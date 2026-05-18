Ученые выяснили, почему большинство людей правши
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
Известно, что праворукость или леворукость связана у людей со специализированными областями мозга. Генетические исследования показывают, что это сложный механизм, на который влияет комплекс разных генов. С точки зрения формирования и развития организма можно утверждать, что предпочтение той или иной руки начинает формироваться еще в утробе матери, а потом закрепляется в младенчестве и приводит к изменениям в форме и плотности костей.
Тем не менее, на эволюционном уровне происхождение и сохранение праворукости на уровне популяции до сих пор оставалось загадкой. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, указало на то, что на формирование праворукости повлияло два определяющих эволюционных фактора: начало прямохождения и увеличение размеров мозга.
Авторы исследования объединили и проанализировали данные о 2025 особях десятков видов человекообразных обезьян и объединили анализ эволюционных связей и собранные количественные данные о предпочтениях той или иной руки у разных видов. Были учтены также такие особенности как масса тела, размер мозга, использование инструментов и внутривидовая конкуренция.
Используя байесовское моделирование, учитывающее эволюционные связи между видами, команда проверила основные существующие гипотезы о причинах появления праворукости, связанные с использованием орудий труда, пищевые предпочтения, среду обитания, массу тела, социальную организацию, размер мозга и способ передвижения.
Полученные модели трактовали исключительную праворукость Homo sapiens как эволюционную аномалию. Однако когда исследователи добавили в модель два фактора — размер мозга и относительную длину рук и ног (стандартный анатомический признак прямохождения), праворукость человека начинала вписываться в модель. Это позволило предположить, что увеличение мозга и прямохождение сыграли ключевую роль в формировании праворукости у человека.
Используя те же модели, ученые оценили, какой рукой предпочитали пользоваться вымершие предки человека. Модели указывают на то, что праворукость формировалась постепенно в ходе эволюции. Ранние гоминины, ардипитеки и австралопитеки, вероятно, имели лишь умеренную правостороннюю ориентацию, с появлением рода Homo эта тенденция заметно усиливается, и Homo ergaster, Homo erectus и неандертальцы уже чаще пользуются правой рукой. И лишь у современного человека праворукость распространяется практически на всю популяцию за редким исключением.
Полученные результаты указывают на то, что праворукость формировалась в два этапа — сначала появилась прямохождение, освободившее руки от работы по передвижению. Позже появился более крупный мозг, и по мере его роста и реорганизации правосторонняя направленность закрепилась в почти повсеместной модели, наблюдаемой сегодня.
