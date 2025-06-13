Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Татьяна Пичугина
1

Сарматы пришли в Европу с Южного Урала, по пути породнившись со скифами

5.3

Согласно историческим источникам, кочевые племена сарматов пришли в Причерноморские степи в III веке до нашей эры, вытеснив скифов. Они первыми создали серьезное политическое образование на обширной территории, ограниченной Уральскими горами, Северным Кавказом, Волгой и Доном. В первые века нашей эры сарматы-языги начали экспансию на Среднедунайскую равнину, где столкнулись с Римской империей и постепенно исчезли с исторической арены. В новой работе ученые прояснили происхождение и генетические связи этого ныне забытого народа.

История
# Венгрия
# генетика
# древняя днк
# сарматы
# скифы
Сарматы
Мраморный барельеф запечатлел броню и оружие римского, дакийского и сарматского типа. I-II век. Британский музей, Лондон / © Stephen Chappell via Flickr

Археологи помещают прародину сарматов на Южном Урале, относя их к прохоровской культуре. До сих пор было изучено 45 сарматских геномов от Урала до Черноморских степей, в которых предковые компоненты распределились так: 70 процентов заняла степь средней — поздней бронзы, 18 процентов пришлось на бактрийско-маргианский археологический комплекс и 12 процентов ранней бронзы Байкала, связанной с людьми из региона Хувсгел в Монголии. 

Небольшая доля Хувсгел у сарматов может указывать на то, что они происходят от далекой «уральской» популяции эпохи поздней бронзы. Удивительно то, что, несмотря на обширную географию и довольно большое генетическое разнообразие, сарматы сохранили однородность на протяжении пяти веков своей истории. 

Для Среднедунайской (Паннонской) равнины, охватывающей территории ряда современных восточноевропейских стран, главным образом Венгрии, изучено всего 17 сарматских геномов, которые тяготеют больше к европейским. Возникает вопрос: насколько связаны европейские сарматы со своими степными сородичами? Чтобы это выяснить, ученые из Венгрии и Румынии во главе с Тибором Тёрёком из Сегедского университета (Венгрия) проанализировали 156 геномов из погребений сарматского и гуннского периодов. Результаты опубликованы в журнале Cell.

На карте показаны кровные связи сарматов, которые установили в ходе исследования / © Schütz, Oszkár et al. Cell, 2025

Образцы для исследования взяты не только с территории Венгрии, но и прилегающих стран, таких как Румыния. В массив вошли и ранее опубликованные данные. Ученые сделали также несколько радиоуглеродных датировок, однако не все из них подтвердили археологические данные, поэтому пришлось подходить к вопросу возраста комплексно. 

Эта работа подкрепила гипотезу о том, что сарматы, населявшие Среднедунайскую равнину, — потомки «мигрантов» из предгорий Карпат. Причем эти поздние сарматы образовывали костяк популяции и при гуннах.

Выяснилось, что «венгерские» сарматы генетически сильно отличались от своих степных сородичей и близки к ранним местным популяциям за исключением небольшой, но характерной «сибирской» доли. Напротив, сарматы за пределами Карпатского бассейна в Румынии, оказались в большей степени связаны со степными группами, служа мостом к более западной популяции.

Распределение Y-гаплогрупп в меняющейся популяции сарматов Среднедунайской равнины / © Schütz, Oszkár et al. Cell, 2025

«Венгерские» сарматы оказались кровно связаны не только со степными и «румынскими» сарматами, но и со скифами. Это показал метод совпадающих участков ДНК (Identical by Descent, IBD), используемый в генеалогии. А их предки — степные сарматы — это потомки народов, сформировавшихся в очень далеких регионах Урала и Казахстана. 

То, что степная компонента постепенно размывалась в геноме восточноевропейских сарматов, говорит об их происхождении в результате одной волны миграции, в которой участвовали преимущественно мужчины. На это указывает смена линий Y-хромосомы — в ней нарастает доля R1a, в частности «азиатской» гаплогруппы R1a-Z93. Кроме того, у отчасти осевших «венгерских» сарматов ослабевали внутригрупповые связи, характерные для мобильного образа жизни.

Сарматы испытали несколько разнообразных набегов. Так, в начале новой эры в их популяции оставили след германские племена во время Маркоманской войны (166–180 годы) и неродственные степные племена с Дальнего Востока. Однако все это не ухудшило их положение. Напротив, сарматы пережили нашествие гуннов, что подтверждает и археология — их кладбища еще использовались в V веке. 

Сарматы переняли оседлый образ жизни и земледелие, сохраняя в то же время многие черты кочевой культуры. Они сильно повлияли на Европу в раннем Средневековье, привнесли военные инновации, поддерживали связи с Римской империей, возможно, способствовали легендам о короле Артуре, однако ни один современный народ Европы с собственным государством не может назвать их непосредственными предками, и это пока загадка для науки. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна
150 статей
Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
Показать больше
История
# Венгрия
# генетика
# древняя днк
# сарматы
# скифы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Дневные хищники Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
1000
Почему болит спина и что с этим делать?
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Июн
Бесплатно
Орнитологическая экскурсия в Пулковском Парке
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Медицина будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июн
600
Рим — Империя: от рассвета до заката
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Зашифрованный космос
Музей криптографии
Москва
Лекция
15 Июн
270
От звездной пыли к живому организму: как зарождалась жизнь на Земле
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июн
500
Фридайвинг. История и современность — от первобытного собирательства к биохакингу
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Метеорология в нашей жизни
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:35
Александр Березин

Превращение Европы в тундру объяснили взрывом близкой сверхновой

В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.

Астрономия
# климат
# космос
# поздний дриас
# событие позднего дриаса
Вчера, 11:04
Evgenia Vavilova

Физики использовали квантовую механику для генерации по-настоящему случайных чисел

Ученые создали устройство, генерирующее случайные числа на основе поляризации запутанных фотонов. Каждый день они публикуют новые числа на общедоступном сервисе.

Физика
# блокчейн
# генератор случайных чисел
# запутанные фотоны
# квантовая запутанность
Позавчера, 21:01
Юлия Трепалина

Ветеринары выявили породы собак, чаще подверженные диарее

Анализ более двух миллионов карт пациентов британских ветеринарных клиник показал, какие псы имеют повышенный риск острых кишечных расстройств — одной из распространенных проблем со здоровьем у четвероногих друзей человека.

Биология
# ветеринария
# диарея
# домашние питомцы
# собаки
# статистика
9 июня
Александр Березин

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.

Офтоп
# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
9 июня
Адель Романенкова

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# марс
# межпланетные экспедиции
# пилотируемый полет
# ракетные двигатели
10 июня
Редакция Naked Science

Как сервисы доставки, интернет-магазины, банки и онлайн-кинотеатры зависят от облака

Онлайн-шопинг, доставка еды, мобильный банкинг и стриминг кино — часть повседневности. Мы почти не задумываемся, что делает все это возможным. Ответ — облачные технологии. За каждой покупкой, переводом или просмотром фильма работает невидимая инфраструктура, без которой современные цифровые сервисы попросту остановились бы. Рассказываем, как облака изменили нашу цифровую жизнь и стали незаметным мотором современной экономики.

Технологии
# облачное хранилище
# облачные технологии
# технологии
Партнерский материал
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сарматы пришли в Европу с Южного Урала, по пути породнившись со скифами

    Только что

  2. Ученые оценили падение потребительской активности после случаев скулшутинга

    3 минуты назад

  3. Метод российских ученых спрогнозировал болезнь Альцгеймера с точностью до 89% на ранних стадиях

    41 минута назад

  4. Превращение Европы в тундру объяснили взрывом близкой сверхновой

    Вчера, 15:35
Выбор редакции

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

7 июня

Последние комментарии

Игорь Коняшов
22 минуты назад
Иван, Совкодрочер...Ну ну

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

Иван Колупаев
47 минут назад
Это вам очень тяжело в детстве пришлось.

Россия создаёт войска беспилотных систем как новый род войск

Антон Сердюков
53 минуты назад
Илья, это пока ещё проект. Посмотрим, сколько они будут его делать.

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Илья Девятов
1 час назад
Засуньте этот алгоритм в мою магнитолу, чтобы реально разные треки играли, а то одно и то же играет, надоело

Физики использовали квантовую механику для генерации по-настоящему случайных чисел

Илья Зюзин
4 часа назад
Российские авиаконцернв пассажирский то самолёт делают по несколько лет...куда им угнаться за США.

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Alexander Nazarov
4 часа назад
Elusive, ну, про Мрию можно забыть. Нет её больше.

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Sam Dowson
4 часа назад
В новостях было чуть по-другому. Пилоты вместо команды убрать шасси дали команду на закрылки. Если бы закрылки были 0 ещё на земле, он бы вообще не

Не выпустили закрылки: названа основная версия катастрофы Boeing 787 Air India

Al Pa
5 часов назад
Современный Ил-76МД-90А поднимает 60 тонн. АН-124 120 тонн. Получается он между ними.

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

+ + + + + | + + + + +
6 часов назад
Вот так вот - живёшь в Аргентине, ну в детстве по футбольной визе переехал, и даже иногда не в курсах о фене ботвенной. Ну да можно ещё одну тему

Россия создаёт войска беспилотных систем как новый род войск

Карен Чахалян
9 часов назад
Бред какой то, без takeoff flaps config не возможно взлететь, какой идиот выдвинул такую версию?

Не выпустили закрылки: названа основная версия катастрофы Boeing 787 Air India

Karim Abzaev
10 часов назад
Чашку Петри напоминает

Телескоп Flyeye получил первые изображения космоса 

Иван Колупаев
13 часов назад
Укроп первую бригаду беспилотных систем сформировал в 2023 г, а "Силы беспилотных систем" как отдельный род войск в январе 2024 г.

Россия создаёт войска беспилотных систем как новый род войск

Вадим Петряев
13 часов назад
Elusive, у Руслана грузоподъёмность 120 тонн, а в статье заявлено всего 80 тонн. А уж до Мрии с её 200 тоннами грузоподъёмности этому прототипу очень далеко.

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Valeriy Isaev
15 часов назад
Александр, понятно, из тех кого надо научными статьями тыкать, но мне в лом, кому надо загуглят убедятся.

Вероятность получить слабоумие связали с местом проживания

Иван Колупаев
16 часов назад
Стасюк, а в Финляндии давно у вас выросли пальмы? И какой смысл вы вкладываете в сочетание "не пригодные для жизни"? 😁 Там где латте остывает быстро

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Стасюк V
16 часов назад
Корректнее считать соотношение населения к количеству войн, а не абсолютное число "в ваккуме". Ведь в 1946м году население было менее 2млрд. Да и

Количество войн достигло рекордного уровня со времен Второй мировой

Александр Березин
16 часов назад
Стасюк, конечно будет. Но лишь до определенного предела -- и ни один серьезный ученый не считает, что этот предел может быть выше средних для планеты

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Стасюк V
17 часов назад
Александр, другие специалисты считают что температура продолжит повышаться, даже если человек прекратит выбрасывать парниковые газы. Уже

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Стасюк V
17 часов назад
Иван, я написал, что территории РФ, пригодные для жизни, заселены вполне себе плотно. Оценивать степень перенаселения как бы глупо без учёта

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Sam Dowson
17 часов назад
Сергей, для обывателя важна не сила или слабость отечественной валюты, а сколько и каких товаров можно на неё купить. Толку с швейцарского франка,

Новый золотой стандарт не нужен? Что пошло не так с привязкой рубля к желтому металлу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно