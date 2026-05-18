Рейтинг крупнейших пустынь мира
Рейтинг крупнейших пустынь мира
Две крупнейшие пустыни на Земле вовсе не представляют собой раскаленные песчаные просторы. Это ледяные полярные регионы Антарктики и Арктики.
Пустынями считаются территории с крайне низким количеством осадков. Они встречаются на всех континентах и занимают около трети всей суши планеты.
Эта визуализация ранжирует крупнейшие пустыни мира по площади на основе данных WorldAtlas и показывает, насколько разнообразны крупнейшие засушливые регионы Земли — от ледяных щитов до субтропических равнин.
Антарктическая и Арктическая пустыни занимают первое и второе места соответственно. Антарктическая пустыня покрывает примерно 14 миллионов квадратных километров, а Арктическая — примерно 13,9 миллиона квадратных километров.
Антарктическая пустыня считается одним из самых сухих мест на Земле: среднегодовое количество осадков здесь составляет всего около 10 миллиметров. Несмотря на то что поверхность покрыта льдом, столь ничтожное количество осадков формально делает Антарктиду пустыней.
Арктическая пустыня охватывает северные территории Канады, Гренландии, России и других стран. Осадков здесь выпадает немного больше — от 100 до 400 миллиметров в год, однако холодный арктический воздух практически не способен удерживать влагу.
Пустыня Сахара занимает третье место в общем рейтинге, но остается крупнейшей жаркой пустыней мира. Ее площадь составляет девять миллионов квадратных километров — примерно столько же, сколько территория Китая. Это крупнейшая неполярная пустыня планеты.
Сахара простирается через территории Западной Сахары, Алжира, Ливии, Египта, Мавритании, Марокко, Нигера, Чада, Эритреи, Судана, Туниса и Мали.
Причем размеры пустыни продолжают увеличиваться. Изменение климата, хозяйственная деятельность человека и естественные климатические циклы способствуют расширению засушливых зон, и с 1920 года площадь Сахары выросла более чем на 10%.
После Сахары четвертое место занимает Аравийская пустыня площадью более двух миллионов квадратных километров. Это вторая по величине субтропическая пустыня в мире.
Следом идет пустыня Гоби площадью около 1,3 миллиона квадратных километров. Она относится к типу холодных зимних пустынь и расположена на территории Китая и Монголии.
Ниже в списке находятся Патагонская пустыня в Аргентине — более 572 тысяч квадратных километров — и Большая пустыня Виктория в Австралии площадью примерно 423 тысячи квадратных километров.
