18 мая, 09:10
Елена Тихонова
Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

По сравнению с другими человекообразными обезьянами, у людей наблюдается беспрецедентный уровень праворукости. / @PLOS Biology
Известно, что праворукость или леворукость связана у людей со специализированными областями мозга. Генетические исследования показывают, что это сложный механизм, на который влияет комплекс разных генов. С точки зрения формирования и развития организма можно утверждать, что предпочтение той или иной руки начинает формироваться еще в утробе матери, а потом закрепляется в младенчестве и приводит к изменениям в форме и плотности костей.

Тем не менее, на эволюционном уровне происхождение и сохранение праворукости на уровне популяции до сих пор оставалось загадкой. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, указало на то, что на формирование праворукости повлияло два определяющих эволюционных фактора: начало прямохождения и увеличение размеров мозга.

Авторы исследования объединили и проанализировали данные о 2025 особях десятков видов человекообразных обезьян и объединили анализ эволюционных связей и собранные количественные данные о предпочтениях той или иной руки у разных видов. Были учтены также такие особенности как масса тела, размер мозга, использование инструментов и внутривидовая конкуренция.

Используя байесовское моделирование, учитывающее эволюционные связи между видами, команда проверила основные существующие гипотезы о причинах появления праворукости, связанные с использованием орудий труда, пищевые предпочтения, среду обитания, массу тела, социальную организацию, размер мозга и способ передвижения.

Полученные модели трактовали исключительную праворукость Homo sapiens как эволюционную аномалию. Однако когда исследователи добавили в модель два фактора — размер мозга и относительную длину рук и ног (стандартный анатомический признак прямохождения), праворукость человека начинала вписываться в модель. Это позволило предположить, что увеличение мозга и прямохождение сыграли ключевую роль в формировании праворукости у человека.

Используя те же модели, ученые оценили, какой рукой предпочитали пользоваться вымершие предки человека. Модели указывают на то, что праворукость формировалась постепенно в ходе эволюции. Ранние гоминины, ардипитеки и австралопитеки, вероятно, имели лишь умеренную правостороннюю ориентацию, с появлением рода Homo эта тенденция заметно усиливается, и Homo ergaster, Homo erectus и неандертальцы уже чаще пользуются правой рукой. И лишь у современного человека праворукость распространяется практически на всю популяцию за редким исключением.

Полученные результаты указывают на то, что праворукость формировалась в два этапа — сначала появилась прямохождение, освободившее руки от работы по передвижению. Позже появился более крупный мозг, и по мере его роста и реорганизации правосторонняя направленность закрепилась в почти повсеместной модели, наблюдаемой сегодня.

Лена
7 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Комментарии

Сергей Сорокин
Сергей Сорокин
7 минут назад
Могу предположить, что это закрепилось в одном из "бутылочнах горлышек".🤷‍♂️
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
3 часа назад
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
3 часа назад
Mr Midas
Mr Midas
5 часов назад
Вообще-то стоило глубже освещать сам вопрос, да новостной формат не позволяет лезть вглубь темы. Собственно Андрей Хасанов начал выстраивать модель, да не закончил...по тем же причинам - за один абзац больше запутаешь чем объяснишь. А с учетом "узкой специализации" другого подхода ожидать от науки не приходится - ресурсов не хватает. Вот ресурсный дефицит и обеспечил человеку ассиметрию. С этим, невозможностью существования действительно универсальной системы, сталкиваются в том числе и разработчики ИИшницы. И прямохождение тут хотя и при чем, но не как причина, а как следствие. Практически все наши особенности требуют цепочку мутаций. Целенаправленно подбирать нужную последовательность это уже из области фантастики. И что бы прямохождение сформировалось нужна устойчивая потребность в нем. Потому что для бипедальной локомоции нужна не только и не столько координация спинного мозга, сколько моделирование на основе стереозрения. Так что мозг развивался опережающим темпом. И в пользу вторичности прямохождения говорит хотя бы ассиметрия ног. Если б эволюционно прямохождение предшествовало ассиметрии мозга, то ноги были б симметричными. Кстати, автономность НС у ЖКТ из этой же оперы, что и право- рукость и ногость.
Сергей Механик
Сергей Механик
5 часов назад
И в Библии есть упоминания о правой руке, причём они часто носят символический характер. Правая рука (десница) в Библии — многозначный символ, связанный с силой, праведностью, благословением и особым положением. Сидеть по правую руку означало занимать особенно почётное место. Подавать кому-либо правую руку служило знаком дружбы. У иудеев существовал обычай клясться правой рукой, поднимая её к небу.
Денис Асеев
Денис Асеев
Автор приравнял, австралопитека и неандертальца. Это очень показательно, так как мозг первого был как у шимпанзе, а у второго больше чем у кроманьонца! И на много больше чем у современного хомо. В прямохождении тоже товарищам неандертальцам не откажешь!))) Где ваша логика? Или уже все статьи шлёпает криворукая ИИ? А проверять текст некому! Ни правой, ни левой рукой! Да и вообще, - Где доказательства? ))
Sam Dowson
Sam Dowson
5 часов назад
В марте этого года была опубликована гипотеза ближнего боя колющими орудиями. По ней правши, делая удар, выносили вперёд правую часть груди, в то время как их левая оставалась позади и становилась более защищённой. В левой части груди находятся сердце и крупные сосуды, повредив которые человек мгновенно выпадал из поля боя и вообще из жизни. Вот основная причина, по которой правши в основном выживали в ближнем колющем бою, а левши погибали. Это в дополнение к гипотезе освобождения рук и росту объема мозга.
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    5 часов назад
    Sam, вся беда этой гипотезы в том что праворукость у людей развилась миллионы лет назад, когда ни щитов ни мечей у них не было, да и сталкивались группы людей меж собой редко. Первая проломленная орудием черепушка датируется примерно 430 000 лет назад. До этого похоже дрались по-обезьяньи без особых тактик.
      ещё комментарии
      Sam Dowson
      Sam Dowson
      4 часа назад
      "сталкивались группы людей меж собой редко" - даже если и редко, то выживали после такой битвы в основном правши. А вот внутригрупповых кровавых конфликтов было гораздо больше, например за доминирование. И тут тоже выживал тот, кто наносил колющий удар сопернику правой рукой, отодвинув чуть назад и таким образом защитив левую половину грудной клетки. Здесь главное не массовость конфликтов, а методичность отсева левшей, которые не успевали дать своего "левого" потомства. Гипотезу же не дураки составляли ) И я никак не пойму, почему её не "приклеили" к основному тексту статьи. Как пишет Гемини, в базовом варианте она была выдвинута в конце 90-х, и вот недавно была модифицирована с учетом всех особенностей и палонтологических находок.
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        1 час назад
        Sam, так у обезьян сердце тоже слева а не по центру или два. Но у них левши не отсеялись. Отсеиваться начали позже когда мозги стали больше. И основная все же версия связана с тем что научились ходить на задних лапах и начали использовать орудия труда. Но по-прежнему непонятно почему почти все стали именно правшами. А джемини может сначала говорить одно, а потом другие и надо внимательно "следить за руками".
Михаил Рожко
Михаил Рожко
6 часов назад
Так а почему в итоге правой рукой пользуются? Статья так и не раскрыла то, о чем заголовок написан. Здесь просто процесс того, как все произошл, а почему именно так - нераскрыто.
Иван Колупаев
Иван Колупаев
8 часов назад
Правдивые ответы в духе лектора из Карнавальной ночи серьезные ученые дают только в сильном подпитии 😏 Нет пока однозначного ответа и хрен там чего они выяснили, а может журналист покусал. Заголовок "ученые до сих пор не знают чем вызвана праворукость" продается куда хуже. И ведь даже не раздел "сообщество" где публиковать статью может кто угодно.
Андрей Хасанов
Андрей Хасанов
9 часов назад
Для тех, кто как и я не понял из текста статьи, попробую объяснить. (Нет, я не истина и могу ошибаться, если что поправьте и вообще я так вижу) Кратко - левое полушарие отвечает за точные действия и из-за контралатерального контроля управляет правой рукой. Конец. Человек встал - освободились руки. Мозг начал развиваться и почти всегда левая половина мозга отвечает за речь, логику, точные действия. Почему левая, а не правая? А хрен его знает. (Есть теория, что точные действия пришли в это полушарие вслед за речью) Ну в противоположном случае были бы все левшами. Вот как-то так пошла эволюция мозга. У природных амбидекстеров это разделение(речь/логика/действия) между полушариями выражено слабо.
    Сергей Механик
    Сергей Механик
    8 часов назад
    Андрей, получается, выбор праворукости, как и зон ответственности полушарий мозга, был чисто случайным ?
      ещё комментарии
      demiurg
      demiurg
      8 часов назад
      Сергей, мне кажется Андрей не прав именно в последовательности. Скорее "точные действия" в левом полушарии и были изначально. Но левое полушарие еще и отвечает за логику, речь и нахождение причинно-следственной связи, что очень важно для того чтобы "учиться на ошибках". И смотря на то, что именно точные науки являются двигателем прогресса, мы и наблюдаем картину в виде перевеса в праворукости человека
    Evgeny Moskvin
    Evgeny Moskvin
    5 часов назад
    Андрей, но как тогда быть с оставшимися левшами, их же не ноль, а "мало" (целых 10% населения из статьи)? Выходит, что они не "точно" двигали освободившимися руками и не могли ложкой в рот попасть? И блоху подковал, как известно, левша... )))
    Veyla 888
    Veyla 888
    4 часа назад
    Андрей, да Винчи, Эйнштейн и Александр Македонский(левши) перевернулись в гробу от твоих слов, а Паганини так до сих пор вертится...
demiurg
demiurg
11 часов назад
Статья не соответствует ее заголовку. Здесь показан путь, что произошло, но нету ответа на вопрос "почему именно..."
    Редакция Naked Science
    Редакция Naked Science
    10 часов назад
    demiurg, несправедливое замечание. В тексте прямо говорится о причинах: Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, указало на то, что на формирование праворукости повлияло два определяющих эволюционных фактора: начало прямохождения и увеличение размеров мозга.
      ещё комментарии
      Евгений Е
      Евгений Е
      10 часов назад
      Редакция, а как именно повлияли? Совсем непонятно, нет вывода)
      demiurg
      demiurg
      8 часов назад
      Редакция, комментарий ниже от Андрея Хасанова, более подходит под итоговый абзац в статье с указанным заголовком нежели: "Полученные результаты указывают на то, что праворукость формировалась в два этапа...". Но тут скорее само название статьи не соответствует проведенному исследованию (см. перевод источника). Я бы предложил назвать заголовок более релевантно: "Ученые выяснили почему именно у человека так выраженно преобладание одной из рук". Спасибо
    Евгений Е
    Евгений Е
    10 часов назад
    demiurg, согласен
