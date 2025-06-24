Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Президентская академия (РАНХиГС)
3

Частные российские вузы занимались научной работой меньше, чем государственные

4.5

За последние годы в нашей стране резко упала доля частных вузов, ведущих научно-исследовательскую работу. При этом три четверти уцелевших НИОКР в этом секторе высшего образования сконцентрированы в четырех негосударственных университетах. К такому выводу пришли ученые Президентской академии.

Президентская академия (РАНХиГС)
# вузы
# наука
# наука в россии
# статистика
Частные российские вузы занимались научной работой меньше, чем государственные / © Titiwoot Weerawong, www.vecteezy.com

Авторы исследования отмечают: «По данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования с 2017 года в России на 21,1 пункт снизилась доля частных вузов, реализующих НИОКР, в общем числе негосударственных вузов страны. Это происходило на фоне общего сокращения числа таких организаций».

Если в 2017 году в России вел НИОКР 331 частный вуз, то в 2023 году – лишь 207. Наихудшим образом в сравнении с другими федеральными округами дела обстоят на Дальнем Востоке, где исследуемый показатель в 2023 году составлял всего 50%. Устойчиво снижается доля частных вузов, реализующих НИОКР, в Центральном федеральном округе. Если в 2017 году таких было 93%, то в 2023 году – всего 66%. С 2020 года этот показатель снижается также в Уральском и Южном макрорегионах.

«В России нет ни одного федерального округа, в котором бы доля частных вузов, осуществляющих НИОКР, в 2023 году выросла по сравнению с 2017 годом», – подчеркивают исследователи.ирования

Примечательно и другое. Несмотря на общее сокращение числа негосударственных вузов в России, реализующих НИОКР, объемы последних за период с 2017 по 2023 год прирастали ежегодно за исключением периода пандемии. В допандемийный период темпы роста были более высокими, нежели в постпандемийный. В период пандемии объем НИОКР резко вырос у вузов медицинской направленности, а объем НИОКР у вузов творческой направленности ни разу не снижался в отличие от других категорий университетов.

Проанализировав средний объем НИОКР в расчете на один частный вуз, авторы исследования установили, что самых высоких значений он достигает у вузов без специфики деятельности. К примеру, в 2023 году один такой вуз реализовал НИОКР в среднем на 32,5 миллиона рублей. На втором месте – медицинские вузы, каждый из которых в 2023 году осуществил НИОКР в среднем на 15,1 миллиона рублей. Творческие вузы занимают третье место со значением показателя девять миллионов рублей. А, скажем, объем НИОКР транспортных вузов незначителен, а с 2020 года он резко упал и держится на низком уровне.

Важно заметить, что разрыв по объемам НИОКР между государственными и негосударственными вузами в последние годы сокращается. Если в 2017 году  средний объем НИОКР одного частного вуза был меньше среднего объема НИОКР одного государственного вуза в 12,4 раза, то, начиная с 2021 года, разрыв стал чуть более пяти раз. Выделяются на общем фоне вузы творческой направленности, где разрыв по показателю среднего объема НИОКР между одним частныи и одним государственным университетом не достигал в 2022 и в 2023 годах и двух раз.

Анализ структуры объемов НИОКР частных вузов по регионам России в 2017, 2020 и в 2023 году показал все большую концентрацию науки негосударственных вузов в ограниченном числе регионов. Если в 2017 году 90% объемов НИОКР частных вузов приходилось на 16 субъектов Федерации, в 2020 году – на 10, а в 2023 уже на четыре из 207. Регионами-лидерами по объемам НИОКР частных вузов выступают Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.

В наибольшем объеме среди всех частных вузов России НИОКР реализует Сколковский институт науки и технологий (45% от общего объема в 2023 году). Второе место занимает университет «Иннополис» (13,2%), третье место – «Синергия» (12,8%), четвертое — Московский финансово-юридический университет МФЮА (3,5%).

«Разработка и реализация механизмов государственного стимулирования развития научно-исследовательской деятельности частными вузами будет способствовать увеличению их вклада в общий объем НИОКР страны. В качестве таких механизмов, к примеру, могут выступать: увеличение числа возможных договорных мест для приема на программы высшего образования; частичная компенсация оплаты труда ведущих исследователей, привлекаемых к осуществлению НИОКР; выделение грантов на развитие исследовательской материально-технической базы и так далее», – подытожили авторы исследования.

Таковы итоги исследования Центра экономики непрерывного образования Президентской академии «Развитие НИОКР в негосударственных вузах зависит от разработки и реализации механизмов государственного стимулирования».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Президентская академия (РАНХиГС)
18 статей
Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
Показать больше
Президентская академия (РАНХиГС)
# вузы
# наука
# наука в россии
# статистика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Июн
Бесплатно
Память и скорбь: спустя 80 лет после войны
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
24 Июн
700
Суицидология: история науки, пути предотвращения и меры профилактики
Зануда
Санкт-Петербург
Кинолекторий
25 Июн
Бесплатно
«Космическое содружество» и «Снова к Венере»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июн
600
Королевства франков в 561-639 гг. Европа под властью Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Мертвые души. Вечно живые
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Медицина: в чем (не) ошиблись фантасты
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
500
Голоса глубины: океаническая Одиссея и тайны китов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Дикие соседи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Страшно, больно, непонятно: угадай медицинский раритет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 часов назад
Андрей Папиш

Новый остров в Каспийском море возник из-за обмеления

Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.

Климат
# акватория
# изменение климата
# Каспийское море
# океанология
# остров
# уровень моря
Вчера, 14:34
Университет Лобачевского

Киберпсихологи впервые нашли способ усилить эмоции при кинопросмотре

Ученые Университета Лобачевского сравнили психическое и физиологическое состояние людей до и после просмотра триллера «Вышка». Участники эксперимента смотрели фильм в парах и по одиночке. Триллер о восхождении двух подруг на 500-метровую телевышку, построенный на страхе высоты и падения, вызывал наиболее сильные эмоции у зрителей при парном просмотре. Это явление было изучено впервые в России, а в мировой науке есть лишь единичные статьи. Авторы исследования назвали его «эффектом созрителя».

Университет Лобачевского
# киберпсихологи
# кино
# фильм
# эмоции
Вчера, 18:01
Юлия Трепалина

Косатки сделали «мочалки» из водорослей и потерли друг друга

Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.

Биология
# водоросли
# груминг
# китообразные
# косатки
# поведение животных
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 11:25
Александр Березин

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно