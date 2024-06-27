Эпидемиологи проверили, снижают ли мультивитамины риск смерти

Регулярный прием мультивитаминных комплексов, особенно без рекомендаций врача, — серьезная проблема глобального здавоохранения. На примере почти 400 тысяч жителей США исследователи из Мэриленда проверили, есть ли польза от таких препаратов в снижении риска смерти.

Сотрудники отделения эпидемиологии и генетики рака Национального института рака в штате Мэриленд (США) задались целью ответить на вопрос: какова связь между ежедневным приемом мультивитаминных комплексов и смертностью у в целом здоровых взрослых? Ведь такие медицинские препараты, содержащие в одной дозе два и более витамина, использует каждый третий взрослый американец, несмотря на нехватку доказательств их однозначной пользы в профилактике различных заболеваний. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Network.

Медики проанализировали данные участников нескольких исследований от Национальных институтов здравоохранения США. В объединенную выборку включили 390 124 человека (55,4 процента — мужчины), средний возраст которых составил 61,5 года. Среди прочего их спрашивали о частоте приема мультивитаминов, других витаминов и минералов. В качестве контрольной группы выступили люди, не прибегавшие к таким добавкам.

Помимо этого, эпидемиологи учитывали потенциально влияющие факторы: пол, возраст, принадлежность к той или иной этнической группе (белые, азиаты, латиноамериканцы, индейцы, коренные жители Аляски, афроамериканцы, уроженцы островов Тихого океана), уровень образования, наличие вредных привычек, индекс массы тела, семейное положение, уровень физической активности, потребление кофе, питание, рак в семейном анамнезе. За участниками наблюдали с 1990-х по 2020 год.

Всего за рассмотренный период умерли 164 762 человека: 49 836 случаев смерти вызвал рак, 35 ​​060 — заболевания сердца, 9275 — цереброваскулярные болезни. Применив модель пропорциональных рисков, или регрессию Кокса, медики показали, как ежедневный и нерегулярный прием мультивитаминных комплексов связан с риском смерти от всех причин в первые пять лет с начала исследования, от пяти до 10 лет и спустя 10 лет.

Выяснилось, что почти в большинстве случаев (свыше 40 процентов выборки) к ежедневному приему поливитаминов были склонны женщины с высшим образованием. Кроме того, люди, использовавшие эти и другие добавки, имели более низкий индекс массы тела и правильнее питались. Принадлежность к какой-либо этнической группе или наличие рака в семейном анамнезе на результаты не повлияли.

«В объединенном анализе участники, каждый день принимавшие поливитаминные препараты, имели более высокий риск смерти, чем те, кто не принимал их: относительный риск составил 1,04 (четыре процента). Однако этот показатель был близок к 1,0 в случае смерти от всех причин, заболеваний сердца, рака и цереброваскулярных болезней», — рассказали эпидемиологи.

В одном из проанализированных исследований связь между приемом мультивитаминов и вероятностью смерти от всех причин была сильнее для возрастной группы до 55 лет, бывших и нынешних курильщиков, а также лиц с ИМТ в пределах нормы: относительный риск оценили в 1,15, 1,10, 1,09 и 1,10 соответственно.

Подведем итог: в этом когортном исследовании ежедневный прием поливитаминов не коррелировал со снижением риска смерти. Напротив, использование подобных медицинских препаратов по сравнению с отказом от них оказалось связано с повышенной на четыре процента вероятностью смерти.

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