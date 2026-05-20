Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

В Китае официально ввели в эксплуатацию первый геотермальный проект отопления, использующий технологию сверхкритического углекислого газа (CO₂). Проект реализован в городе Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань, и стал важным шагом в повышении эффективности освоения геотермальной энергии в стране.

Проект использует тепло земных недр за счет циркуляции сверхкритического CO₂ через геотермальные скважины глубиной около 2 500 метров.

Принцип работы системы заключается в следующем: сверхкритический углекислый газ подается по трубопроводам глубоко под землю, где поглощает геотермальное тепло, после чего возвращается на поверхность и передает энергию в системы отопления жилых домов.

В отличие от традиционных геотермальных установок, где теплоносителем обычно служит вода, новая технология использует сверхкритический CO₂. Благодаря более высокой плотности и меньшему сопротивлению потоку такая схема позволяет повысить эффективность извлечения тепла примерно на 20%, одновременно снижая энергозатраты на отопление приблизительно на 10%.

Проект также ориентирован на минимизацию воздействия на окружающую среду. Система не расходует подземные воды, исключает загрязнение геологических пластов и уменьшает вмешательство в подземную экосистему.

После выхода на полную мощность объект сможет обеспечивать зимним отоплением более 18 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. По оценкам, это позволит ежегодно замещать около 288 тонн условного угля и сокращать выбросы CO₂ примерно на 750 тонн в год.