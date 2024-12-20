Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Ученые давно интересуются вокальным репертуаром китов. Прошлые исследования показывали, что серии повторяющихся звуков разной частоты, которые принято называть песнями китов, используются в брачных играх, служат для общения с сородичами, навигации и других целей. Также известно о способности китов запоминать и точно воспроизводить пение друг друга.

В такого рода научных работах чаще рассматривали вокализации взрослых животных. В новой статье, недавно вышедшей в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, авторы переключили внимание на звуковое общение детенышей китов-горбачей (Megaptera novaeangliae).

Специалисты пронаблюдали за поведением восьми китят, обитающих вместе с матерями близ острова Нуси-Бураха (ранее Сент-Мари) у берегов Мадагаскара. Для этого к детенышам прикрепили специальные камеры с датчиками и возможностью фиксации аудио- и видеоданных. Полученные записи длительностью более 30 часов легли в основу исследования.

В рамках анализа ученые отделили около 500 вокализаций китят от других звуков, в том числе материнских, и рассмотрели, в каком контексте они раздавались. Таким образом удалось установить общие паттерны и разбить вокализации на несколько групп в зависимости от того, что китята делали — питались, играли или просто плавали.

Детеныши вокализировали реже во время отдыха и спокойного передвижения, а в моменты игр у поверхности воды становились более шумными, издавая звуки средней частоты, похожие на возгласы.

Фрагмент из видеозаписи наблюдений за детенышами горбатых китов / © Ratsimbazafindranahaka et al., Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2024

Также китята активно «подавали голос» перед утренним кормлением материнским молоком. При этом они воспроизводили особые низкочастотные звуки, напоминающие, по словам авторов, «фырканье, лай, ворчание и отрыжку». Исследователи отметили, что эти характерные звуки ранее встречались в записях вокализаций китят, но теперь их впервые удалось соотнести с кормлением.

Ученые полагают, что малыши таким образом обращаются к матерям и просят у них поесть. Подобное поведение можно наблюдать у детенышей наземных млекопитающих, но у горбатых китов его прежде не документировали.

Исследование раскрыло новые детали в поведении горбатых китов и позволило лучше понять систему коммуникаций морских млекопитающих в паре «мать — детеныш», заключили специалисты.

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