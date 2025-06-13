Сарматы пришли в Европу с Южного Урала, по пути породнившись со скифами

Согласно историческим источникам, кочевые племена сарматов пришли в Причерноморские степи в III веке до нашей эры, вытеснив скифов. Они первыми создали серьезное политическое образование на обширной территории, ограниченной Уральскими горами, Северным Кавказом, Волгой и Доном. В первые века нашей эры сарматы-языги начали экспансию на Среднедунайскую равнину, где столкнулись с Римской империей и постепенно исчезли с исторической арены. В новой работе ученые прояснили происхождение и генетические связи этого ныне забытого народа.

Археологи помещают прародину сарматов на Южном Урале, относя их к прохоровской культуре. До сих пор было изучено 45 сарматских геномов от Урала до Черноморских степей, в которых предковые компоненты распределились так: 70 процентов заняла степь средней — поздней бронзы, 18 процентов пришлось на бактрийско-маргианский археологический комплекс и 12 процентов ранней бронзы Байкала, связанной с людьми из региона Хувсгел в Монголии.

Небольшая доля Хувсгел у сарматов может указывать на то, что они происходят от далекой «уральской» популяции эпохи поздней бронзы. Удивительно то, что, несмотря на обширную географию и довольно большое генетическое разнообразие, сарматы сохранили однородность на протяжении пяти веков своей истории.

Для Среднедунайской (Паннонской) равнины, охватывающей территории ряда современных восточноевропейских стран, главным образом Венгрии, изучено всего 17 сарматских геномов, которые тяготеют больше к европейским. Возникает вопрос: насколько связаны европейские сарматы со своими степными сородичами? Чтобы это выяснить, ученые из Венгрии и Румынии во главе с Тибором Тёрёком из Сегедского университета (Венгрия) проанализировали 156 геномов из погребений сарматского и гуннского периодов. Результаты опубликованы в журнале Cell.

На карте показаны кровные связи сарматов, которые установили в ходе исследования / © Schütz, Oszkár et al. Cell, 2025

Образцы для исследования взяты не только с территории Венгрии, но и прилегающих стран, таких как Румыния. В массив вошли и ранее опубликованные данные. Ученые сделали также несколько радиоуглеродных датировок, однако не все из них подтвердили археологические данные, поэтому пришлось подходить к вопросу возраста комплексно.

Эта работа подкрепила гипотезу о том, что сарматы, населявшие Среднедунайскую равнину, — потомки «мигрантов» из предгорий Карпат. Причем эти поздние сарматы образовывали костяк популяции и при гуннах.

Выяснилось, что «венгерские» сарматы генетически сильно отличались от своих степных сородичей и близки к ранним местным популяциям за исключением небольшой, но характерной «сибирской» доли. Напротив, сарматы за пределами Карпатского бассейна в Румынии, оказались в большей степени связаны со степными группами, служа мостом к более западной популяции.

Распределение Y-гаплогрупп в меняющейся популяции сарматов Среднедунайской равнины / © Schütz, Oszkár et al. Cell, 2025

«Венгерские» сарматы оказались кровно связаны не только со степными и «румынскими» сарматами, но и со скифами. Это показал метод совпадающих участков ДНК (Identical by Descent, IBD), используемый в генеалогии. А их предки — степные сарматы — это потомки народов, сформировавшихся в очень далеких регионах Урала и Казахстана.

То, что степная компонента постепенно размывалась в геноме восточноевропейских сарматов, говорит об их происхождении в результате одной волны миграции, в которой участвовали преимущественно мужчины. На это указывает смена линий Y-хромосомы — в ней нарастает доля R1a, в частности «азиатской» гаплогруппы R1a-Z93. Кроме того, у отчасти осевших «венгерских» сарматов ослабевали внутригрупповые связи, характерные для мобильного образа жизни.

Сарматы испытали несколько разнообразных набегов. Так, в начале новой эры в их популяции оставили след германские племена во время Маркоманской войны (166–180 годы) и неродственные степные племена с Дальнего Востока. Однако все это не ухудшило их положение. Напротив, сарматы пережили нашествие гуннов, что подтверждает и археология — их кладбища еще использовались в V веке.

Сарматы переняли оседлый образ жизни и земледелие, сохраняя в то же время многие черты кочевой культуры. Они сильно повлияли на Европу в раннем Средневековье, привнесли военные инновации, поддерживали связи с Римской империей, возможно, способствовали легендам о короле Артуре, однако ни один современный народ Европы с собственным государством не может назвать их непосредственными предками, и это пока загадка для науки.

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Татьяна 150 статей Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.