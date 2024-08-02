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«На каникулах» или «в отпуске»: как языковые предпочтения влияют на выбор партнеров
Ученые пришли к выводу, что людям нравятся партнеры, говорящие как они сами. Это происходит потому, что сходная речь укрепляет чувство общности, принадлежности к одной социальной группе.
«Каникулы», «отдых» или «отпуск», «закончить» или «завершить», «кошка моей подруги» или «подружкина кошка» — в языке существует множество способов найти подходящее выражение для одного и того же феномена. Выразить то, что хочется, можно по-разному, но именно такие мелкие выборы определяют, с какими партнерами мы хотим быть, что предпочитаем.
Исследовательская группа под руководством Терезы Матцингер из Венского университета (Австрия) занималась этим вопросом и опубликовала результаты своего исследования в журнале Language and Сognition. Главный вывод: если человек будет выбирать схожие с собеседником речевые обороты, с ним чаще будут иметь дело. Эксперимент показал, что решающий фактор — возможно, чувство принадлежности к одной социальной группе.
В эксперименте участвовали 100 англоговорящих человек, которым нужно было описывать картинки для двух партнеров по коммуникации. Они изображали ситуации, которые можно было расшифровать по-разному: «Джон дает книгу Мэри» и «Мэри получает книгу от Джона» — можно было выбирать из предложенных вариантов ответа.
На следующем этапе эксперимента роли менялись, и участники получали такие же предложения от бывших собеседников. В финале предстояло решить, с каким из партнеров они хотят сотрудничать в игре на деньги — это предполагаемая следующая стадия эксперимента.
«Как и ожидалось, участники нашего исследования выбирали тех партнеров по диалогу, которые говорили на похожем языке и использовали те же грамматические конструкции», — отметила Тереза Матцингер, первый автор эксперимента.
В продолжении эксперимента потребовалось выяснить обоснование подобных предпочтений. У ученых было две гипотезы.
Во-первых, объяснение может заключаться в том, что люди выбирают похожую по форме речь, чтобы показать принадлежность к одной социальной группе, и не хотят контактировать с аутсайдерами. Во-вторых, есть версия, что человек любит подстраиваться лингвистически, чтобы показать, что он готов скооперироваться и в других областях.
Для проверки двух версий участники исследования должны были называть картинки с грамматическими конструкциями, которые звучат на их вкус менее органично. По словам Матцингер, результаты такой проверки подтвердили первую гипотезу.
«Чувство принадлежности к той же социальной группе, основанное на лингвистических выражениях, более привычных человеку, — это более решающий фактор, чем выбор партнера для кооперации. Идея, что какой-то человек может адаптировать свои выражения и тем самым больше идти на сотрудничество, кажется куда менее важной», — добавила ученый.
Психологические и лингвистические исследования, авторы которых изучают выбор партнера путем задавания релевантных вопросов или мимикрии жестов, мимики и слов, не редкость. Ими особенно часто занимаются американские ученые. Но новое исследование выделяется тем, что подчеркивает важность социального бэкграунда в противовес индивидуальным повторениям.
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