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Ветеринары рассказали, когда лучше стерилизовать собак
Американские ветеринары обновили рекомендации по стерилизации собак в зависимости от возраста, породы и пола. В новом исследовании, продолжающем серию предыдущих работ по этому вопросу, к ранее рассмотренным 35 популярным породам добавили еще пять.
Специалисты из Школы ветеринарии при Калифорнийском университета в Дейвисе (США) занимаются темой выбора оптимального времени для стерилизации четвероногих питомцев уже более 10 лет. В 2013 году команда под руководством профессоров Линетт и Бенджамина Харт опубликовала исследование, указывающее на то, что у золотистых ретриверов слишком ранее лишение способности к размножению повышает риск развития заболеваний суставов и некоторых видов рака.
После этой работы, вызвавшей немало дискуссий, исследователи продолжили изучать влияние стерилизации на развитие болезней у других собак. В 2020 году в журнале Frontiers in Veterinary Science вышла новая публикация, в которой специалисты рассмотрели уже 35 пород. Анализ данных о пациентах ветеринарной клиники при Калифорнийском университете за 10 лет позволил установить, что возможные негативные последствия стерилизации варьируются в зависимости от породы и пола.
Ученые проследили связь между ранней стерилизацией собак в возрасте до года и риском развития у них ряда онкологических (рак лимфатических узлов, костей, стенок кровеносных сосудов, мастоцитома) и суставных заболеваний. Среди вторых — дисплазия тазобедренного или локтевого сустава, разрывы краниальной крестообразной связки.
Исследователи сосредоточили внимание на этих типах патологий, поскольку после стерилизации животные лишаются важных для организма мужских и женских половых гормонов. В частности, кастрация неполовозрелых собак задерживает закрытие пластин роста в костях.
В свежей работе ученые дополнили прежний список новыми породами: немецкий короткошерстный пойнтер, мастиф, ньюфаундленд, родезийский риджбек и сибирский хаски. Источником данных вновь стали истории болезней пациентов ветеринарной клиники при калифорнийском вузе. По каждой из разновидностей собак весом от 20 килограммов проанализировали более 200 случаев заболеваний, зарегистрированных с января 2000-го по декабрь 2020-го.
В итоге авторы установили, что собакам породы пойнтер обоего пола ранняя стерилизация грозит повышенным риском как онкологических, так и суставных болезней. У кобелей мастифов возрастает вероятность разрыва крестообразной связки и лимфомы, а у самок ньюфаундлендов — риск патологий суставов. Для самок риджбеков преждевременное лишение способности к размножению чревато тучноклеточными опухолями. У сибирских хаски значимой связи между возрастом стерилизации и болезнями суставов или раком анализ не выявил.
С учетом обнаруженных корреляций исследователи представили обновленный перечень с рекомендациями о возрасте стерилизации для собак 40 пород. Список, как и сама работа, доступны на страницах журнала Frontiers of Veterinary Science.
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«Это отход от давно практикуемой в США и большей части Европы модели ранней овариэктомии и кастрации — в возрасте до шести месяцев. Однако мы видим связь между прекращением выработки половых гормонов в результате слишком ранней стерилизации и потенциальными проблемами со здоровьем. Это необходимо учитывать», — заключила профессор Линетт Харт.
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