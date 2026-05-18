Что, если растения – это не просто часть пейзажа, а самые честные летописцы прошлого? Они не лгут, не приукрашивают и не подчиняются политической цензуре. Кандидат биологических наук Денис Новиков расскажет, как дендрохронология и палинология помогают ученым раскрывать преступления, датировать старинные предметы и даже объяснять то, как извержение перуанского вулкана могло спровоцировать начало Смутного времени в России. Слушатели узнают, как растения помогли найти общее в судьбах Чингисхана и Ричарда Львиное Сердце и позволили индейцам доказать справедливость своих притязаний на обладание наследием предков.