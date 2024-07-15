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Нейрохирург прокартировал зоны коры мозга, нужные для игры в шахматы, и сохранил их во время операции
Опухоли головного мозга не всегда получается удалить таким образом, чтобы человек не потерял важные для жизни когнитивные функции. Нейрохирург из Испании по просьбе пациента выявил доли коры мозга, необходимые для игры в шахматы, и смог сохранить их во время операции.
Самой агрессивной из злокачественных опухолей головного мозга считают глиобластому. После постановки такого диагноза люди в среднем живут полтора года, а дольше пяти лет удается прожить только пяти процентам всех пациентов. Тем не менее современная медицина развивается, и появляются новые методы как борьбы с глиобластомой, так и улучшения качества жизни больного. Например, австралийский патологоанатом совместно с коллегой-онкологом разработал план лечения собственной опухоли этого типа на четвертой стадии и находится в ремиссии уже больше восьми месяцев.
Нейрохирург из Барселонского университета в Испании удалил пациенту глиобластому на четвертой стадии, не повредив зоны коры головного мозга, важные для игры в шахматы. Больному на момент операции было 45 лет, он работал программистом и больше половины жизни увлекался шахматами. Пациент переживал, что после хирургического вмешательства не сможет вернуться к хобби, и врач решил провести эксперимент. Описание клинического случая опубликовано в журнале Cortex.
Доктор выявил когнитивные процессы, связанные с игрой в шахматы, на которые может повлиять расположение опухоли: визуальный поиск, применение правил и предвосхищение мата. Чтобы понять, как работает мозг на разных этапах игры, с участием пациента дважды провели поведенческий эксперимент. За неделю до операции и спустя четыре месяца после нее больной под наблюдением нейропсихолога выполнял задания, основанные на игре в шахматы. Они проверяли, например, способности различать черное и белое, понимать расположение фигур относительно друг друга, предсказывать исход партии.
Зоны мозга, которые были задействованы в игре, прокартировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и электрической стимуляции. Удаляли опухоль таким образом, чтобы после операции эти зоны продолжили нормально функционировать.
В итоге после хирургического вмешательства пациенту стало нужно больше времени на некоторые «шахматные» задачи, однако он по-прежнему выполнял их корректно. Способность играть в шахматы у него сохранилась.
Описанный клинический случай позволит разработать новый протокол для последующих операций. По словам автора публикации, это возможность не только успешно удалить злокачественное образование, но и сохранить качество жизни пациента.
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