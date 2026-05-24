Биологи поняли, как заставить растения вступать в симбиоз с грибами
Эффективность сельского хозяйства сильно зависит от удобрений, производимых химической промышленностью. Нужные вещества можно доставить к растениям и другими способами, но для максимальной эффективности ученым приходится рассматривать происходящее в почве на уровне генных механизмов.
Фосфор критически важен для развития и урожайности сельскохозяйственных культур. При этом фосфатные удобрения при неправильном использовании могут загрязнять реки и даже снижать продуктивность растений.
Один из способов доставить к растению больше фосфора без увеличения использования удобрений — доставить к корневой системе симбиотические грибы. Их мицелий связывается с корнями, образуя микоризы. Через них организмы обмениваются ресурсами. Грибницы становятся расширением корневой системы, добывают для растений фосфаты и другие минеральные вещества. В обмен на них растения снабжают грибы углеводами.
Но производство углеводов требует значительных затрат энергии. Растения не будут оплачивать грибам больше фосфора, чем необходимо и достаточно. А когда почва богата фосфатами, растение и вовсе подавляет симбиоз. При этом лимитирующим веществом оказывается именно фосфор, хотя грибы способствуют и доставке азота, калия и магния.
Немецкие ученые обнаружили молекулярный переключатель, который подает сигнал к началу и подавлению симбиоза. Биологи продемонстрировали, что управление растением с помощью найденного механизма может убедить растения не прерывать симбиотические отношения с грибами даже при достаточном количестве фосфора в почве. Исследование об этом опубликовано в журнале Science Advances.
Биологи работали с модельным, бобовым растением c полностью секвенированным геномом — Lotus japonicus. Ключевым регулятором симбиоза оказался фермент VIH2. Он контролирует выработку инозитолпирофосфатов — молекул, указывающих на количество фосфатов в клетке. Когда этих веществ мало, VIH2 производит мало инозитолпирофосфатов, что дает клетке сигнал к режиму голодания. Это приводит к активации генов, ответственных за добычу фосфатов из внешней среды: начинается перестройка корня и растение инициирует симбиоз с грибами. Если фосфатов в клетке достаточно, этих процессов не происходит.
Ученые подавили действие фермента VIH2 при достаточном количестве фосфатов в среде роста. После этого растения повели себя так, как будто страдали от недостатка фосфора: поддерживали интенсивную колонизацию корней грибами, которая в норме подавлялась бы в этих условиях.
Исследователи отмечают, что устойчивый симбиоз не оказал негативного влияния на рост и развитие организмов-симбионтов. Грибные структуры в корнях оставались стабильными и функциональными, а растения сильнее поглощали фосфаты и другие питательные вещества.
Открытие механизма действия фермента VIH2 может позволить агротехникам целенаправленно манипулировать микоризацией у сельскохозяйственных культур. Однако результатам исследования еще придется прийти проверку в полевых условиях.
Эффект Даннинга — Крюгера, который описывает резкий всплеск уверенности в своих силах у новичков и такое же стремительное ее падение при наборе опыта, объясняется особенностями процесса обучения и набора новых знаний. К такому выводу пришли сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым. Они разработали математическую модель процесса обучения и показали, как формируется и изменяется субъективная уверенность по мере накопления знаний и как преподаватель может уменьшить «долину отчаяния» для ученика.
Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.
Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Ноября, 2025
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!
24 Апреля, 2015
Пародийные религии
14 Октября, 2019
Нобелевка-2019: такая странная премия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии