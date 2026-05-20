Мероприятие будет посвящено люминесцентным наноалмазам — материалам нового поколения для квантовых технологий, биомедицины и наносенсорики.
Участниками встречи станут лауреаты Премии Правительства Москвы молодым ученым 2025 года, сотрудники Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН Алексей Ромшин, Дмитрий Пастернак и Олег Кудрявцев, а также заведующий библиотекой Евгений Добров.
В центре разговора — создание нового класса люминесцентных алмазных наночастиц с управляемыми оптическими и структурными свойствами. Ученые расскажут, как из углеводородов можно получать наноалмазы высокого структурного качества размером от 1 до 500 нанометров и управлять их люминесценцией за счет контролируемого формирования центров окраски.
Отдельное внимание будет уделено однофотонным источникам излучения — ключевым элементам будущих квантовых сетей и систем квантовой фотоники. В наноалмазах были обнаружены новые источники одиночных фотонов, работающие при комнатной температуре и излучающие с рекордно высокой скоростью — до 10 миллионов фотонов в секунду.
Еще одна тема встречи — алмазный термометр-нагреватель: инструмент, который позволяет одновременно измерять и локально изменять температуру на наноуровне. Такая технология открывает новые возможности для биофизики: от регистрации температурных изменений в нейронных тканях и митохондриях до управления клеточной активностью с помощью ультралокального нагрева.
Слушатели узнают, как фундаментальные исследования структуры и люминесценции наноалмазов превращаются в прикладные решения для биомедицины, квантовых технологий, сенсорики и новых оптических устройств.
ул. Восточная, д. 4, корп. 1
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.
Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
