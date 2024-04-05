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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +787
Посты: 1487

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Инженеры компании Илона Маска продолжают готовиться к следующему испытательному полету транспортной системы Starship, который предварительно запланирован на май 2024 года.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship / © SpaceX
SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship / © SpaceX

Пресс-служба SpaceX 4 апреля сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что инженеры переместили первую ступень Starship, ракету-носитель с 33 двигателями под названием Super Heavy, на стартовую площадку. 

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship / © SpaceX
SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship / © SpaceX

В этом посте также были опубликованы две фотографии мощного ускорителя из нержавеющей стали, сжимаемого в «палочках» башни обслуживания на орбитальной стартовой установке «Звездной базы».

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