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Наблюдения за детьми и шимпанзе показали сходное происхождение их любопытства
Любопытство, заложенное в человеке на генетическом уровне, свойственно и приматам. Однако мало кто изучал природу, движущую живыми существами в желании исследовать неизвестное и восполнить нехватку информации. Группа ученых из США и Великобритании решила проверить на практике, как и к чему проявляют интерес маленькие дети и взрослые обезьяны, наблюдая за поведением себе подобных.
Причины интереса к подглядыванию за другими, к их поведению, до сих пор не исследовались. Группа психологов и антропологов провела три эксперимента, каждый из которых охватывал две целевые группы: 27 взрослых (от 17 до 40 лет) шимпанзе из заповедника острова Нгамба в Уганде и 30-32 детей от четырех до шести лет.
В первом случае ученые выяснили, что больше интересно участникам — социальное взаимодействие себе подобных или поведение особи, действующей в одиночку. Обеим группам показывали видео на двух планшетах, обрамленных деревянным коробом. Один демонстрировал «социальные» ролики, где обезьяны или люди общались, то есть играли или враждовали друг с другом, ухаживали и заботились о ком-то другом. Второй содержал записи только с одним «героем» в кадре (остальное обрезалось) — «несоциальные» ролики. И те, и другие зрители проводили больше времени за просмотром социальных сцен, причем дети старались как можно шире открывать дверцу соответствующего ящика.
Ученые объяснили это тем, что подавляющее большинство участников эксперимента не только «тянутся» за информацией о социальных связях и моделях поведения, но и за ее количеством. Естественно, из диалогов можно узнать как о самих героях, так и о характере их отношений, нежели из монологов.
На втором этапе ученые узнали, готовы ли испытуемые пожертвовать угощением или игрушкой за получение «социальной» информации. Шимпанзе должны были выбирать между семенами джекфрута и возможностью посмотреть социальное видео, а дети — между шариком и просмотром. В результате маленькие дети и самцы приматов чаще предпочитали ролики вознаграждению, дети постарше жертвовали шариками в пользу несоциальных сцен, а самки шимпанзе выбирали угощение. Статистика показала, что дети младшего возраста и самцы шимпанзе больше других проявляют любопытство по отношению к социуму.
Наконец, в третьем эксперименте ученым предстояло выяснить, к какого рода взаимодействию его участники проявляют больший интерес — с положительным эмоциональным зарядом или отрицательным. Шимпанзе не проявили избирательности в этом случае, в отличие от детей. Примечательно, что по мере взросления мальчики больше интересовались конфликтными ситуациями, а девочки, независимо от возраста, — созидательными сценариями.
Авторы исследования отметили, что механизм так называемого социального любопытства у обезьян и людей на ранних стадиях онтогенеза одинаков и наш интерес к тому, что и как делают другие, унаследован от общего предка миллионы лет назад. Наблюдение за взаимодействием в социуме помогает понимать и выстраивать отношения. Исследователи считают, что в будущем можно было изучить явление у молодых животных и в разных человеческих культурах, протестировать других человекообразных обезьян, таких как бонобо и орангутаны.
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Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
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