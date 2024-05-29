Ветеринары рассказали, когда лучше стерилизовать собак

Американские ветеринары обновили рекомендации по стерилизации собак в зависимости от возраста, породы и пола. В новом исследовании, продолжающем серию предыдущих работ по этому вопросу, к ранее рассмотренным 35 популярным породам добавили еще пять.

Специалисты из Школы ветеринарии при Калифорнийском университета в Дейвисе (США) занимаются темой выбора оптимального времени для стерилизации четвероногих питомцев уже более 10 лет. В 2013 году команда под руководством профессоров Линетт и Бенджамина Харт опубликовала исследование, указывающее на то, что у золотистых ретриверов слишком ранее лишение способности к размножению повышает риск развития заболеваний суставов и некоторых видов рака.

После этой работы, вызвавшей немало дискуссий, исследователи продолжили изучать влияние стерилизации на развитие болезней у других собак. В 2020 году в журнале Frontiers in Veterinary Science вышла новая публикация, в которой специалисты рассмотрели уже 35 пород. Анализ данных о пациентах ветеринарной клиники при Калифорнийском университете за 10 лет позволил установить, что возможные негативные последствия стерилизации варьируются в зависимости от породы и пола.

Ученые проследили связь между ранней стерилизацией собак в возрасте до года и риском развития у них ряда онкологических (рак лимфатических узлов, костей, стенок кровеносных сосудов, мастоцитома) и суставных заболеваний. Среди вторых — дисплазия тазобедренного или локтевого сустава, разрывы краниальной крестообразной связки.

Исследователи сосредоточили внимание на этих типах патологий, поскольку после стерилизации животные лишаются важных для организма мужских и женских половых гормонов. В частности, кастрация неполовозрелых собак задерживает закрытие пластин роста в костях.

В свежей работе ученые дополнили прежний список новыми породами: немецкий короткошерстный пойнтер, мастиф, ньюфаундленд, родезийский риджбек и сибирский хаски. Источником данных вновь стали истории болезней пациентов ветеринарной клиники при калифорнийском вузе. По каждой из разновидностей собак весом от 20 килограммов проанализировали более 200 случаев заболеваний, зарегистрированных с января 2000-го по декабрь 2020-го.

В итоге авторы установили, что собакам породы пойнтер обоего пола ранняя стерилизация грозит повышенным риском как онкологических, так и суставных болезней. У кобелей мастифов возрастает вероятность разрыва крестообразной связки и лимфомы, а у самок ньюфаундлендов — риск патологий суставов. Для самок риджбеков преждевременное лишение способности к размножению чревато тучноклеточными опухолями. У сибирских хаски значимой связи между возрастом стерилизации и болезнями суставов или раком анализ не выявил.

С учетом обнаруженных корреляций исследователи представили обновленный перечень с рекомендациями о возрасте стерилизации для собак 40 пород. Список, как и сама работа, доступны на страницах журнала Frontiers of Veterinary Science.

Ученые советуют владельцам питомцев консультироваться с ветеринарами и учитывать пол и породу пса, принимая решение об операции.

«Это отход от давно практикуемой в США и большей части Европы модели ранней овариэктомии и кастрации — в возрасте до шести месяцев. Однако мы видим связь между прекращением выработки половых гормонов в результате слишком ранней стерилизации и потенциальными проблемами со здоровьем. Это необходимо учитывать», — заключила профессор Линетт Харт.

Ранее австралийские ученые по результатам анализа нескольких тысяч электронных карт пациентов ветеринарных клиник сделали вывод, что лишенные детородной функции ротвейлеры живут меньше нестерилизованных сородичей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.