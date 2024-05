Представлен обновленный концепт беспилотника X-plane

Обновленный концепт беспилотника X-plane / © Aurora Flight Sciences

Новый концепт беспилотника Aurora Flight Sciences, созданный в рамках программы Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE), разрабатывается для будущего детального проектирования самолета без наружных движущихся частей, который будет использовать для маневрирования активное управления потоком воздуха.

Будущий аппарат, согласно требованиям DARPA, должен осуществлять быстрый взлет и посадку, не зависеть от стандартной взлетно-посадочной полосы и летать со скоростью от 740 до 830 километров в час.