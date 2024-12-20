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7 минут назад
Юлия Трепалина
14

Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

4.4

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
китенок с матерью
Детеныш горбатого кита с матерью / © Jasmine Carey, Caters News

Ученые давно интересуются вокальным репертуаром китов. Прошлые исследования показывали, что серии повторяющихся звуков разной частоты, которые принято называть песнями китов, используются в брачных играх, служат для общения с сородичами, навигации и других целей. Также известно о способности китов запоминать и точно воспроизводить пение друг друга.

В такого рода научных работах чаще рассматривали вокализации взрослых животных. В новой статье, недавно вышедшей в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, авторы переключили внимание на звуковое общение детенышей китов-горбачей (Megaptera novaeangliae).

Специалисты пронаблюдали за поведением восьми китят, обитающих вместе с матерями близ острова Нуси-Бураха (ранее Сент-Мари) у берегов Мадагаскара. Для этого к детенышам прикрепили специальные камеры с датчиками и возможностью фиксации аудио- и видеоданных. Полученные записи длительностью более 30 часов легли в основу исследования.

В рамках анализа ученые отделили около 500 вокализаций китят от других звуков, в том числе материнских, и рассмотрели, в каком контексте они раздавались. Таким образом удалось установить общие паттерны и разбить вокализации на несколько групп в зависимости от того, что китята делали — питались, играли или просто плавали.

Детеныши вокализировали реже во время отдыха и спокойного передвижения, а в моменты игр у поверхности воды становились более шумными, издавая звуки средней частоты, похожие на возгласы.

Фрагмент из видеозаписи наблюдений за детенышами горбатых китов / © Ratsimbazafindranahaka et al., Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2024

Также китята активно «подавали голос» перед утренним кормлением материнским молоком. При этом они воспроизводили особые низкочастотные звуки, напоминающие, по словам авторов, «фырканье, лай, ворчание и отрыжку». Исследователи отметили, что эти характерные звуки ранее встречались в записях вокализаций китят, но теперь их впервые удалось соотнести с кормлением.

Ученые полагают, что малыши таким образом обращаются к матерям и просят у них поесть. Подобное поведение можно наблюдать у детенышей наземных млекопитающих, но у горбатых китов его прежде не документировали.

Исследование раскрыло новые детали в поведении горбатых китов и позволило лучше понять систему коммуникаций морских млекопитающих в паре «мать — детеныш», заключили специалисты.

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Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
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