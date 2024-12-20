  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Елизавета Александрова
1
201

Астрономы объяснили воскрешение голубого бродяги

4.9

Ученым пришлось долго выяснять, почему одна из небольших звезд южного полушария неба выглядит сравнительно молодо, притом что химический состав выдает ее истинный, очень солидный возраст. Похоже, это одна из тех звезд, которые часто встречают в густонаселенных скоплениях, — так называемый голубой бродяга. Он не просто внезапно стал моложе, а на самом деле когда-то «переродился» и сейчас проживает свою вторую жизнь.

Астрономия
# белые карлики
# главная последовательность
# космос
# эволюция звезд
Двойная звезда в представлении художника
Двойная звезда в представлении художника / © Wikipedia / Автор: Артем Фомин

Расположенная в 53 световых годах от нас в созвездии Киля HD 65907 — тройная звездная система, в которой наблюдают, казалось бы, самые обыкновенные, среднестатистические экземпляры: желто-белый карлик с массой примерно как у Солнца и двоих еще менее массивных собратьев. Но насчет этого желто-белого карлика накопились вопросы.

Прежде всего, трудно было понять, сколько лет звезде. Если судить по яркости и температуре, выходит, что приблизительно пять миллиардов лет. При солнцеподобной массе это возраст еще далеко не преклонный: нашему Солнцу примерно столько же, и оно в полном расцвете своего термоядерного синтеза. По расчетам, благополучно продержится еще пять миллиардов лет.

Между тем другая характеристика крупнейшей звезды системы HD 65907 полностью сбивает с толку — ее химический состав, который астрономы умеют распознавать путем тщательного анализа спектра звездного света: каждый химический элемент оставляет на нем особую «отметину». Выяснилось, что в этой звезде подозрительно мало так называемых металлов, которыми астрономы называют все, кроме водорода и гелия.

Почему по количеству этих «тяжелых элементов» судят о возрасте звезды: изначально во Вселенной, кроме водорода, гелия и небольшого количества лития, не было никаких веществ. Вся остальная таблица Менделеева возникла впоследствии в результате термоядерных реакций в звездах, взрывов сверхновых, столкновений светил. Поэтому самое первое поколение светил во Вселенной было исключительно водородно-гелиевым, а каждое следующее рождалось из все более химически богатого и разнообразного сырья.

С точки зрения химии HD 65907 выглядит так, будто она принадлежит к одному из самых первых поколений: ее «химический возраст» оценили в 11 миллиардов лет. То есть не то чтобы в ней был только сплошной водород и гелий, но других элементов — просто мизерные количества. Скажем, лития в ней оказалось как минимум раз в шесть меньше, чем в Солнце, бериллия — в 15 раз меньше.

В недавней статье для журнала Astronomy & Astrophysics (доступна на сервере препринтов Корнеллского университета) исследователи из Бразилии и Австралии поделились интересным предложением о том, как можно решить эту головоломку: они посчитали, что в созвездии Киля наблюдается еще один пример редкого и совершенно необычного типа звезд — так называемых голубых бродяг.

Голубые бродяги в шаровом скоплении 47 Тукана (обведены желтыми кружками справа) / © R. Saffer (Villanova University), D. Zurek (STScI) and NASA

Они действительно «голубее» и горячее, чем должны быть при своей массе и возрасте. Получается, они по каким-то причинам слишком долго «живут» или, лучше сказать, долго остаются молодыми.

Астрономы обратили внимание, что такие звезды чаще всего находят в шаровых звездных скоплениях — сферах, довольно плотно заполненных очень старыми, на самом деле уже «умершими» светилами: белыми карликами, нейтронными звездами. Все это сжавшиеся бывшие ядра звезд.

Есть версия, что «голубые бродяги» возникают в результате столкновений и слияний белых карликов: вещество двух «мертвых» звезд так «встряхивается» и раскаляется, что в получившейся единой звезде снова запускаются термоядерные реакции. Этот феномен сравнивают с воскрешением.

Именно это, по мнению астрофизиков, случилось с HD 65907: она произошла от двух карликовых звезд, которые образовались 11 миллиардов лет назад, а пять миллиардов лет назад встретились и слились воедино.

Правда, эта предполагаемая «воскресшая» звезда расположена не в густонаселенном скоплении, где легко с кем-нибудь столкнуться, но есть подозрение, что она объединилась с собственным компаньоном. Значит, изначально это была даже не тройная, а четверная система. Астрофизики подчеркнули, что звездные квартеты в космосе тоже иногда встречаются.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# белые карлики
# главная последовательность
# космос
# эволюция звезд
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Лингвистические итоги 2024 года
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Как и где работают астрономы. Рассказ от первых лиц
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
От амазонок до монахов: отношения к семье, браку и противоположному полу в древнерусских источниках
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Что сейчас интересно изучать экономгеографу в Арктике и на Крайнем Севере
Университетские субботы
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Космические угрозы Земле
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Дек
1500
Секреты питона. Или где найти у змей ноги?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Медицина и котики
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Можно ли жить без мозга?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Химия и космос
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:52
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Российские ученые узнали, почему люди смотрят передачи про маньяков

Потребители контента о маньяках, смотрят и читают его, чтобы испытать сильные эмоции, которых не хватает в обычной жизни, и разобраться в причинах, побуждающих людей к совершению преступлений. При этом, росту уровня агрессии такой контент не способствует. К таким выводам пришли социологи из НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ
# контент
# криминал
# маньяки
# серийные убийцы
# эмоции
Вчера, 18:19
Evgenia

Физики считают, что для измерения всего достаточно одной константы — секунды

Группа ученых утверждает, что количество фундаментальных констант зависит от типа пространства-времени, в котором формулируются использующие их теории. В релятивистском пространстве-времени весь набор констант можно сократить до определяющей время — секунды.

Физика
# CERN
# атомные часы
# время
# константы
# метрология
# система СИ
# теоретическая физика
# теория относительности
16 декабря
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
Позавчера, 15:52
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
17 декабря
Юлия Трепалина

Названы профессии, представители которых реже всего умирают от болезни Альцгеймера

Люди, чья профессиональная деятельность часто требует обработки пространственной информации и решения навигационных задач, могут быть в меньшей степени подвержены смерти из-за болезни Альцгеймера. Это показало свежее исследование американских медиков.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# гиппокамп
# головной мозг
# навигация
# ориентация
# профессии
# смерть
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
1 2
1 2
5 минут назад
-
0
+
Мммм...а водород откуда? И почему низкая металличность, если объект образовался из двух проэволюционировавших звёзд? Что-то непонятно, похоже надо читать оригинал
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Астрономы объяснили воскрешение голубого бродяги

    1 час назад

  2. Разработана Python-библиотека для анализа данных движений глаз

    3 часа назад

  3. Разработка пермских ученых повысит водонепроницаемость бетона

    5 часов назад

  4. Настольная игра показала, какие врачи самые ловкие и больше всего бранятся

    Вчера, 19:25
Выбор редакции

Как ученые ищут темную материю: взгляд теоретика Дмитрия Горбунова на Вселенную

15 декабря

Последние комментарии

1 2
5 минут назад
Мммм...а водород откуда? И почему низкая металличность, если объект образовался из двух проэволюционировавших звёзд? Что-то непонятно, похоже надо

Астрономы объяснили воскрешение голубого бродягиАстрономы объяснили воскрешение голубого бродяги

1 2
9 минут назад
Пермский Политех 💪💪🧐

Разработка пермских ученых повысит водонепроницаемость бетонаРазработка пермских ученых повысит водонепроницаемость бетона

Тета Конфета
22 минуты назад
Иван, 5570 км делим на 60 . Получаем 93 км в минуту . Дальше 93 делим ещё раз на 60 . Получаем 1.55 мкм в сек . Да , выходит так

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Anton Schmidt
36 минут назад
YURTI58, где это в Америке такие цены ? За 5 гигов 100 баксов.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Вася Васильев
55 минут назад
Не женщина, а вагиноамериканец! Не путайте.

Сразу две американские космические компании подали документы на срыв возвращения американцев на ЛунуСразу две американские космические компании подали документы на срыв возвращения американцев на Луну

Максим Шелестов
1 час назад
Fu, ахах, интернет в СССР разработали, а провели его российские специалисты с китайским оборудованием, долбоебина ты без образования 😂

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Ег Га
2 часа назад
У Мексики из 3,3 Т$ 3 это экспорт веществ?😆😆🤦‍♂️

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Stanislav Orlovskiy
2 часа назад
Майа, ну да, перевешивание шильдиков на китайской технике это капец какая реальная экономика))))))

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

rau vadim
2 часа назад
Denis, В чём вопрос, .енис, ? Это - ты.

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Михаил Парамонов
2 часа назад
Либералы привыкли все менять бургерами и Айфонами, им зерно, строительство, космос, ледоколы, атомные станции и прочее претит духу свободы. Вот

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Даниэль Злобин
3 часа назад
Частные премии в науке вещь в современном мире просто необходимая, одной наукой сыт не будешь.

Научная премия Сбера: что это, для кого и зачем?Научная премия Сбера: что это, для кого и зачем?

Александр Французов
3 часа назад
Чем самолеты то не нравятся?

Из Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелемИз Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелем

Dmitrii Burdeev
4 часа назад
Иван, Привяжут с зади ракету и будут двигаться с первой космической скоростью))

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Sir Richard
5 часов назад
Толченов, Америкосы? А ты кто, тогда? Русская пивная еб@ла?

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Really
5 часов назад
YURTI58, это не от ППС зависит, а от разницы связи в США и в СНГ у нас просто интернет дешевле так как у нас больше компаний которые предоставляют связь.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Дмитрий Гаврилов
5 часов назад
Р., зерновых Сша производят 400+ млн т, Индия 300+ млн т. Т.е. не катастрофическая разница. Понятно, что нет там запаса на случай если вдруг одновременно

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Павел Лунев
6 часов назад
Alex, строительство как в жилом так и промышленном комплексе. Причём в строительном дикие темпы. Это на территории России. А так ещё параллельно

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Павел Лунев
6 часов назад
Василий, а пять процентов как раз на пятое место и потянет.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Павел Лунев
6 часов назад
Alexander, вы дурак или так? Или для вас что ВВП, что подушевой доход одно и то же?!

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Moischa
7 часов назад
Роман, ВВП по ППС отражает коммуналку, продукты, мебель . А если взять автомобиль то ,например в Литве он будет стоить в полтора раза дешевле чем в

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно