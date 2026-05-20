О мероприятии

Мероприятие будет посвящено люминесцентным наноалмазам — материалам нового поколения для квантовых технологий, биомедицины и наносенсорики.

Участниками встречи станут лауреаты Премии Правительства Москвы молодым ученым 2025 года, сотрудники Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН Алексей Ромшин, Дмитрий Пастернак и Олег Кудрявцев, а также заведующий библиотекой Евгений Добров.

В центре разговора — создание нового класса люминесцентных алмазных наночастиц с управляемыми оптическими и структурными свойствами. Ученые расскажут, как из углеводородов можно получать наноалмазы высокого структурного качества размером от 1 до 500 нанометров и управлять их люминесценцией за счет контролируемого формирования центров окраски.

Отдельное внимание будет уделено однофотонным источникам излучения — ключевым элементам будущих квантовых сетей и систем квантовой фотоники. В наноалмазах были обнаружены новые источники одиночных фотонов, работающие при комнатной температуре и излучающие с рекордно высокой скоростью — до 10 миллионов фотонов в секунду.

Еще одна тема встречи — алмазный термометр-нагреватель: инструмент, который позволяет одновременно измерять и локально изменять температуру на наноуровне. Такая технология открывает новые возможности для биофизики: от регистрации температурных изменений в нейронных тканях и митохондриях до управления клеточной активностью с помощью ультралокального нагрева.

Слушатели узнают, как фундаментальные исследования структуры и люминесценции наноалмазов превращаются в прикладные решения для биомедицины, квантовых технологий, сенсорики и новых оптических устройств.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно