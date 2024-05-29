Древние египтяне пытались лечить и исследовать рак мозга

Историки давно доказали, что древнеегипетские медики писали научные трактаты о врачевании, ставили зубные пломбы и даже изготавливали протезы. Однако ученые недостаточно полно представляли, насколько детально осведомлены были жители Древнего Египта об онкологических заболеваниях и методах их лечения. Международная группа исследователей в своей научной работе показала, что четыре тысячи лет назад люди не только знали о раке, но и пытались его лечить.

Ученые из Испании, Германии и Англии решили выяснить, какие существовали способы лечения травм и рака в Древнем Египте. Для этого палеопатологи изучили два черепа древних египтян. Раньше они хранились в коллекции британского антрополога Уинфрида Дакворта в Кембриджском университете.

Первый образец — череп мужчины 30-35 лет (датируется 2687-2345 годами до нашей эры). Второй — череп женщины старше 50 лет, жившей между 663 и 343 годами до нашей эры.

На черепе мужчины микроскопическое исследование показало обширное поражение кости, а по черепной коробке оказались «разбросаны» следы 30 мелких метастазов. По всем имеющимся данным ученые предположили, что у египтянина был рак мозга. Кроме того, около поврежденных мест палеопатологи обнаружили порезы, которые, вероятно, были сделаны острым металлическим инструментом.

Порезы на черепе древнего египтянина / © Tatiana Tondini et al., 2024, Frontiers in Medicine

«Похоже, древние египтяне проводили какие-то хирургические вмешательства. Вероятно, они пытались вырезать или исследовать опухоль», — отметил профессор Альберт Исидро, соавтор исследования.

Следы раковой опухоли, которая разрушила костную ткань, обнаружили и на черепе древней египтянки. Кроме того, на нем ученые заметили два заживших повреждения, предположительно, нанесенных с близкого расстояния острым предметом. Это показалось палеопатологам необычным, потому что подобные насильственные повреждения раньше находили только на мужских костях.



Как предположила первый автор исследования Татьяна Тондини из Тюбингенского университета, находка свидетельствует о том, что женщины в Древнем Египте могли участвовать в сражениях наравне с мужчинами. Если факт подтвердится, историкам придется переосмыслить роль женщины в прошлом.

Череп женщины, жившей в Древнем Египте / © Tatiana Tondini et al., 2024, Frontiers in Medicine

Исследование черепов также показало, что еще четыре с лишним тысячи лет назад древнеегипетские медики знали о раке и даже пытались лечить его. Это проливает свет на уровень развития общества и его знаний о мире четыре тысячи лет назад.

В наши дни многие связывают рак с особенностями современного образа жизни. Однако древние египтяне вели совсем иной образ жизни и все же тоже сталкивались с этой болезнью.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

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