На Марсе нашли восемь кандидатов в карстовые пещеры

Восемь углублений, расположенных в северо-западной части марсианской Равнины Элизий (Elysium Planitia), могут оказаться входом в карстовые пещеры — подземные пустоты, образованные в результате растворения горных пород водой. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные, полученные с помощью аппаратов Mars Global Surveyor и Mars Odyssey.

До сих пор считалось, что большинство марсианских пещер представляют собой лавовые трубки, образованные в результате вулканической активности. На Земле такие природные пещеры создают экосистемы, защищенные от солнечного излучения и экстремальных температур, что делает их идеальной мишенью для изучения древних форм жизни. Поскольку подземные пещеры Лансароте во многом аналогичны марсианским, их исследование, как ранее писал Naked Science, может помочь в поисках жизни на Красной планете.

Теперь, проанализировав данные, полученные с помощью миниатюрного теплового эмиссионного спектрометра TES (установлен на борту аппарата NASA Mars Global Surveyor), гамма-спектрометра GRS (Mars Odyssey), а также снимки высокого разрешения с камер HiRISE и Context Camera (обе — на борту Mars Reconnaissance Orbiter), международная исследовательская группа под руководством Рави Шарма (Ravi Sharma) из Шэньчжэньского университета (Китай) пришла к выводу, что на Марсе могут существовать пещеры, образованные вследствие растворения горных пород водой.

Напомним, карстовые пещеры — самые глубокие и протяженные структуры на Земле. Огромную роль в их формировании играют тектонические трещины, разломы и форма рельефа, а наиболее экзотическими считаются пещеры Карлсбадского национального парка в США. Последние, как полагают некоторые группы ученых, могли образоваться в результате растворения известняков восходящими термальными водами, насыщенными серной кислотой.

Результаты научной работы, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, показали, что восемь углублений, расположенных в регионе Hebrus Valles могут оказаться входом в карстовые марсианские пещеры: в их окрестностях выявили карбонаты и сульфаты — водорастворимые минералы, указывающие на возможное присутствие в прошлом воды. Поскольку миллиарды лет назад климат на Марсе был теплый и влажный, со временем там могли образоваться полости, которые затем частично обрушились и открыли входы, видимые с орбиты.

Более того, крутые стенки, характерные для обрушения свода подземной полости, и округлая форма углублений отличались от типичных кратеров и лавовых трубок. Созданные на основе снимков HiRISE 3D-модели подтвердили, что речь идет не об ударах метеоритов, а о провалах, возникших в результате растворения пород и последующего обрушения стенок.

Модель, иллюстрирующая процесс развития карстовых пещер на Марсе, внутри которых могут находиться потенциально обитаемые водные резервуары / © The Astrophysical Journal Letters (2025)

Авторы статьи отметили, что древние марсианские микробы (если они когда-то существовали) могли использовать карстовые пещеры как убежище, защищающее их от радиации, перепадов температур и пылевых бурь. Эти полости, по расчетам, могут стать естественными укрытиями для астронавтов, а также площадками для будущих роботизированных и пилотируемых миссий, направленных в том числе на поиски следов жизни.

Определить глубину и протяженность предполагаемых карстовых пещер, по мнению ученых, можно с помощью будущих орбитальных аппаратов и посадочных миссий, оснащенных приборами для изучения подповерхностных структур Красной планеты.

