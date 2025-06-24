Частные российские вузы занимались научной работой меньше, чем государственные

За последние годы в нашей стране резко упала доля частных вузов, ведущих научно-исследовательскую работу. При этом три четверти уцелевших НИОКР в этом секторе высшего образования сконцентрированы в четырех негосударственных университетах. К такому выводу пришли ученые Президентской академии.

Авторы исследования отмечают: «По данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования с 2017 года в России на 21,1 пункт снизилась доля частных вузов, реализующих НИОКР, в общем числе негосударственных вузов страны. Это происходило на фоне общего сокращения числа таких организаций».

Если в 2017 году в России вел НИОКР 331 частный вуз, то в 2023 году – лишь 207. Наихудшим образом в сравнении с другими федеральными округами дела обстоят на Дальнем Востоке, где исследуемый показатель в 2023 году составлял всего 50%. Устойчиво снижается доля частных вузов, реализующих НИОКР, в Центральном федеральном округе. Если в 2017 году таких было 93%, то в 2023 году – всего 66%. С 2020 года этот показатель снижается также в Уральском и Южном макрорегионах.

«В России нет ни одного федерального округа, в котором бы доля частных вузов, осуществляющих НИОКР, в 2023 году выросла по сравнению с 2017 годом», – подчеркивают исследователи.ирования

Примечательно и другое. Несмотря на общее сокращение числа негосударственных вузов в России, реализующих НИОКР, объемы последних за период с 2017 по 2023 год прирастали ежегодно за исключением периода пандемии. В допандемийный период темпы роста были более высокими, нежели в постпандемийный. В период пандемии объем НИОКР резко вырос у вузов медицинской направленности, а объем НИОКР у вузов творческой направленности ни разу не снижался в отличие от других категорий университетов.

Проанализировав средний объем НИОКР в расчете на один частный вуз, авторы исследования установили, что самых высоких значений он достигает у вузов без специфики деятельности. К примеру, в 2023 году один такой вуз реализовал НИОКР в среднем на 32,5 миллиона рублей. На втором месте – медицинские вузы, каждый из которых в 2023 году осуществил НИОКР в среднем на 15,1 миллиона рублей. Творческие вузы занимают третье место со значением показателя девять миллионов рублей. А, скажем, объем НИОКР транспортных вузов незначителен, а с 2020 года он резко упал и держится на низком уровне.

Важно заметить, что разрыв по объемам НИОКР между государственными и негосударственными вузами в последние годы сокращается. Если в 2017 году средний объем НИОКР одного частного вуза был меньше среднего объема НИОКР одного государственного вуза в 12,4 раза, то, начиная с 2021 года, разрыв стал чуть более пяти раз. Выделяются на общем фоне вузы творческой направленности, где разрыв по показателю среднего объема НИОКР между одним частныи и одним государственным университетом не достигал в 2022 и в 2023 годах и двух раз.

Анализ структуры объемов НИОКР частных вузов по регионам России в 2017, 2020 и в 2023 году показал все большую концентрацию науки негосударственных вузов в ограниченном числе регионов. Если в 2017 году 90% объемов НИОКР частных вузов приходилось на 16 субъектов Федерации, в 2020 году – на 10, а в 2023 уже на четыре из 207. Регионами-лидерами по объемам НИОКР частных вузов выступают Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.

В наибольшем объеме среди всех частных вузов России НИОКР реализует Сколковский институт науки и технологий (45% от общего объема в 2023 году). Второе место занимает университет «Иннополис» (13,2%), третье место – «Синергия» (12,8%), четвертое — Московский финансово-юридический университет МФЮА (3,5%).

«Разработка и реализация механизмов государственного стимулирования развития научно-исследовательской деятельности частными вузами будет способствовать увеличению их вклада в общий объем НИОКР страны. В качестве таких механизмов, к примеру, могут выступать: увеличение числа возможных договорных мест для приема на программы высшего образования; частичная компенсация оплаты труда ведущих исследователей, привлекаемых к осуществлению НИОКР; выделение грантов на развитие исследовательской материально-технической базы и так далее», – подытожили авторы исследования.

Таковы итоги исследования Центра экономики непрерывного образования Президентской академии «Развитие НИОКР в негосударственных вузах зависит от разработки и реализации механизмов государственного стимулирования».

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Президентская академия (РАНХиГС) 18 статей Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.