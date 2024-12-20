Астрономы объяснили воскрешение голубого бродяги

Ученым пришлось долго выяснять, почему одна из небольших звезд южного полушария неба выглядит сравнительно молодо, притом что химический состав выдает ее истинный, очень солидный возраст. Похоже, это одна из тех звезд, которые часто встречают в густонаселенных скоплениях, — так называемый голубой бродяга. Он не просто внезапно стал моложе, а на самом деле когда-то «переродился» и сейчас проживает свою вторую жизнь.

Расположенная в 53 световых годах от нас в созвездии Киля HD 65907 — тройная звездная система, в которой наблюдают, казалось бы, самые обыкновенные, среднестатистические экземпляры: желто-белый карлик с массой примерно как у Солнца и двоих еще менее массивных собратьев. Но насчет этого желто-белого карлика накопились вопросы.

Прежде всего, трудно было понять, сколько лет звезде. Если судить по яркости и температуре, выходит, что приблизительно пять миллиардов лет. При солнцеподобной массе это возраст еще далеко не преклонный: нашему Солнцу примерно столько же, и оно в полном расцвете своего термоядерного синтеза. По расчетам, благополучно продержится еще пять миллиардов лет.

Между тем другая характеристика крупнейшей звезды системы HD 65907 полностью сбивает с толку — ее химический состав, который астрономы умеют распознавать путем тщательного анализа спектра звездного света: каждый химический элемент оставляет на нем особую «отметину». Выяснилось, что в этой звезде подозрительно мало так называемых металлов, которыми астрономы называют все, кроме водорода и гелия.

Почему по количеству этих «тяжелых элементов» судят о возрасте звезды: изначально во Вселенной, кроме водорода, гелия и небольшого количества лития, не было никаких веществ. Вся остальная таблица Менделеева возникла впоследствии в результате термоядерных реакций в звездах, взрывов сверхновых, столкновений светил. Поэтому самое первое поколение светил во Вселенной было исключительно водородно-гелиевым, а каждое следующее рождалось из все более химически богатого и разнообразного сырья.

С точки зрения химии HD 65907 выглядит так, будто она принадлежит к одному из самых первых поколений: ее «химический возраст» оценили в 11 миллиардов лет. То есть не то чтобы в ней был только сплошной водород и гелий, но других элементов — просто мизерные количества. Скажем, лития в ней оказалось как минимум раз в шесть меньше, чем в Солнце, бериллия — в 15 раз меньше.

В недавней статье для журнала Astronomy & Astrophysics (доступна на сервере препринтов Корнеллского университета) исследователи из Бразилии и Австралии поделились интересным предложением о том, как можно решить эту головоломку: они посчитали, что в созвездии Киля наблюдается еще один пример редкого и совершенно необычного типа звезд — так называемых голубых бродяг.

Голубые бродяги в шаровом скоплении 47 Тукана (обведены желтыми кружками справа) / © R. Saffer (Villanova University), D. Zurek (STScI) and NASA

Они действительно «голубее» и горячее, чем должны быть при своей массе и возрасте. Получается, они по каким-то причинам слишком долго «живут» или, лучше сказать, долго остаются молодыми.

Астрономы обратили внимание, что такие звезды чаще всего находят в шаровых звездных скоплениях — сферах, довольно плотно заполненных очень старыми, на самом деле уже «умершими» светилами: белыми карликами, нейтронными звездами. Все это сжавшиеся бывшие ядра звезд.

Есть версия, что «голубые бродяги» возникают в результате столкновений и слияний белых карликов: вещество двух «мертвых» звезд так «встряхивается» и раскаляется, что в получившейся единой звезде снова запускаются термоядерные реакции. Этот феномен сравнивают с воскрешением.

Именно это, по мнению астрофизиков, случилось с HD 65907: она произошла от двух карликовых звезд, которые образовались 11 миллиардов лет назад, а пять миллиардов лет назад встретились и слились воедино.

Правда, эта предполагаемая «воскресшая» звезда расположена не в густонаселенном скоплении, где легко с кем-нибудь столкнуться, но есть подозрение, что она объединилась с собственным компаньоном. Значит, изначально это была даже не тройная, а четверная система. Астрофизики подчеркнули, что звездные квартеты в космосе тоже иногда встречаются.

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