археологической культурой может скрываться более сложная генетическая и социальная картина.

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Татьяна 153 статей Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.