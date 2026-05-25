Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
25 мая, 08:16
Рейтинг: +892
Посты: 1987

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

В 1909 году нью-йоркская башня Metropolitan Life стала самым высоким зданием планеты, поднявшись на высоту 213 метров. Чуть больше века спустя дубайский Бурдж-Халифа достиг отметки 828 метров — почти в четыре раза выше.

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира / © Visual Capitalist

Инфографика выше показывает все здания, которые с 1909 года носили титул самого высокого небоскреба мира, по данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CVU).

Согласно методологии CVU, в расчет принимаются только здания с полноценными этажами — поэтому такие сооружения, как телевизионная башня CN Tower в Торонто или отель-казино «Стратосфера» в Лас-Вегасе, не учитываются. Высота измеряется до архитектурной вершины, включая шпили, но исключая антенны, флагштоки и вывески.

Большую часть XX века самые высокие здания мира находились в США. Особенно доминировал Нью-Йорк, где с 1909 по 1972 год один архитектурный рекорд сменял другой.

Построенная в районе Флэтайрон башня Metropolitan Life в 1909 году достигла высоты 213 метров. Однако уже через несколько лет ее превзошел Woolworth Building в районе Трайбека — его высота составила 241 метр.

К концу 1920-х годов титул перешел к легендарному ар-деко-небоскребу Chrysler Building высотой 319 метров.

Открытый в 1930 году в Восточном Мидтауне, Chrysler Building стал первым в мире «сверхвысоким» небоскребом. В то время между застройщиками развернулась настоящая гонка за мировой рекорд. Chrysler Building прославился тем, что тайно собрал внутри здания 38-метровый шпиль, а затем внезапно поднял его наверх уже после завершения конкурирующего здания 40 Wall Street.

Однако триумф оказался недолгим. Уже в 1931 году открылся Empire State Building высотой 381 метр, мгновенно став новым рекордсменом.

Но Великая депрессия серьезно ударила по коммерческой недвижимости: уровень аренды в новом гиганте оказался катастрофически низким, и в середине 1930-х годов небоскреб язвительно прозвали «Empty State Building» — «Пустой государственный дом».

Empire State Building удерживал мировой рекорд до 1972 года, когда в финансовом районе Нью-Йорка завершили строительство башен Всемирного торгового центра.

One World Trade Center, более известная как Северная башня, достигала высоты 417 метров и была немного выше Южной башни. Обе башни были уничтожены в ходе террористических атак 11 сентября 2001 года.

Тем временем Чикаго — родина современного небоскреба — вновь заявил о себе благодаря открытию в 1974 году Sears Tower высотой 442 метра. Башня получила имя в честь торговой компании Sears, чья штаб-квартира находилась в городе. Этот рекорд продержался почти четверть века, хотя в 2000-х здание было переименовано в Willis Tower после сделки с британской страховой компанией Willis Group Holdings.

В конце 1990-х годов в столице Малайзии открылись Petronas Towers высотой 452 метра. Впервые за многие десятилетия титул самого высокого здания покинул США. Как и в случае с Chrysler Building почти 70 лет назад, решающую роль сыграли шпили — к огромному раздражению жителей Чикаго.

С момента появления башен Petronas мировой рекорд больше не возвращался в США.

В 2004 году титул получил Taipei 101 в столице Тайваня — его высота составила 508 метров. Несколько лет спустя мир увидел Бурдж-Халифа в Дубае — колоссальную башню высотой 828 метров.

Бурдж-Халифа оказалась более чем на 300 метров выше Taipei 101 и почти в четыре раза превосходила Metropolitan Life, открывшийся столетием ранее.

Однако эпоха дубайского гиганта тоже может подойти к концу. В соседней Саудовской Аравии близится к завершению строительство Jeddah Tower. Этот меганебоскреб станет первым зданием в мире, превысившим отметку в один километр. Его открытие ожидается уже в 2028 году.

Шаарец
Шаарец
3 минуты назад
Крышесносная гонка финал не близко
