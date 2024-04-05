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SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship
Инженеры компании Илона Маска продолжают готовиться к следующему испытательному полету транспортной системы Starship, который предварительно запланирован на май 2024 года.
Пресс-служба SpaceX 4 апреля сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что инженеры переместили первую ступень Starship, ракету-носитель с 33 двигателями под названием Super Heavy, на стартовую площадку.
В этом посте также были опубликованы две фотографии мощного ускорителя из нержавеющей стали, сжимаемого в «палочках» башни обслуживания на орбитальной стартовой установке «Звездной базы».
Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
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Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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