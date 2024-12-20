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22 минуты назад
Игорь Байдов
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Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

4.2

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Стоунхендж
Камни, из которых сложен Стоунхендж, собраны со всей Британии / © Alamy, Heritage Image Partnership Ltd

Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение на равнине Солсбери в Англии. Строить его начали около 3100 года до нашей эры и закончили ближе к 1600 году до нашей эры. За это время оно пережило несколько этапов перестройки, между этапами могли проходить десятки или даже сотни лет.

Считается, что сооружения возвели народы эпохи неолита, населявшие в то время Британские острова. Эти люди жили до появления кельтских племен, они были потомками переселенцев с Ближнего Востока, которые прибыли на остров почти шесть тысяч лет назад и принесли с собой навыки земледелия. Ученые предполагают, что монумент служил астрономическим календарем, религиозным центром или местом для ритуалов, связанных с солнцестоянием и равноденствием.

Стоунхендж состоит из огромных каменных блоков (стоячих и упавших камней), расставленных по кругу и окруженных внутренним и внешним валом, а также рвом. Сооружение сложено породами различного состава. Крупные камни — из сарсена, породы, представленной в основном окремненным песчаником. Эти камни весят почти 25 тонн и имеют размер два на четыре метра. Камни поменьше, или «голубые камни» (название получили из-за характерного голубоватого оттенка, который появляется под действием воды), состоят из 20 различных типов горных пород. Самая распространенная форма «голубого камня» — долерит.

Масштабные раскопки последних лет и изотопные датировки помогли археологам раскрыть большую часть секретов этого доисторического монумента. Однако несмотря на многочисленные исследования, специалисты до сих пор не могут дать точного ответа на ряд вопросов: например, каково было истинное предназначение Стоунхенджа и как люди перемещали огромные камни на большие расстояния.

план Стоунхенджа
План главной части Стоунхенджа. Нумерация камней разработана британским археологом Флиндерсом Питри в XIX веке, ей пользуются до сих пор. Красной точкой отмечено расположение Стоунхенджа на карте Великобритании / © D. J. Nash et al., 2020. Origins of the sarsen megaliths at Stonehenge

В последние годы ученые доказали, что мегалиты, из которых сложен Стоунхендж, привезли из разных частей Британских островов. В 2015 году команда английского археолога Майка Пирсона (Mike Pearson) из Университетского колледжа Лондона выяснила, что «голубые камни» доставили с холмов Пресели, расположенных на юго-западе Уэльса, в 240 километрах к западу от места строительства мегалитического сооружения.

Авторы исследования, проведенного в 2020 году, узнали, что большая часть крупных камней (сарсенов) родом из Западного леса в Уилтшире, который находится примерно в 25 километрах от Стоунхенджа. Наконец, в августе 2024 года археологи определили, что шеститонный Алтарный камень, который лежит на земле в центре сооружения, доставили с севера-востока Шотландии. По мнению исследователей, прежде чем оказаться на своем месте, он преодолел расстояние в 750 километров, вероятно, его везли по морю. Иными словами, большинство камней, составляющих Стоунхендж, привезли издалека.

Теперь Пирсон и его коллеги, основываясь на последних исследованиях, решили выяснить причину того, зачем жители Британских островов доставляли камни к месту строительства за сотни километров. В частности, ученых интересовали причины масштабной перестройки сооружения, которую вели между 2620-2480 годами до нашей эры. В это время, как полагают ученые, в Стоунхендже появился Алтарный камень. Результаты исследования представлены в журнале Archaeology International.

В середине III тысячелетия до нашей эры у жителей Британских островов была одна материальная культура. В этот же период на острова стали прибывать переселенцы из Европы, с территории современной Германии и Нидерландов.

Команда Пирсона связала эти два факта и пришла к выводу, что мегалитическое сооружение могли перестроить по политическим причинам — сделать из него символ единства народов Британии, отмеченный вечной связью с предками и космосом. По мнению ученых, Стоунхендж — попытка объединить население неолитических земледельцев перед новым вызовом — притоком переселенцев из континентальной Европы.

Ключевой аргумент авторов нового исследования — Алтарный камень. В отличие от большинства камней в Стоунхендже, он лежит на земле. Археологи давно задаются вопросом, мог ли Алтарный камень когда-то стоять вертикально, но убедительных доказательств этому нет. Ученые так и не нашли отверстие, в которое мог бы встать мегалит. То есть исследователи уверены, что камень изначально положили плашмя.

Алтарный камень
Алтарный камень можно увидеть под двумя более крупными сарсеновыми камнями / © Aberystwyth University, Nick Pearce

На северо-востоке Шотландии — откуда, как ранее выяснилось, привезли Алтарный камень — народы эпохи неолита обычно строили небольшие мегалитические сооружения из лежачих камней. Отсюда следует, заключил Пирсон, что Стоунхендж представляет собой место слияния нескольких культур: смешение «стоячих» мегалитов из Южной Британии и «лежачих» камней с дальнего северо-востока Шотландии. То есть между древними общинами этих двух областей, вероятно, существовала более тесная связь, чем считалось ранее.

«Место на равнине Солсбери было важно для людей, которые жили не только поблизости, но и в дальних уголках Британии. Причем для последних Стоунхендж был важен настолько, что люди везли к нему массивные монолиты за сотни километров», — объяснил Пирсон.

В статье приведены дополнительные доказательства в поддержку этой гипотезы. Авторы объяснили, что тип керамической посуды, характерный для культуры желобковой керамики, или керамики с желобковым венчиком, сперва появился на Оркнейских островах на северо-востоке Шотландии, а затем быстро распространился по всей Британии. Ничего подобного ранее не происходило. В то время в каждом регионе Британии делали свою уникальную керамику, но в какой-то момент возник общий стиль, который стал использоваться повсеместно. Такого рода событие говорит о тесных связях между регионами.

Стоунхендж
Люди принимают участие в праздновании зимнего солнцестояния в Стоунхендже 22 декабря 2023 года / © Getty Images, Ben Birchall

Кроме того, радиоизотопное датирование человеческих остатков возрастом несколько тысяч лет показало, что значительная часть людей, населявших неолитическую Британию, была погребена вдали от своего дома. Это указывает на повышенную мобильность населения, то есть люди перемещались между регионами гораздо чаще, чем думали ученые.

Отметим, на материковой части Европы народы эпохи неолита иногда строили мегалитические памятники, используя еще более крупные камни, чем при строительстве Стоунхенджа. Однако древние строители не перевозили мегалиты на такие огромные расстояния.

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Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
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