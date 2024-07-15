Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые рассказали, чем гены денисовцев помогли современным людям
Жители Папуа — Новой Гвинеи имеют гены денисовцев — вымершего вида людей. Причем у папуасов этих генов гораздо больше, чему у любого европейца или азиата. Именно потому что геномы современных папуасов содержат относительно большое количество денисовской ДНК (по сравнению с другими народностями), они часто привлекают внимание биотехнологов и генетиков. Ведь, изучая образцы генетического материала, унаследованного от денисовцев, можно узнать, в каких условиях жили эти древние люди. Международная команда ученых провела генетический анализ некоторых жителей Папуа — Новой Гвинеи и выяснила, что хотя они проживают на территории одной страны, у этих людей встречаются совершенно разные варианты генов денисовцев.
Люди (homo) — род в семействе гоминиды отряда приматов, а человек разумный (homo sapiens), то есть мы, — единственный сохранившийся вид этого рода. Считается, что современные люди произошли от ранних гоминидов примерно 300 тысяч лет назад.
Приблизительно 70-120 тысяч лет назад homo sapiens начали мигрировать за пределы Африки. Они стали заселять некоторые части Европы и Азии, где столкнулись с новыми условиями жизни. В то же время сапиенсы скрещивались с другими видами homo, включая неандертальцев (homo neanderthalensis) и денисовцев (homo denisovensis).
Из-за тесных связей с другими видами сапиенсы приобрели некоторые гены, которые помогли им адаптироваться к местным суровым условиям. Например, у большинства современных тибетцев, которые постоянно живут на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря, есть вариант денисовского гена EPAS-1. Этот ген участвует в формировании гемоглобина и процесса насыщения крови кислородом, благодаря чему тибетцы адаптировались к высокогорью, где воздух менее насыщен кислородом.
Для ученых денисовский человек, в отличие от тех же неандертальцев, — пока что загадка, поскольку исследователи нашли не так много останков представителей этого вымершего рода homo, по которым можно было бы судить об их жизни. Из-за скудности антропологического материала восстановить точный облик денисовцев пока проблематично. Тем не менее эти гоминиды оставили свой след в ДНК современных людей. Изучая их гены у homo sapiens, ученые могут понять, где и в каких условиях жили эти древние люди.
Геномы жителей Папуа — Новой Гвинеи, государства в Океании, содержат около пяти процентов денисовской ДНК, у людей с евразийскими корнями их доля в два-три раза меньше.
Международная группа биотехнологов и генетиков под руководством Даната Ермаковича из Тартуского университета (Эстония) сравнила геномы 128 человек из двух популяций Папуа — Новой Гвинеи: жителей низин, проживающих на острове Дару, на высоте 100 метров над уровнем моря, и папуасов высокогорья, которые живут вблизи горы Вильгельм, на высоте примерно 2,5 тысячи метров над уровнем моря.
Изучив образцы генетического материала, унаследованного каждой популяцией от денисовцев, ученые смогли выяснить, есть ли у папуасов специфические гены, которые помогли им адаптироваться к конкретной среде обитания. О результатах своего исследования специалисты рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ермакович и его коллеги нашли у горцев два варианта денисовских генов NEUROD2 и PAX5, связанных с ранним развитием мозга. Авторы научной работы предположили, что эти гены помогли горцам адаптироваться к условиям жизни на высотах, где воздух менее насыщен кислородом. У папуасов, которые живут в низменных районах, этих вариантов генов нет. Интересно, что у народов как высокогорья, так и низменностей, отсутствовал ранее обнаруженный у тибетцев ген EPAS1.
Также ученые выяснили, что у папуасов, которые живут на высоте 100 метров над уровнем моря, гораздо чаще, чем у жителей высокогорья, встречаются четыре денисовских гена (GBP1, GBP2, GBP4 и GBP7), кодирующих важные для иммунной системы белки. Исследователи предположили, что эти гены участвуют в быстром иммунном ответе организма на патогены, в том числе на возбудителя малярии. В низменных районах вероятность заразиться малярией у людей выше, чем на высокогорье: инфицированным самкам комаров — переносчиков возбудителя тяжелее подняться на такую высоту.
Авторы исследования подытожили, что папуасы, которые живут на разных высотах, имеют отличные варианты денисовских генов, помогающие им адаптироваться к конкретной среде: папуасам высокогорья — к низкому уровню кислорода, а низменностей — к малярии, то есть такие люди реже болеют ею.
Почему наблюдаются подобные различия? По мнению ученых, основная причина — окружающая среда. Естественный отбор шел по признакам, необходимым для выживания в конкретной местности. Какие гены давали преимущество, те и закреплялись в популяции.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Хотя на предпочтения в литературе влияют образование, круг общения и множество других факторов, частично они могут передаваться по наследству. Ученые из Дании провели исследование и выяснили, какая доля различий в литературных вкусах может зависеть от генетических особенностей.
Синдром самозванца, при котором люди испытывают чувство незаслуженности своих успехов, не раз становился предметом исследований. В свежем метаанализе американские психологи рассмотрели свыше сотни научных работ по этой теме и обнаружили четкую тенденцию: женщины набирали больше баллов в тестах на выявление этого состояния.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Американские астронавты давно жалуются на систему ассенизации в скафандрах, которая представляет собой просто большой подгузник. Хватает его максимум на восемь часов, есть риск развития опрелостей и инфекций. К тому же в костюме мало запасов питьевой воды. Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили более эффективный способ утилизации продуктов метаболизма.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Скорость вращения Земли, причины ее изменения и что нам об этом известно
10 функций операционной системы, которых вы лишитесь при переходе на Windows 11 с «десятки»
С точки зрения истории: как соотносятся риски и выгоды от новых коронавирусных вакцин?
10 странных самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии