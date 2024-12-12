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Наличие татуировки повлияло на оценку внешности
С конца прошлого века татуировки переживают всплеск популярности во многих странах мира. Хотя перманентные рисунки на теле стали распространенными, прошлые опросы показывали, что отношение к людям с тату бывает неоднозначным. В подобных исследованиях ученых чаще интересовало влияние татуировок на черты личности, которые приписывают их обладателям. Теперь же немецкие психологи сосредоточили внимание на эстетическом аспекте и разобрались, как тату воздействуют на оценку привлекательности человека.
В новом исследовании поучаствовали 487 человек от 16 до 76 лет. В качестве поощрения среди них разыграли подарочный сертификат на 25 евро (более 2700 рублей по действующему курсу).
С помощью онлайн-опроса добровольцев попросили оценить изображения двух моделей — мужчины и женщины — с тату на теле и без. При этом степень татуированности на разных фотографиях варьировалась от легкой и умеренной до выраженной, очень сильной и экстремальной. В последнем случае узоры присутствовали в том числе на лице.
Участники судили о привлекательности моделей, применив семибалльную шкалу Ликерта. При последующем анализе результатов психологи обращали внимание на возраст респондентов (старше или моложе 50 лет), наличие у них самих татуировок, а также опыта работы в сфере татуажа, поскольку в опрос специально включили добровольцев с такими параметрами.
В целом людей без каких-либо узоров на теле признали более привлекательными. Худшие оценки получили фотографии, где у моделей присутствовала татуировка на лице.
Вместе с тем результаты варьировались. Так, респонденты моложе 50 лет терпимее относились к наличию наколок на теле и оценивали фотографии экстремально татуированных моделей выше, чем участники старшего возраста.
Аналогичная тенденция прослеживалась среди добровольцев с татуировками и мастеров татуажа. Они тоже ставили более высокие баллы людям с большим количеством тату. Однако исключением стали лицевые татуировки. Внешность имевших их людей положительно оценили наименьшее число участников, даже среди профессионалов татуажа.
Таким образом, исследование показало, что, несмотря на рост популярности татуировок, люди считают более привлекательным человеческое тело в его натуральном виде. Психологи связали такое предпочтение с тем, что тату могут искажать естественную симметрию тела.
По мнению авторов статьи, вышедшей в журнале PLOS One, результаты говорят о том, что пик увлечения татуировками, вероятно, уже миновал. В связи с распространением нательные рисунки перестали быть чем-то особенным и необычным. Исследователи считают, что в дальнейшем это может привести к снижению интереса к татуажу, особенно среди молодого поколения.
Добавим, что в последнее время часто появляются тревожные данные о последствиях татуировок для здоровья. Специалисты химической лаборатории Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк, США) обнаружили незаявленные опасные вещества в 90% чернил для тату. В другой недавней работе шведские медики подтвердили связь между наличием татуировок и злокачественной лимфомой, а также ее подтипами.
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